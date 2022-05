Bruno Pacheco: Abogada de exsecretario de Palacio dice no reconocer voz de su cliente en audios de Zamir Villaverde

El exministro Juan Silva rechazó las expresiones de Bruno Pacheco y Zamir Villaverde.

Hace unos días, se difundió un audio en que se escuchaba una supuesta conversación entre el empresario encarcelado Zamir Villaverde y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, para coordinar una repartición de cargos dentro del Ejecutivo.

De acuerdo a Phillip Butters, conductor del programa en donde se reveló la grabación, este diálogo se habría dado dentro de un auto y tres días antes de que Pedro Castillo asuma la Presidencia del Perú.

Pese a que no se ha podido corroborar que Villaverde y Pacheco sean los interlocutores, la abogada de este último, Giuliana Quiñones, salió al frente para defender a su patrocinado al asegurar que esa no era su voz.

“No es su voz. Es mi posición y es la posición de lo que he podido escuchar. Veo que es todo un murmullo lo que habla el señor”, comentó Quiñones a Exitosa. “De lo que se puede escuchar de lejos, y por las comunicaciones que he tenido con mi patrocinado, no lo reconozco como tal. Es totalmente ininteligible y eso, estoy segura, que el propio Ministerio Público se va a expresar de esa maniera, si es que entregan ese audio”, agregó.

La defensa de Pacheco cuestionó que Villaverde haya difundido audios ininteligibles, en lugar de entregar los archivos originales, para permitir que se realice un peritaje, en caso todo sea admitido en el fuero judicial.

“Habría que preguntar a su abogado porque, con todo lo que está mostrando, el que se está metiendo en camisa de once varas es él porque tendría que probar lo que dice. Ser postulante a colaborador eficaz no es decir sí, reconozco. Tiene que probar. Si no hay materia de probanza, ¿qué va a hacer?”, se preguntó Quiñones.

SUPUESTO DIÁLOGO ENTRE PACHECO Y VILLAVERDE

Supuestos audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco mostrarían negociados en el gobierno. VIDEO: Willax

ZV: Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromenado? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que... Asu, qué abuso.

BP: Pedro no lo dice todavía...

ZV: Pero Pedro sabe del millón de soles.

BP: Sabe, pero se hace el hue***.

ZV: Entonces, está metiendo un pata comercial.

BP: Es que ese pata está viniendo apoyo. Pero no le ha respondido.

ZV: Sabiendo que iba a Transportes.

BP: Ese pend*** es un comerciante de tierras.

ZV: Allí va a negociar otras cosas. Oye, Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda, o...

BP: Si tú me dices me voy, pero me tienes que avisar que voy a ganar. Porque si voy por las hue***.

ZV: Otra cosa que parece absurdo. En Transporte tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice de Transportes?

BP: ¿Vice? ¿Tan poco?

ZV: Bueno. Yo digo que se quemen ellos y tú asciendes. Sino Vivienda. Digamos con Juan Silva. Si cada uno va a ser un rey en su propio reino. En Vivienda se manejan millones. Te armo todo el cuadro. Allí también manejas a Sedapal. Es el segundo monstruo después de Transporte es Vivienda.

BP: Pero piensa, respira un poco. ¿No crees que en estos tres meses les van a sacar la mierda a los ministerios?

ZV: Según me he enterado, quieren hacer un complot, pero en tres meses suficiente para irse con plata. Además, no es que los botan. A algunos los cambian. En este gobierno está demostrado que no les interesa nada. Se va a otro ministerio.

BP: Yo voy a negociar con Pedro. Contigo, soporte, ah. Y deja de fregarme.

ZV: Pero como vice. Ponlo como vice y a mí ponme como asesor.

BP: No, pues, no pidas tampoco tanto.

ZV: Es que tengo que estar allí para hacer toda la figura.

BP: De afuera.

ZV: Ya, está bien. Si es así como comentas está bien. ¿Pero se podrá poner como vice? ¿Juan nos dejará trabajar?

BP: Qué va a hacer Juan, pues...

ZV: Y tú, ¿qué prefieres? ¿Secretaría general o Vivienda? Si tuvieras que escoger.

BP: Yo ahorita, pensando a lo frío, la secretaría general.

