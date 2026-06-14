Mercado de Frutas de La Victoria vivió momentos de terror: feroz balacera deja un fallecido y dos detenidos

Oficiales de la Policía Nacional del Perú detienen a presuntos delincuentes tras una balacera en el Mercado de Frutas de La Victoria, Lima, que dejó un fallecido y tres arrestados. (Composición: Infobae Perú)

El Mercado de Frutas, en el distrito limeño de La Victoria, fue escenario de una violenta balacera la tarde del sábado 13 de junio, durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para frustrar un presunto robo a mano armada. El saldo fue un fallecido y tres detenidos, de acuerdo con la información oficial.

Según la PNP, el enfrentamiento comenzó cuando cuatro supuestos delincuentes ingresaron al centro de abastos a bordo de dos motocicletas con la aparente intención de asaltar a un comerciante. Al advertir la presencia policial, abrieron fuego y se produjo un intercambio de disparos en cuestión de segundos dentro del mercado.

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El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, indicó que los cuatro sujetos fueron neutralizados. Dos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud, donde posteriormente se confirmó la muerte de uno de los intervenidos. “Disparan contra los policías, se produce un enfrentamiento en segundos, de cuyo resultado se neutraliza a los cuatro criminales que habían traspuesto la puerta”, declaró a RPP Noticias.

El operativo policial en el Mercado de Frutas terminó en un violento enfrentamiento que dejó un fallecido, dos detenidos y momentos de pánico entre comerciantes y clientes.

Delincuentes abrieron fuego en Mercado de Frutas

La intervención ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m., en un contexto de operativos desplegados en la zona tras labores de inteligencia, según la PNP. Las autoridades indicaron que personal especializado se encontraba en el perímetro del mercado con el objetivo de frustrar un presunto robo a mano armada.

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La versión oficial sostiene que los sospechosos se percataron de la presencia policial al ingresar al centro de abastos y decidieron disparar, lo que desencadenó la respuesta de los agentes. La Policía acordonó el área para asegurar la escena y permitir el trabajo de peritos y unidades de investigación.

En el operativo participaron agentes de la DIVINROB, la DIRINCRI y la SUAT, según informó La República. Tras el intercambio de disparos, la PNP realizó las diligencias iniciales y derivó el caso a las áreas especializadas para determinar la secuencia exacta del hecho y la participación de cada intervenido.

Enfrentamiento dejó un fallecido y dos heridos en operativo policial

La PNP informó que tres detenidos fueron puestos a disposición de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde continuarán las investigaciones. En paralelo, indicó que los cuatro sospechosos fueron neutralizados durante el enfrentamiento y que dos quedaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud; allí se confirmó el fallecimiento de uno.

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Sobre el perfil de los implicados, la información policial señaló que se trataría de ciudadanos venezolanos. La República añadió que entre los intervenidos figuran ciudadanos peruanos y venezolanos, mientras se completaban identificaciones pendientes, y mencionó a la banda criminal denominada “Los desalmados de la gris”.

Policías fuertemente armados aseguran el Mercado de Frutas de La Victoria después de un tiroteo que dejó un fallecido y tres detenidos durante un intento de robo. (Composición: Infobae Perú)

Durante el operativo, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones, dos motocicletas y un teléfono celular que habría sido utilizado para coordinar el presunto asalto, de acuerdo con la PNP. La República precisó que se hallaron dos pistolas abastecidas, una de ellas una Glock con denuncia por robo, además de cuatro teléfonos celulares; también reportó que una motocicleta presentaba inconsistencias en su identificación vehicular y otra registraba una denuncia por hurto.

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La Policía investiga si los intervenidos mantienen vínculos con organizaciones criminales dedicadas al robo, la extorsión y otros delitos, y si el material incautado guarda relación con otros casos en investigación.

Comerciantes piden mayor seguridad tras tiroteo en Mercado de Frutas

El tiroteo generó pánico entre comerciantes, trabajadores y clientes que se encontraban en el Mercado de Frutas al momento de los disparos. Testigos buscaron resguardarse dentro de los puestos y pasillos, mientras la operación se concentraba en los alrededores del centro de abastos y los accesos principales.

Tras el enfrentamiento, la presencia policial se mantuvo en el lugar para controlar el tránsito peatonal y garantizar las diligencias. El acordonamiento del área restringió temporalmente el ingreso y la circulación en sectores del mercado, en medio de la tensión por lo ocurrido.

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La continuidad de las investigaciones y el resultado de las pericias balísticas serán claves para establecer responsabilidades, confirmar identidades y precisar cómo se desarrolló el presunto intento de asalto que desencadenó el operativo policial.