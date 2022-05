Pedro Castillo liderará Consejo de ministros descentralizado en Loreto

El Ejecutivo sigue impulsando la realización de Consejos de ministros descentralizados y ha anunciado que el día 30 de mayo se realizará en la ciudad de Iquitos, ubicada en la región Loreto. El presidente Pedro Castillo participará del evento junto con el gabinete liderado por el premier Aníbal Torres.

Esta sesión se llevará a cabo en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y contará con la participación del gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, de los alcaldes provinciales y distritales de esta jurisdicción y representantes de la sociedad civil.

Los congresistas Juan Carlos Mori (Acción Popular), Rosío Torres (Alianza para el Progreso), Alberto Morante (Fuerza Popular) y Hitler Saavedra (Somos Perú) también han sido convocados para participar de este encuentro que tiene como objetivo lograr consensos para que se prioricen acciones que garanticen el desarrollo territorial de Loreto y cerrar las brechas a favor de los ciudadanos.

Los alcaldes provinciales de Alto Amazonas, Hugo Araujo; del Dátem del Marañón, Adelino Rivera; de Loreto, Giampaolo Rojas; de Maynas, Francisco Sanjurjo; de Putumayo, Humberto Fuentes; de Mariscal Ramón Castilla, Rodolfo Díaz; de Requena, Orlando Jakers y de Ucayali, Héctor Soto podrán intervenir durante la sesión para que las autoridades nacionales oigan sus reclamos y pedidos.

Pedro Castillo en el XI Consejo de Ministros Descentralizado. | Foto: Presidencia

Si bien el gobierno ha insistido en realizar este tipo de encuentros, durante las últimas semanas se ha criticado la poca transparencia que se registra durante su realización. Una publicación del diario El Comercio señaló solo se cuenta con un acta de las doce convocatorias registradas.

MÁS CRÍTICAS

Entre quienes cuestionaron la realización de estos eventos se encuentra el expresidente Francisco Sagasti. “Los Consejos de Ministros Descentralizados no son Consejos de Ministros, cualquier persona que haya asistido a un Consejo de Ministros de verdad, donde se toman decisiones, se da cuenta que estos consejos descentralizados son el equivalente de lo que sería un mitin de campaña con portátil y todo. Así no se gobierna, así se hace campaña, pero así no se gobierna”, manifestó.

Ante las críticas vertidas, el premier Aníbal Torres demandó que se muestre la norma que prohíbe realizar este tipo de encuentro. “Dicen que nosotros hacemos política, si ahí intervienen todos los partidos políticos, intervienen alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil”, señaló.

El presidente y ministros de Estado llegaron a Ucayali la mañana del 28 de abril. | FOTO: PCM

“Luego dicen que nosotros llevamos a seguidores del Gobierno. En lo absoluto, no hay nada de eso. ¿Cuándo la prensa ha podido presentar los ómnibus en los que se lleve a esa gente, como se acostumbra en muchos casos y lo que llaman una portátil? No hay portátil, no hay nada de eso”, agregó.

Desde que asumió como premier, Aníbal Torres promovió la realización de Consejo de ministros descentralizados, eventos donde representantes del gobierno escuchan a los representantes de los gobiernos regionales y la sociedad civil. Sin embargo, la organización de estos encuentros suponen un gasto para el Estado, el mismo que, según un informe de Panorama, ascendería a S/ 14 millones hasta la fecha.

En la nota antes mencionada se consultó al teniente general en retiro de la Policía Nacional del Perú, Edgardo Garrido, sobre los aproximados en torno a los gastos que suponen los encuentros del gabinete fuera de la capital. Este señaló que teniendo en cuenta la seguridad y movilización de los funcionarios, “se gastaría 1 millón 200 mil soles por encuentro. Multiplicado por los doce que se han realizado sería 14 millones en total”.

SEGUIR LEYENDO