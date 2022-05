“Me voy a poner celosa”: Chats evidencian que Melissa Paredes intentó reconquistar a Rodrigo Cuba

Melissa Paredes se comunicó con Rodrigo Cuba tras ampay para pedirle perdón. (Foto: Instagram)

En el programa de Magaly Medina, Rodrigo Cuba aseguró que Melissa Paredes, su exesposa, le pidió perdón tras haber sido ampayada besando al bailarín Anthony Aranda. Pero no solo eso, también reveló que la modelo intentó conquistarlo de una manera bastante inusual, aprovechando que se había cambiado de número de celular para no estar más en contacto con ‘El activador’, su ahora pareja.

“ En su momento a mí me pidió perdón, me pidió perdón a los dos días del ampay. Eso no lo sabe nadie, pero me pidió perdón para volver y tengo los WhatsApp . Me dijo que quería intentarlo, es en ese momento donde me voy a concentrar y le digo: ‘Yo no voy a intentar volver contigo’”, relató el ‘Gato’ Cuba en entrevista exclusiva con la ‘Urraca’.

Según el deportista, el primer acercamiento de Melissa Paredes lo tomó desprevenido, ya que le dijo “Hola guapo” desde un número desconocido en un intento de hacer “borrón y cuenta nueva”. Su revelación hizo reír a Magaly y a los usuarios, quienes hicieron divertidos memes sobre la frase de la exconductora de América Hoy.

AMOR Y FUEGO DIFUNDE CHAT

Aunque Rodrigo Cuba no mostró en su momento las capturas de pantalla de su conversación de WhatsApp con Melissa Paredes, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre difundió un extracto en su avance promocional de este jueves 26 de mayo.

Según se puede ver, el chat tiene fecha del 23 de octubre de 2021, tres días después que Magaly Medina difundiera en su programa las comprometedoras imágenes de la modelo con Anthony Aranda al interior de una camioneta.

Melissa: Hola

Rodrigo: ???

Melissa: ¿Cómo estás guapo? Jajajaja, me cambié de número

Rodrigo: ????

Melissa: (manda imagen)

Rodrigo: Oh, está tranquila

Melissa: Ahora contestas a todas las que te dan piropos

Rodrigo: Nunca respondo, pero vi la foto de mi hija en el perfil

Melissa: Ahora me voy a poner celosa

MELISSA PAREDES: “RODRIGO ESTÁ OBSESIONADO CONMIGO”

Los chats de Rodrigo Cuba demostrarían que Melissa Paredes no fue sincera meses atrás, cuando aseguró en América Hoy que el futbolista era quien la buscaba después del ampay para salvar su matrimonio. Según la versión de la modelo, él no dejaba de insistirle para retomar su relación amorosa, pese a que le dijo explicitamente que no lo amaba más.

“Él nunca aceptó que yo ya no era su esposa, que ya no era su mujer, que ya no estábamos juntos”, dijo molesta. “Está obsesionado conmigo. Después del ampay le dije ‘Rodrigo, entiende, no voy a volver contigo. ¿No te queda claro? Hay un ampay y ¿aún así quieres continuar conmigo? No puedo, ni quiero’. Él no me escucha, para él no existe eso, me obvia. Lo que yo sienta como mujer para él no vale”.

En ese entonces, también dio a entender que el ‘Gato’ Cuba se estaría vengando de ella al intentar alejarla de su hija de cuatro años de edad. “Solo le importa lo material, ni se preocupa por su hija. No le interesa, solo que yo pague la luz”, sostuvo.