Perú

ONPE completa el 100% del conteo de votos para el Senado: así quedaron los resultados

Más de 20 millones de votos fueron emitidos en la elección senatorial, en la que participaron 35 organizaciones políticas para disputar los 60 escaños de la Cámara de Senadores

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ONPE completa el 100% del conteo de votos del Senado 2026: así quedaron los resultados oficiales. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
ONPE completa el 100% del conteo de votos del Senado 2026: así quedaron los resultados oficiales. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Luego de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el procesamiento del 100% de las 92.766 actas electorales correspondientes a la elección de la nueva Cámara de Senadores, integrada por 60 escaños. Con ello, quedaron definidos los resultados oficiales de la votación al Senado, en la que participaron 35 organizaciones políticas a nivel nacional.

Los datos publicados por la ONPE muestran que Fuerza Popular obtuvo la mayor cantidad de votos válidos, seguida por Juntos por el Perú y Renovación Popular, consolidándose como las tres fuerzas políticas más respaldadas por los electores en esta elección legislativa.

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En total se registraron 14.795.241 votos válidos y 20.194.622 votos emitidos, mientras que los votos nulos y en blanco superaron conjuntamente los 5,3 millones de sufragios.

24/11/2023 November 24, 2023, LIMA, PERU: lima 24 de noviembre de 2023.desarrollo del pleno del congreso de la república. sustentación de la reforma del presupuesto 2024. fotos: joel alonzo/gec POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio
24/11/2023 November 24, 2023, LIMA, PERU: lima 24 de noviembre de 2023.desarrollo del pleno del congreso de la república. sustentación de la reforma del presupuesto 2024. fotos: joel alonzo/gec POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Fuerza Popular lidera la votación

De acuerdo con los resultados oficiales, Fuerza Popular ocupó el primer lugar con 2.227.962 votos, equivalentes al 15,059% de los votos válidos y al 11,032% de los votos emitidos.

El segundo puesto fue para Juntos por el Perú, que alcanzó 1.808.783 votos (12,225%), mientras que Renovación Popular quedó en tercer lugar con 1.633.110 votos (11,038%).

Completaron los primeros lugares el Partido del Buen Gobierno con 1.549.920 votos, Partido Cívico Obras con 1.307.340 votos y Ahora Nación con 1.210.147 votos.

Fuerza Popular lidera el Senado 2026 tras el conteo final de la ONPE al 100%. (Foto: ONPE)
Fuerza Popular lidera el Senado 2026 tras el conteo final de la ONPE al 100%. (Foto: ONPE)

Los 10 partidos más votados

Según la ONPE, las diez organizaciones políticas con mayor respaldo ciudadano fueron:

  1. Fuerza Popular — 2.227.962 votos
  2. Juntos por el Perú — 1.808.783 votos
  3. Renovación Popular — 1.633.110 votos
  4. Partido del Buen Gobierno — 1.549.920 votos
  5. Partido Cívico Obras — 1.307.340 votos
  6. Ahora Nación — 1.210.147 votos
  7. Partido País para Todos — 859.371 votos
  8. Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso — 524.212 votos
  9. Partido SíCreo — 405.601 votos
  10. Alianza para el Progreso — 392.855 votos

Más atrás se ubicaron agrupaciones como Podemos Perú, Partido Aprista Peruano, Frente de la Esperanza 2021, FREPAP y Somos Perú, entre otras organizaciones participantes.

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Resultados en la votación de Senadores al 100% del conteo ONPE. (Foto: ONPE)
Resultados en la votación de Senadores al 100% del conteo ONPE. (Foto: ONPE)

Más de 5 millones de votos nulos y en blanco

La información oficial también revela una importante cantidad de sufragios que no fueron asignados a ninguna organización política.

Los votos nulos sumaron 3.123.742, cifra equivalente al 15,468% de los votos emitidos. Por su parte, los votos en blanco alcanzaron 2.275.639 sufragios, representando el 11,269% del total.

En conjunto, ambos conceptos acumularon 5.399.381 votos, una cantidad superior a la obtenida individualmente por cualquiera de los partidos que participaron en la elección senatorial.

Primer plano de una mano introduciendo una papeleta en una urna electoral blanca con el logo de la ONPE, sobre un fondo borroso de aula escolar.
Una mano anónima deposita un voto en una urna blanca de la ONPE, simbolizando la participación ciudadana en un proceso electoral democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados finales del Senado 2026

Con el procesamiento del 100% de las actas electorales, la ONPE dio por concluido el conteo oficial para la elección de senadores. Los resultados servirán como base para la asignación de los 60 escaños del Senado, conforme a las reglas establecidas en la legislación electoral vigente.

La culminación del cómputo marca el cierre de una de las principales etapas de las Elecciones Generales 2026, en las que los ciudadanos eligieron a los representantes que integrarán la nueva cámara legislativa durante el próximo período parlamentario.

Los resultados completos pueden ser consultados por la ciudadanía a través de la plataforma oficial de la ONPE, donde se encuentra disponible el detalle de la votación obtenida por cada una de las 35 organizaciones políticas que participaron en los comicios.

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