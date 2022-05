Presidente del JNE negó denuncias de Zamir Villaverde sobre presunto fraude electoral

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas negó denuncias de fraude.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, negó un supuesto fraude en las elecciones generales del 2021 y aseguró que no existe posibilidad de alterar los resultados de un proceso electoral.

“No hay posibilidad material de torcer las elecciones, menos aún con llamadas telefónicas y pactos bajo la mesa”, enfatizó Salas Arenas durante la ceremonia de inauguración del Encuentro Nacional de Oficinas Desconcentradas (OD) del JNE.

Estas declaraciones las brindó luego que el investigado Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el Penal Ancón I, denunciara, sin prueba alguna, un fraude electoral durante una de sus presentaciones en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El titular del órgano electoral manifestó que “esas acusaciones no tienen ningún fundamento real y están destinadas a generar daño personal e institucional, además de pretender debilitar a los organismos electorales para fines perversos”.

De otro lado, expresó que la institución que presidente está pasando por un momento complejo y la estrategia empleada para hacer frente a la maledicencia de tales denuncias es el trabajo transparente que se desarrolla en los organismos electorales, en conjunto.

ENCUENTRO NACIONAL

El presidente del órgano electoral participó en la inauguración del Encuentro Nacional de Oficinas Desconcentradas del JNE, “Fortalecimiento de la gestión institucional desconcentrada”, que se lleva a cabo en el marco de las actividades por el 91° aniversario de la entidad, que se cumple este 26 de mayo.

En la cita se abordan temas como: protocolo de atención al ciudadano, desarrollo de habilidades comunicativas, consultas en materia electoral, causales de justificación y dispensa, requisitos formales para la inscripción de organizaciones políticas, marco normativo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (ERM 2022), entre otros.

¿QUÉ DIJO ZAMIR VILLAVERDE EN LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN?

“Yo fui testigo presencial de cómo, hasta los dos últimos días que se sepan los resultados, conversaba el presidente con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, aseguró Villaverde en una ocasión frente al grupo de trabajo parlamentario.

Zamir Villaverde en la comisión de Fiscalización.

De otro lado, Villaverde dijo que Bruno Pacheco le solicitó que le preste dinero luego de que el Ministerio Público se lo incautara en el baño de la secretaría presidencial, y agregó que ese dinero eran parte de supuestos pagos al presidente Pedro Castillo para beneficiar en el proceso de ascensos en la PNP, en el que también estaría involucrada Karelim López.

Zamir Villaverde viene cumpliendo prisión preventiva en el marco de las investigaciones por presunto delito de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con estas acusaciones, estaría buscando acogerse al proceso de colaboración eficaz.

En ese sentido, la comisión de Fiscalización del Parlamento citó para este 25 de mayo a Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones; Walter Ayala, exministro de Defensa; Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT); y Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz; para declarar en torno a la investigación que se sigue contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y el secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

En la sesión, el exministro Juan Silva mencionó que casi no ha tenido reuniones personales con Pacheco y enfatizó que no se ha reunido con Villaverde a efectos de designar funcionarios. “No, porque yo no designo cargos”, precisó.

El exministro Juan Silva declara ante la comisión de Fiscalización.

