Miss Perú 2022: ¿Quién es Arlette Rujel, la Reina Hispanoamericana coronada en Esto es Guerra?

Arlette Rujel representará al país en el certamen internacional Miss Hispanoamérica 2022. (Foto: Instagram)

La noche de este último viernes 27 de mayo, la bella Arlette Rujel se convirtió en la nueva Miss Hispanoamérica Perú 2022 tras destacar en la ronda de preguntas y en el desfile del certamen, realizado en un imponente escenario de Esto es Guerra. Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, fue la encargada de coronarla en medio de aplausos y tambores.

La reina de belleza viajará a Bolivia para representar al Perú en el certamen internacional Miss Hispanoamérica 2022, donde se enfrentará contra más de 20 delegadas de los países de lengua o ascendencia hispana. Todas ellas buscarán ser la sucesora de la mexicana Andrea Bazarte, Reina Hispanoamericana 2021.

Cabe resaltar que Mei Azo (primera finalista), Valeria Flórez (segunda finalista), Tatiana Calmell, Alessia Rovegno, Flavia Montes, Daleine Arroyo y Maryori Morán siguen en carrera en el certamen Miss Perú 2022. Este evento se llevará a cabo en el mes de junio y la ganadora representará al país en el Miss Universo 2022.

Arlette Rujel se convierte en la nueva reina. (Foto: Captura de América TV)

¿QUIÉN ES ARLETTE RUJEL?

Arlette Rujel es una modelo profesional y profesora de etiqueta de 22 años. Cuenta con amplia experiencia en las pasarelas, puesto que inició a la temprana edad de 13 años. Eventualmente, se interesó en los concursos de belleza, llegando a coronarse en varios de ellos. Mide 1.81 cm.

En el 2020, ganó el Miss Callao y pronto representó a la región en el certamen nacional Miss Perú. Aunque se acercó a la corona al formar parte del Top 5 y volverse la favorita del jurado, terminó siendo eliminada por el voto del público. La vencedora de dicha edición fue Janick Maceta.

Debido a su buen desempeño en el concurso de belleza, Jessica Newton la eligió como Nuestra Belleza Universal Perú 2020. Tras ello, se preparó dos años más para competir nuevamente en el Miss Perú.

Arlette Rujel es la Miss Hispanoamérica Perú 2022. (Foto: Instagram/@ arlette.rujel)

Durante su participación en el certamen realizado en Esto es Guerra, mostró su lado más sensible al momento de recordar a sus padres, quienes se encuentran viviendo en el extranjero. Fue así que Arlette Rujel contó cómo es ser una mujer independiente a los 22 años.

“Ha sido difícil, pero también me ha enseñado a ser más responsable. Me ha enseñado a ser más centrada. He madurado, tengo mejor proyección a futuro. Creo que la disciplina y el esfuerzo es lo primordial para cumplir tus objetivos” , respondió poco antes de ser coronada como Reina Hispanoamericana Perú 2022.