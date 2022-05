El 47% de peruanos está a favor de convocar a una Asamblea Constituyente

Casi la mitad del país estaría de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Un detalle de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que reveló que la mitad del país apuesta por el adelanto de las elecciones generales para el próximo, está referido a la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que esta redacte una nueva Constitución Política, propuesta que ha sido lanzada por la izquierda durante años en el país.

Según el IEP, a la pregunta de si estaba de acuerdo o no con lo planteado por el presidente Pedro Castillo para convocar a una Constituyente, el resultado que se dejó fue el siguiente: 47% sí coincidía con la idea mientras que el 49% mostraba su rechazo. Tan solo el 4% no sabe y no opina. Estas cifras sobre la base de 1201 entrevistados para el estudio.

Como se recuerda, el pasado 23 de abril, el presidente Pedro Castillo anunció, durante la realización de un Consejo de Ministros Descentralizado en el Cusco, que iba a presentar un proyecto de reforma constitucional para convocar a un referéndum a fin de que se le pregunte a la población si deseaba una Asamblea Constituyente. Esta consulta se iba a realizar en las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre.

La propuesta del Gobierno se remitió al Congreso para que la Comisión de Constitución y Reglamento la observe. El 6 de mayo terminó archivado con 11 votos a favor y seis en contra debido a que los congresistas que integraban este grupo de trabajo consideraban que la Constituyente iba a poner en riesgo la estabilidad económica y social del país. Pese al archivo, el presidente Castillo y sus ministros insisten en hacer campaña sobre el tema cada vez que viajan al interior del país.

Comisión de Constitución votó a favor de archivar proyecto de Asamblea Constituyente. Video: Congreso de la República

OTROS RESULTADOS

Lo reportado por IEP sobre la Asamblea Constituyente difiere de lo que otras encuestas sacaron en su momento.

El 1 de mayo, IPSOS-Perú mostró que solo el 8% de peruanos consideraba como última prioridad este tema entre la lista que debería atender el gobierno del presidente Pedro Castillo.

Por su parte, en otra encuesta de CPI se reveló que el 23% consideraba que se tenía que insistir con la idea de cambiar la Constitución. En tanto, Datum Internacional reportó el 12 de mayo que el 29% pedía una renovación total de la Carta Magna.