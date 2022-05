Papá de Renato Tapia y la ambición de su hijo: “En algún momento jugará en un gran equipo. Está capacitado”

Luis Tapia habló sobre su hijo y la posibilidad de que llegue a un club grande de Europa.

Renato Tapia es uno de los jugadores peruanos que más experiencia ha acumulado en el fútbol europeo. Emigró a temprana edad (18 años) a los Países Bajos el 2013 y desde entonces no ha parado hasta llegar al Celta de Vigo, su club actual. Sin embargo, su padre, Luis Tapia, confesó que el sueño de su hijo es el de conseguir grandes cosas con este deporte y que aspira a llegar a un equipo de mayor nivel.

“Es relativo decir si puede jugar en un equipo ‘top’. No todos pueden tener esa oportunidad. Creo que él está capacitado para seguir creciendo, todavía es joven y tiene vivo el sueño de gloria , que es lo que te impulsa a mejorar para dar pasos más grandes. Estoy confiado en que seguirá creciendo y muy pronto esté en un equipo, no por decir que el Celta no es un gran equipo, pero la visión de cualquier jugador es ganar grandes cosas y él en algún momento lo hará”, confesó en una entrevista para el programa ‘Central Doha’ de Movistar Deportes.

El hecho de que se encuentra jugando en una de las tres mejores ligas del Viejo Continente con es LaLiga española, ya es un logro más destacado. Sin embargo, las aspiraciones del cuadro vigués no son las mismas que uno que lucha por los títulos o constantemente se ubica en puestos de Champions League.

Gustavo Dulanto con el Sheriff de Moldavia es el último caso de un peruano que ha podido codearse con los mejores de Europa. Y si revisamos años atrás, nos remontamos a la época en que Claudio Pizarro y Jefferson Farfán disputaban con el Bayern Múnich y el Schalke 04, respectivamente, partidos del más alto nivel, un lugar a donde Tapia espera alcanzar.

Ahora, su presente en España no es el mejor, ya que en la temporada que acaba de culminar, jugó 29 partidos en los que fue titular solo en 13, cifras inferiores si lo comparamos con su primer año, en que se adueñó del puesto y estuvo en 32 encuentros, todos como inicialista. Ante esta situación, ‘Lucho’ habló al respecto. “El año pasado hizo un gran trabajo. En esta temporada no ha tenido la continuidad que tuvo el año pasado, pero son decisiones técnicas. Como él mismo lo dijo, si no juega no es porque no quiera, sino porque el técnico lo decide así. Él siendo un profesional acata las indicaciones y sigue trabajando a la espera de su momento para demostrar que puede ser titular”, señaló.

REPECHAJE

Por lo pronto, el ‘Cabezón’ está enfocado en lo que será el duelo por el repechaje con la selección peruana. Y aunque en un inicio se prendieron las alarmas sobre una lesión, su padre lo aclaró. “ Ha tenido una molestia que no reviste mayor gravedad y esperamos que se incorpore a los entrenamientos con la selección para llegar con tranquilidad al partido que es el más importante, que es del 13″, aseguró.

Sobre el crucial duelo en sí, comentó que “sabemos que es un solo partido y lo que reviste es jugarte el trabajo de cuatro años. A veces no necesariamente porque eres superior al rival o mejor obtienes el objetivo. Esa es la preocupación, que solo sea un partido”.

INCONVENIENTE CON DT DEL CELTA

Finalmente, el padre del futbolista nacional se refirió sobre las declaraciones que dijo Eduardo ‘Chacho’ Coudet, cuando afirmó que “el club era un taller mecánico que solo arreglaban al jugador para que esté apto con Perú”.

“Fue muy apresurado. Él juega contra Ecuador y creo que sale a los 93 minutos por un choque con el rival. El fin de semana siguiente juega con el Celta y antes declaró el entrenador. Él no estaba lesionado. Estar golpeado no significa estar lesionado, entonces se apresuró porque un jugador lesionado no concentra y menos juega al día siguiente”, dijo.

