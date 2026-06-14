Perú

Simpatizantes de Juntos Por el Perú marcharon por Lima y llegaron a la sede de JNE para pedir transparencia en el conteo de votos

Cientos de simpatizantes marcharon por el centro de Lima y llegaron a la sede del Jurado Nacional de Elecciones para exigir transparencia en el conteo oficial de votos, cuando la ONPE reportaba un avance de 98,5%.

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Marcha de simpatizantes Juntos por el Perú
Marcha de simpatizantes Juntos por el Perú - Exitosa

Cientos de simpatizantes del candidato presidencial Roberto Sánchez se movilizaron la tarde y noche de este domingo por el Centro de Lima hasta el distrito de Jesús María, donde se concentraron frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En la marcha, los manifestantes pidieron transparencia en el proceso electoral y el conteo oficial de votos.

La movilización partió desde la plaza San Martín cerca de las 17:00 y avanzó por vías del centro histórico antes de dirigirse hacia Jesús María. En el trayecto, el grupo recorrió el Jirón de la Unión, la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida Arequipa, para finalmente ingresar por la avenida Talara hasta el frontis del JNE, ubicado en las inmediaciones del cruce con el jirón Pachacútec.

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Los manifestantes llegaron con banderolas y pancartas, varias de ellas con referencias a Juntos por el Perú y otras con mensajes críticos contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En el grupo también se observó a asistentes con sombreros similares a los que utilizó Sánchez durante la campaña electoral.

En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantenía el avance del cómputo oficial con el conteo al 98,5%, en una segunda vuelta marcada por una diferencia estrecha entre candidaturas, según el reporte de resultados a más del 98% difundido durante la jornada.

Marcha de simpatizantes Juntos por el Perú
Marcha de simpatizantes Juntos por el Perú - Exitosa

Concentración frente al Jurado Nacional de Elecciones

Tras el recorrido, los simpatizantes permanecieron concentrados en el parque Jaime Bausate y Mesa, frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones, donde continuaron con consignas vinculadas a la transparencia del proceso. La concentración se organizó en subgrupos y reunió a manifestantes de distintos colectivos, incluidos grupos que se identificaron como parte de la “generación Z”.

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De acuerdo con estimaciones realizadas en el lugar, la movilización congregó a 300 personas aproximadamente y ocupó cerca de una cuadra en los alrededores del punto de concentración. Con el paso de los minutos, parte de los asistentes empezó a dispersarse: algunos se retiraron tras una intervención improvisada con parlantes y micrófono, mientras otros permanecieron tomándose fotografías en el parque.

Entre las pancartas se observaron mensajes como “No al fraude, respetemos el voto popular”, además de consignas enfocadas en exigir vigilancia del conteo y del proceso en curso.

ONPE
ONPE

Despliegue policial y tránsito en la zona

En el perímetro del JNE se mantuvo presencia de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, que resguardó el frontis de la institución y el tránsito en puntos clave entre el jirón Pachacútec, el jirón Nazca y la avenida Talara. Los agentes colocaron vallas metálicas, detrás de las cuales se ubicaron efectivos con escudos antimotines.

Según el reporte desde el lugar, el cruce de la avenida Talara con el jirón Pachacútec quedó liberado y se restableció el pase vehicular, al igual que el tránsito peatonal. Persistió, sin embargo, leve tráfico en el cruce de la avenida Talara con la avenida Salaverry, debido a un cerco policial en los alrededores de la sede electoral.

Durante la caminata, en especial en el centro histórico, se registraron restricciones vehiculares y peatonales en algunos tramos como parte del operativo de seguridad. También hubo momentos de tensión verbal vinculados al ordenamiento del desplazamiento, sin que se reportaran enfrentamientos físicos en el recorrido descrito. La Policía se mantuvo, además, en coordinación con comisarías de Jesús María y Pueblo Libre para prevenir incidentes y actuar ante eventuales alteraciones del orden público.

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