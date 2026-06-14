Final de 'La Granja VIP': Shirley Arica celebra con el Team Víboras, gana S/ 100 000 y abraza a su madre e hija

Revive el momento exacto en que Shirley Arica es nombrada la ganadora absoluta de La Granja VIP y se impone sobre Pamela López. La celebración estalla con fuegos artificiales, abrazos y mucha emoción por parte de la ganadora y sus compañeros. Video: Panamericana Televisión / La Granja VIP

La primera temporada de ‘La Granja VIP’ vivió una gala final cargada de emociones, en la que los cinco finalistas se disputaron el premio mayor de S/ 100 000 en una noche transmitida en directo por Panamericana Televisión. Después de casi tres meses de competencia, desafíos y alianzas, la expectativa se mantuvo hasta el último momento, con la participación de Mónica Torres, Paul Michael, Gabriela Herrera, Pamela López y Shirley Arica, quien resultó ganadora.

El primer adiós: Mónica Torres y el quinto puesto

El primer momento decisivo llegó con la salida de Mónica Torres, quien ocupó el quinto lugar tras no reunir el apoyo suficiente del público. La actriz, reconocida por su carrera en teatro, cine y televisión, se despidió entre aplausos y agradecimientos, destacando la oportunidad de haber formado parte del reality y el respaldo de los seguidores.

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En una noche llena de emociones, se reveló el quinto lugar de la competencia. Mónica Torres celebra su puesto como finalista en la Gran Final de La Granja VIP, recibiendo el cariño del público y un trofeo por su increíble participación. Video: Panamericana Televisión / La Granja VIP

Torres mantuvo una actitud conciliadora durante la competencia, aunque no estuvo exenta de tensiones con miembros del Team Víboras y situaciones personales que marcaron su paso por el programa.

El recorrido de Paul Michael hasta el cuarto lugar

La siguiente eliminación fue la de Paul Michael, quien se ubicó en el cuarto puesto. Michael había asegurado su lugar en la final como último capataz de la semana decisiva, lo que le dio inmunidad hasta la gala final. Su recorrido estuvo marcado por una destacada fortaleza física y por protagonizar una de las relaciones más comentadas de la temporada con Pamela López.

En una noche llena de suspenso, se revela el nombre del cuarto finalista de La Granja VIP. Revive el emocionante momento en que Paul Michael recibe la noticia, celebra con sus compañeros y es felicitado por su familia. Video: Panamericana Televisión / La Granja VIP

Las discusiones y reconciliaciones entre ambos se convirtieron en uno de los ejes narrativos del reality, al punto de requerir intervenciones de la psicóloga del programa en varias ocasiones. Michael reconoció el apoyo del público y valoró la experiencia vivida dentro del espacio.

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Emoción y percance: el tercer lugar de Gabriela Herrera

El tercer lugar lo ocupó Gabriela Herrera, quien protagonizó un momento emotivo durante la gala. Su padre subió al escenario para entregarle un ramo de rosas, mientras su madre la alentaba desde el público. En ese instante, Herrera sufrió un percance con su vestido, pero logró cubrirse rápidamente con un sombrero, evitando que el incidente pasara a mayores.

Minutos antes, los conductores abordaron los rumores sobre un presunto vínculo sentimental entre Herrera y Diego Chávarri, quien también estuvo presente en la final. Ante la consulta sobre la reciente ruptura de Chávarri con su pareja, la bailarina respondió que su prioridad era la competencia. Al confirmarse su tercer puesto, Chávarri manifestó que para él, ese resultado era tan valioso como un primer lugar.

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Revive el conmovedor momento en que Gabriela Herrera es anunciada como la tercera finalista de 'La Granja VIP'. Entre lágrimas de alegría y fuegos artificiales, la participante recibe una emotiva sorpresa de su padre en el escenario. Video: Panamericana Televisión / La Granja VIP

Pamela López, la participante de los momentos más intensos

La definición del reality quedó entre Pamela López y Shirley Arica. Pamela López, recordada por ser protagonista de los momentos más intensos del programa, vivió una temporada de alta exposición. Sus enfrentamientos con Paul Michael y episodios personales, como el reencuentro con sus hijos y la noticia de que su imagen fue proyectada en Times Square, sumaron apoyo de una base de seguidores activa y fiel.

A pesar de las controversias y sanciones que enfrentó, López llegó hasta la instancia final, consolidándose como una de las figuras más comentadas del ciclo.

Shirley Arica, la consagración de la ganadora

La gran ganadora de la noche fue Shirley Arica, quien se quedó con el título y el premio mayor. Representante del Team Víboras, Arica fue la única integrante de ese grupo en llegar a la última instancia, mientras que los demás provenían del Team Reales. La modelo, con amplia trayectoria en realities, logró finalmente su primer triunfo en este formato.

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Al conocerse el resultado, su hija y su madre corrieron a abrazarla en el escenario, mientras los integrantes del Team Víboras celebraban junto a ella. Arica agradeció a sus seguidores y afirmó: “Todo lo hice por mi hija”.

La gala final reunió no solo a los finalistas, sino también a ex participantes y familiares, quienes acompañaron los momentos de tensión y alegría. La conducción estuvo a cargo de Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, quienes resaltaron el esfuerzo y la convivencia de todos los competidores.

Durante la temporada, el programa registró polémicas, reingresos, bajas por motivos médicos y desafíos constantes que elevaron la exigencia de los participantes. ‘La Granja VIP’ se estrenó el 16 de marzo de 2026 con 16 concursantes, quienes terminaron dividiéndose en dos equipos: Team Víboras y Team Reales. La competencia se emitió de lunes a viernes en horario estelar y los sábados en la noche, consolidando su éxito en el streaming al ser el primer formato de competencia 24/7.

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