Juan Silva regresa a su colegio tras dejar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Exministro de Transportes, Juan Silva, en su retorno a su colegio en Puente Piedra.

Juan Silva regresó a las aulas tras su paso turbulento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde está involucrado en varios escándalos como el caso Puente Tarata III. Según la revista Caretas, el exministro habría retomado sus labores en la Institución Educativa 5178 “Víctor Andrés Belaúnde”, ubicada en el distrito de Puente Piedra.

Según el registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), Silva es bachiller en Educación por la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV). Además, cuenta con una especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con estos pergaminos académicos, el extitular del MTC dirige un colegio desde el 2000 que está bajo la jurisdicción la UGEL 04.

POLÉMICAS EN EL MTC

Varios escándalos se dieron bajo la gestión de Juan Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Destituyó a funcionarios de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) y a la titular de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Patricia Cama, tal como lo prometió a los transportistas informales.

También benefició a los taxistas informales con su inscripción. Además, fue cuestionado por las presiones que habría ejercido para adjudicar la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica (RDND) a la empresa Gilat, pese a las irregularidades del proceso de selección de postores. Sin embargo, el caso Puente Tarata III fue el que provocó su salida que parecía imposible.

La lobista Karelim López declaró ante la fiscal Luz Taquire, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, que el exministro Silva y seis congresistas de Acción Popular se habrían confabulado para beneficiar con licitaciones a empresas chinas en Provías Descentralizado. También en la trama estarían metidos Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, el empresario Zamir Villaverde y los sobrinos del presidente Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo.

Por ello, el pasado 6 de mayo, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez decidió abrir una indagación preliminar por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado contra el exministro Juan Silva y seis integrantes de la bancada de Acción Popular, suspendidos recientemente de su militancia.

Es más, el miércoles pasado, también solicitó ante el Poder Judicial impedimento de salida del país para Silva y los parlamentarios acciopopulistas Rafael Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, por treinta y seis y nueve meses, correspondientemente.

El viernes último se desató una ola de rumores sobre una posible fuga de Silva. Sin embargo, él mismo lo desmintió: “Hoy he salido a las 5:30 de la Fiscalía, haciendo mi declaración, ejerciendo mi defensa. En ese evento hemos firmado un acta de allanamiento y acepto las medidas restrictivas, porque quiero que se aclare el tema y se encuentre a los verdaderos culpables”, dijo a RPP Noticias.

Juan Silva afirma que no se ha fugado del país como señalaban los rumores. VIDEO: RPP

AUDIOS

Como se sabe, el programa Combutters de Willax difundió el lunes pasado un audio entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. La grabación data del 25 de julio del año pasado, tres días antes de que el presidente Pedro Castillo asuma el poder. Ambas personas hablan sobre cómo sería la repartija de cargos dentro del Estado.

En una parte de la conversación, Villaverde y Pacheco dialogan sobre cómo Juan Silva habría gestado su designación como ministro de Transportes y Comunicaciones.

ZV: Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromeando? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que... Asu, qué abuso.

BP: Pedro no lo dice todavía...

ZV: Pero Pedro sabe del millón de soles.

BP: Sabe, pero se hace el hue***.

ZV: Entonces, está metiendo un pata comercial.

BP: Es que ese pata está viniendo apoyo. Pero no le ha respondido.

ZV: Sabiendo que iba a Transportes.

BP: Ese pend*** es un comerciante de tierras.

Tras esto, el exministro salió en su cuenta de Twitter a negar que haya entregado dinero al presidente Castillo para que lo nombre como parte del Ejecutivo. “Respecto a los audios difundidos ayer por Willax TV, lamento en principio el lenguaje vulgar y los calificativos en contra de mi persona. Rechazo tajantemente tales versiones falsas que solo buscan dañar mi imagen”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: