Aníbal Torres defiende a Betssy Chávez y lamenta odio entre los peruanos: “la antipatria debe desaparecer del país”

Aníbal Torres defiende a Betssy Chávez y lamenta el odio entre los peruanos | VIDEO: TV Perú

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, defendió a la aún titular de la cartera de Trabajo, Betssy Chávez, censurada la tarde del jueves por el Congreso de la República. El jefe del Gabinte sostuvo que hay una actitud de no dejar trabajar al Ejecutivo y estar “interpelando constantemente a los ministros, con acusaciones al presidente o las vacancias o exigencia de renuncia”.

Torres insistió que “no veo una razón, por ejemplo, para la censura de una ministra que viene trabajando en bien de los trabajadores, pero sin perjudicar a los empresarios, con tal que no se excedan en los abusos”.

“¿Por qué hacer eso con una persona que está tratando de organizar esa difusa legislación en materia laboral que permite una serie de abusos?... Señora ministra de Trabajo, el Gobierno continuará con la línea trazada en beneficio de todos los peruanos y también de los empresarios”, agregó.

Betssy Chávez, la ministra de Trabajo censurada ayer por el Congreso de la República.

Desde Amazonas, hasta donde llegó el Consejo de Ministros Descentralizado, sostuvo que al ocupar un cargo público en el Ministerio de Justicia “he podido advertir este odio entre peruanos, este desprecio, esta actitud de no dejar gobernar al ejecutivo, solomanete por ser un hombre del pueblo, el está gobernando para todos los peruanos, sin ninguna distinción”.

El Presidente del Consejo de Ministros volvió a atacar a la prensa e indicó además que hay un deseo de “trabajar día y noche para terminar con este gobierno”.

“Con la ayuda de un cierto sector de la prensa a lo único que se dedican es a eso, no a hacer algo por el bien del país, por resolver los problemas tan fundamentales como son la educación, la salud, las vías de comunicación, la agricultura... La antipatria debe desaparecer del país. Todos somos hermanos y todos debemos poner por delante al País, incluso por delante de nuestras banderas políticas”, recalcó.

Aníbal Torres y Pedro Castillo en el Consejo de Ministros, en Amazonas

Dijo además que no entiende “tanto odio a la población”. “No me explico por qué no se puede dejar a la población que participe de los debates, de los asuntos de Estado y también en la toma de decisiones”.

“Por qué ese odio entre peruanos, por qué durante 200 años de vida republicana ha sucedido esto. Todos los que habitamos esta tierra, todos somos peruanos, aquí no hay un grupo que se considere los dueños del Perú, los dueños del Perú son todos los peruanos, aún cuando habiten en los lugares más alejados de nuestra patria”, dijo en su discurso de apertura del Consejo de Ministros, en Luya, Amazonas.

SEGUIR LEYENDO