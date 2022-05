Ovalo Monitor Huáscar: En solo minutos de inauguración se generó caos, congestión y conductores no atacan normas de tránsito

Captura Latina

Esta mañana se inauguró la esperada obra del Ovalo Monitor en el distrito de Surco, esta obra que cuenta con más de 74 semáforos por toda la vía de Javier Prado, fue construida a fin de que se aligere el tránsito vehicular, sobre todo en hora punta. Sin embargo, en solo tres minutos de su apertura, se registró trafico en la zona.

No solo hubo aglomeración, según las imágenes que se observa en el matinal de Latina, se puede ver cómo los autos se cerraban el paso entre ellos, generando más aglomeraciones y tráfico. Además, recordemos que esta nueva vía no está permitido el tránsito de vehículos pesados ni motocicletas y pese a estas restricciones los conductores hacían de la suya, burlando las normas de tránsito.

En pocos minutos, se pudo ver que un camión de carga pesada y más de 4 motocicletas invadían esta nueva construcción.

Algo que también llamó la atención es que muchos de los choferes no sabían de que hoy se inauguraba este importante by pass, por lo que se confundían y no sabían si ingresar o no a esta nueva carretera, realizando maniobras peligrosas generando más caos en el lugar.

Cabe precisar que según el ministerio de Transporte y Comunicaciones, el kilometraje permitido será de 40, pero esta mañana se registró que los autos iban a casi 60KM/H.

Los conductores del programa de Latina, hicieron un llamado a las autoridades para que haya presencia policial para que guíen a los vehículos y también recomendaron las foto papeletas, ya que al no haber cámaras ni autoridad, los choferes harán de las suyas y de nada valdrá esta obra millonaria.

En una ceremonia el actual alcalde de Lima, Miguel Romero, recordó que el paso a desnivel del óvalo Monitor Huáscar beneficiará a más de 500,000 vecinos de La Molina y Surco de manera directa, así como a usuarios de Ate, San Borja y San Luis.

El paso a desnivel en el óvalo Monitor Huáscar cuenta con barreras de seguridad de concreto, postes de alumbrado, y señalización vertical y horizontal. Con más de S/80 millones de inversión , 150 mil m2 de área intervenida y casi 2 km de extensión también dispondrá de veredas y cruceros semaforizados, áreas verdes y rampas de accesibilidad a nivel de superficie.

Esta mañana se ha inaugurado la obra Ovalo Monitor en el distrito de Surco y contó con la participación del exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. Aunque la prensa se sorprendió por su presencia, el exburgomaestre, recientemente vacado, aseguró que es lógico que se encuentre en el lugar porque ha participado en toda la gestión de esta obra.

“Esta es una obra en la que hace 3 semanas cuando hubo esta resolución desproporcional del Jurado Nacional de Elecciones tenía cerca del 99% y es lógico que cuando una obra está prácticamente concluida se puede invitar a quién a tenido una participación muy intensa en la elaboración, en el desarrollo de la obra. Además es lógico que siendo una sola gestión, quién habla, pueda participar también en las inauguraciones de las obras que hemos dejado encaminadas”, expresó para Latina.

