Magaly Medina responde a mamá de Melissa Paredes y afirma que esconde ampay del ‘Gato’ Cuba

Luego que la mamá de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, deslizara el rumor de que Rodrigo Cuba también le fue infiel a Melissa Paredes, Magaly Medina salió al frente para señalar que ellos nunca le realizaron un ampay al futbolista pese a que sus investigadores lo siguieron durante varios días.

“Ellos estaban separados, la otra persona (Rodrigo Cuba) también esta rehaciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente”, manifestó la señora en una entrevista con América Hoy.

Las palabras de la progenitora de la modelo no fueron bien recibidas por la ‘Urraca’, quien le recordó que su programa fue el que sacó el ampay. Asimismo, la polémica periodista señaló que su equipo estuvo al tanto de los dos, pero que se ‘aburrieron’ de seguir al ‘Gato’ debido a que tenía una rutina bastante marcada.

Asimismo, Magaly Medina manifestó que fue en ese momento que ellos decidieron poner todos sus esfuerzos en Melissa Paredes, pues los rumores de una infidelidad sonaban con fuerza en América Televisión.

“ Es cierto a los dos les hemos hecho investigación, a los dos, pero los run run venían más del lado de América Tv y nos dedicamos a ella. Al otro no le encontramos nada ”, agregó.

En ese sentido, Magaly Medina le dejó bien en claro a la mamá de Melissa Paredes que los ampays que su equipo realizaba son bien trabajados, legales y que no ocultan ninguno, aunque recordó que una vez hace muchos años lo hizo, decisión que hasta el día de hoy lamenta.

“ Hable por usted y su hija, no hable por mí ni mis ampay, mis ampays son bien legales, bien trabajados, no escondo absolutamente nada ”, enfatizó la ‘Urraca’ bastante indignada.

Para finalizar, la conductora de televisión señaló que Rodrigo Cuba daba todo por su familia, al punto de rechazar ofertas de trabajo en equipos del interior del país para estar al lado de su familia.

La conductora de Magaly Tv: La firme señaló que su equipo investigó a Rodrigo Cuba, pero no le encontraron nada.

MAMÁ DE MELISSA PAREDES ENFRENTÓ A JANET BARBOZA

La madre de Melissa Paredes no dudó en enfrentar a Janet Barboza por decir que decir que no estaba de acuerdo con la decisión de la modelo de dejar sola a su hija con su nueva pareja. En ese sentido, la conductora detalló que existe un alto índice de violencia contra la mujer y las niñas.

De inmediato Celia Rodríguez le respondió a Janet y la acusó de atacar a la exreina de belleza mientras emite sus opiniones en el programa.

“Así como tú sacas tus propias especulaciones, discúlpame Janet, pero yo soy muy directa. Estoy cansada de que ataques a mi hija y a otras personas no. Yo veo el programa, ojo. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no. Aunque tú digas que a otros se les trata igual, a mí no me engañas como a mucha gente ”, manifestó con evidente molestia.

