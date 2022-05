Sergio Peña repasó su estadía en Malmo y habló sobre su juego: “Me gusta hacer cosas diferentes, es mi estilo”

Sergio Peña fichó a mediados del 2021 por el Malmo, cuyo contrato es por 3 temporadas. | Foto: Getty Images

Sergio Peña es uno de los futbolistas peruanos que salió del país a temprana edad (18 años). Y es que desde el 2014, cuando se fue al Granada de España, ha logrado sostener una carrera en el fútbol europeo (previo corto paso por Alianza Lima y San Martín). Su estilo de juego arriesgado y sacrificio cautivó a los europeos, un tema que tocó el mismo jugador en una entrevista para un medio de Suecia, país donde reside producto de su participación en el Malmo.

“Soy muy arriesgado, es mi estilo. No sé si sudamericano, pero peruano puede ser. Me gusta hacer cosas diferentes, me gusta dar pases arriesgados. Hay entrenadores a los que les gusta a otros no, pero en mi país hay un dicho ‘el que no arriesga no gana’, y siempre lo hago para poder ganar”, manifestó el futbolista en una entrevista para el medio Discovery+ Sport de dicho país.

Justamente, esta forma de jugar, en un inicio captó la atención del anterior técnico Jon Dahl Tomasson, quien en un inicio no lo consideró en el once titular, pero con el correr de los partidos se fue asentando. Sin embargo, bajo el mando del serbio Milos Milojevic, quien asumió a finales del año pasado en reemplazo del exjugador danés, Peña tuvo que empezar de cero para ganarse la confianza, un hecho que terminó sucediendo.

De hecho, el volante confesó que al inicio, al DT no le agradaba mucho que sea osado en su forma de jugar, aunque con el paso del tiempo entendió que era propio del futbolista peruano. “Creo que ahora le gusta un poco más (risas). Cuando empezamos, él no me conocía y yo tampoco. Hablamos muy poco, pero después hubo más comunicación y me fue conociendo. Es mi estilo de juego, entonces creo que las cosas se están dando muy bien ahora ”, dijo.

DECISIÓN DE IR A SUECIA

Por otro lado, Sergio admitió que no estaba en sus planes ir al balompié sueco luego de su paso por el Emmen de los Países Bajos, pero el poder competir en la Champions League influyó en su decisión. “No tenía pensado venir a Suecia, no era algo planificado. Pero dentro de mis planes estaba jugar la Champions League, estar en un equipo grande y campeonar. Para cumplir con todos esos objetivos el equipo ideal era el Malmo, por eso vine aquí”, contó.

Sergio Peña jugó 60 minutos ante Juventus en el cierre del grupo H. | Foto: Champions League

El hecho de haberse desempeñado en otras ligas europeas como la española y la holandesa, le otorga un conocimiento para comparar el ritmo y dinámica de estas. “ Aquí (en Suecia) es un poco más físico. En España todo es más técnico y es un poco similar a la Eredivisie ”, añadió. Ahora, a pesar de que el idioma del fútbol es universal, haber llegado a un país con una lengua completamente diferente causó que el entrevistador le preguntara sobre su forma de comunicación. “El inglés no se me da mal, mis compañeros han sido buenos conmigo y no hubo mayores problemas desde ese lado”, comunicó.

INFLUENCIA DE YOSHIMAR YOTÚN

Finalmente, el mediocampista no es el único peruano que ha pasado por el conjunto ‘azul celeste’, ya que Yoshimar Yotún también lo hizo entre el 2015 y el 2017. Precisamente, el jugador de Sporting Cristal recomendó a Peña para que acepte la propuesta de la institución sueca. “Yoshimar Yotún fue importante para venir aquí. Él conocía el Malmo, entonces antes de venir le consulté por la ciudad, el club. Él solo me dijo cosas positivas, por eso tomé la decisión”, aseguró.

El volante nacional habló sobre diversos temas acerca de su estadía en Suecia y de su estilo de juego. | Video: Discovery Sport

Cabe mencionar, que la estadía de Sergio Peña en el Malmo, aparte de sus minutos en campo, está siendo más que satisfactoria. Esto debido a que pudo salir campeón de la liga el año pasado y jugó en la Champions League, enfrentando al Chelsea de Inglaterra, la Juventus de Italia y el Zenit de Rusia, aunque quedó en el último lugar con 1 punto.

De todos modos, pudo codearse con grandes jugadores de la élite europea. En total, acumula 24 encuentros jugados desde que llegó a Suecia , con las expectativas de sumar más minutos y ayudar a su equipo para repetir un nuevo título local. Asimismo, llegar en las mejores condiciones al repechaje con la selección peruana.

