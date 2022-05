Presidente del JNE acusa a Zamir Villaverde de querer sacarlo de su puesto

Las polémicas declaraciones del empresario Zamir Villaverde que involucraron a diversas figuras, entre estas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) José Luis Salas Arenas. Frente a una supuestas participación en el fraude que habría llevado a Pedro Castillo a ganar las última elección presidencial, el integrante de esta institución se refirió a las motivaciones que habría llevado al investigado a nombrarlo.

Salas Arenas dijo desconocer cuáles serán los consejos que recibe Villaverde por parte de su defensa legal. “De repente le aconsejan que gire un poquito o mucho para seguir dando novedades televisivas para poder perjudicar todo lo que pueda a la cabeza del JNE”, dijo en conversación con Exitosa. Cabe recordar que, tal como lo señala la ley, el Jurado fue el encargado de entregar sus credenciales a Pedro Castillo tras ser nombrado ganador de la contienda.

“(¿El objetivo es sacarlo del JNE?) No me cabe duda. No sé si (para poner) a alguien más amable, pero sí para retirarme del JNE. De eso sí no me cabe ninguna duda”, fueron las palabras del presidente de la entidad electoral tras lo señalado por el empresario que cumple una orden de 24 meses de prisión preventiva. Salas no se refirió sobre qué figura “más amable” sería quien lo reemplace en el cargo que hoy ostenta.

José Luis Salas Arenas, presidente del JNE, rechazó declaraciones de Zamir Villaverde.

“Yo fui testigo presencial de cómo, hasta los dos últimos días que se sepan los resultados, cómo conversaba el presidente (Castillo) con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, fueron las palabras que utilizó Villaverde para denunciar un supuesto fraude en las elecciones llevadas a cabo en abril del 2021. Cabe precisar que, al respecto, el empresario investigado no ha presentado prueba alguna.

REACCIONES TRAS DENUNCIA

El exjefe de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, calificó de “insostenible” lo dicho por Zamir Villaverde. “Se dice que entonces el señor Rafael López Aliaga y la señora Keiko Fujimori fueron perjudicados porque se les baja los resultados y que el señor Pedro Castillo aparece como primero, indebidamente, y que esto es producto de un acuerdo (entre Castillo y el JNE). Para que esto se produzca tendría que haberse alterado miles de actas para empezar”, señaló.

Tuesta recordó que la OEA y la Unión Europea resaltaron la transparencia de las elecciones llevadas a cabo en el Perú. “Que hay grupos políticos que no aceptan, eso es otra cosa; que el gobierno nacido de las urnas no es el que algunos pedían, eso es otra cosa. El resultado electoral en realidad es incuestionable. Ningún gobierno, ningún organismo internacional ha cuestionado el proceso electoral”, agregó.

Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, recordó que la Unión Europea resaltó el desarrollo de la Elecciones generales del 2021.

“Es lamentable esta especie de contagio de esta narrativa. Cualquier que pierde va a decir que fue fraude. Es lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, esto es lo que hace Bolsonaro ahora en Brasil. Esto lo que han dicho ahora y lo van a seguir diciendo (...) con esta idea los próximos perdedores siempre van a levantar la idea del fraude”, expresó Tuesta.

Desde la fiscalía, se ha planteado que Zamir Villaverde declare ante las autoridades este jueves 19 de mayo. “Le vamos a formular una serie de preguntas en relación al caso por lavado de activos ante la fiscal Luz Taquire”, dijo el fiscal Rafael Vela sobre el empresario que afronta prisión preventiva en el marco de la investigación por el caso Puente Tarata. “Se ha hecho uso de la declaraciones de Karelim López, es así que el señor tiene un interés directo para desacreditar la colaboración eficaz que viene siendo corroborando por la fiscal Luz Taquire”, agregó.

