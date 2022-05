Wilder Cartagena reveló el juego de Emiratos Árabes Unidos: “Le va mejor en ataque que en defensa”

Wilder Cartagena jugó en 8 partidos con Perú en las Eliminatorias Qatar 2022. | Foto: Facebook Wilder Cartagena

La selección peruana accedió al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022 luego de quedar quinta en las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, aún no conoce su próximo rival, el cual se definirá entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. En ese sentido, Wilder Cartagena fue consultado por el juego de este último equipo, tomando en cuenta que vive en dicho país y ha visto de cerca su desempeño.

“Son jugadores rápidos. Me ha tocado ver un partido de su selección y creo que adelante tienen jugadores interesantes. Tienen un brasilero nacionalizado llamado Caio, que es un jugador interesante y juega de centroatacante. Por las bandas también tienen jugadores rápidos. Es un equipo que trata de jugar con este nuevo técnico que ha llegado. Luego, como todo equipo de acá en Emiratos, tiene problemas atrás que se pueden aprovechar. Son temas de conceptos que por ahí les cuesta un poco, pero adelante tienen jugadores que hay que tener cuidado”, señaló el mediocampista en una entrevista para el programa ‘Central Doha’ de Movistar Deportes.

Del mismo modo, resumió la propuesta de los emiratíes, aunque advirtió que el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, ha hecho mucho énfasis en los trabajos defensivos para llegar de la mejor manera al primer Play Off, tomando en cuenta que no contarán con un futbolista clave.

“ Es un equipo que le va mejor en ataque que en defensa. Pero este nuevo entrenador está trabajando mucho en eso. Es un equipo rápido con muy buenos jugadores en banda. Fabio Lima era un jugador que movía los hilos del equipo. Es otro brasilero nacionalizado, pero está lesionado, no va a jugar todo el año, así que por ahí también pierden mucho”, declaró el futbolista peruano que lleva 26 encuentros en el Al-Ittihad Kalba esta temporada y es uno de los convocados por Ricardo Gareca para este crucial duelo.

Asimismo, resaltó que su club cuenta con algunos jugadores del combinado asiático, destacando a uno en específico. No obstante, reveló que el foco principal de esa selección está puesto en los australianos. “En mi equipo hay un par de seleccionados. Está Sultan, que es un joven que tiene mucha proyección. Creo que ellos están muy confiados en poder llegar al Mundial. Sienten esta oportunidad única, hace muchos años que no van. Ahorita creo que están pensando en Australia. Hablo con mis compañeros y no están pensando en nosotros. Por ahí a veces me quieren sacar algo, pero no les digo nada (risas)”, contó.

El volante contó detalles del posible rival de Perú en el repechaje. | Video: Movistar Deportes

Y es que el cuadro árabe llegó a esta instancia previa al repechaje luego de haber culminado en el tercer lugar del grupo A de las Eliminatorias Asiáticas. Sumaron 12 puntos, lo cual les valió para jugar un partido extra ante Australia. La llegada del ‘Vasco’ Arruabarrena a la dirección técnica cuando restaban dos fechas para que culmine el proceso clasificatorio le brindó nuevos aires al equipo que se mantenía en suspenso sobre su futuro. De hecho, la derrota ante Irak provocó un sismo en sus aspiraciones, sin embargo, la agónica victoria ante la clasificada Corea del Sur en la última fecha cambió la situación y les colocó en carrera por llegar a su segunda Copa del Mundo (la primera fue en Italia 1990).

Ahora, entre las figuras del combinado de ‘Los Halcones’, tal y como se refirió el volante peruano, se encuentra Caio Canedo, un futbolista de origen brasileño en el Al-Ain y se desempeña como delantero centro. Otro de los jugadores que nombró es Sultan Adill Alamiri, un joven atacante de 18 años que en la actual temporada lleva 3 goles y 2 asistencias en 20 partidos. Con su selección debutó este año, precisamente ante los coreanos, por lo que es uno de los elementos para tener en cuenta.

Jugadores emiratíes celebrando el gol de Hareb Abdullah ante Corea del Sur. | Foto: UAEFNT

