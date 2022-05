Rodrigo González cree que Melissa Paredes ‘envidia’ la nueva vida de Rodrigo Cuba: “Se te ve infeliz”

Rodrigo González lamenta situación de Melissa Paredes. (Foto: Captura de ATV e Instagram)

La segunda parte de la entrevista que le realizó Ethel Pozo a Melissa Paredes salió a la luz y trajo consigo una ola de críticas contra la modelo, quien señaló que nunca vio llorar al futbolista luego que se hiciera público el fin de su matrimonio.

Las palabras de la exreina de belleza no fueron del agrado de Rodrigo González, quien señaló que jamás imaginó que su exesposo saldría a contar su verdad y la dejaría como mentirosa, pues ella era la conocida en el medio local y la que siempre daba la cara.

“ Dice, yo no lo he visto llorar (…) Ella pensaba acá famosa soy yo, él es el futbolista (…) ahora sí la hago dijo ella y no, nuevamente, la gente le bajó el dedo ”, expresó.

Asimismo, para el conductor de Amor y Fuego, la mejor respuesta que recibió Melissa Paredes fue que el público le dio la espalda por completo, mientras que a Rodrigo Cuba lo han apoyado de manera contundente.

“ Otra cosa que le salió chueco es que él ha ganado, porque hay gente que te aplasta, que te quita brillo, por su puesto, cuando uno está alado de una persona se separa y mejora esa es la mejor respuesta ”, agregó.

En otro momento, Rodrigo González señaló que a diferencia de anteriores ocasiones, a ella ahora se la ve bastante infeliz al lado de su actual pareja Anthony Aranda, esto debido a que su relación no nació de una forma bonita, sino a raíz de un escándalo de infidelidad.

Por este motivo, para ‘Peluchín’, la exreina de belleza le tendría ‘envidia’ a su exesposo, quien se ha visto visiblemente mejor al lado de Ale Venturo, además de haber recibido el total respaldo del público y su familia.

“ A ti se te ve opaca, mustia, infeliz, se te ve amargada, tratando de ver por donde tratas de colar lo tuyo. Mientras que el otro que estaba opaco, aplastado por ti, conoció a una chica (…) se potencian, cuando has visto que todo en él ha mejorado, que ha vuelto ilusionarse (…) Y el público, que es de lo que tu vives, no te apoyó, sino que fue con él no te respaldo, ya empiezas hablar estos disparates”, indicó.

El conductor de Amor y Fuego señaló que mientras que a Melissa Paredes el público le dio la espalda, a Rodrigo Cuba lo respaldan.

INDIGNADO POR FOTOS DE LA HIJA DE RODRIGO CUBA CON EL ‘ACTIVADOR’

Rodrigo González se mostró bastante indignado al ver las fotografías que le envió Melissa Paredes a Rodrigo Cuba, pues en varias de ellas aparecía la menor con Anthony Aranda, la actual pareja de la modelo. En una de ellas se puede ver a la niña recostada sobre las piernas del ‘Activador’.

“ La frialdad y el cinismo con el que actúa la Paredes llegó a su fin... Ella confió que nunca el ‘Gato’ iba a contar sobre su vida privada, no se imaginó que la iba a evidenciar. De muy mala entraña y saber lo que estás haciendo para dispararle una foto así de tu niña sentada en el regazo de tu amante, que ahora es tu pareja. Una bajeza total”, indicó.

