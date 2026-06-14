Ilia Topuria vs Justin Gaethje HOY: horario y dónde ver pelea por el título indiscutible de peso ligero en UFC Freedom 250.

Este domingo 14 de junio se vivirá un combate inédito en la historia de las artes marciales mixtas, tanto por los protagonistas como por el escenario. Ilia Topuria se enfrentará a Justin Gaethje en la Casa Blanca de Estados Unidos, en el marco del evento UFC Freedom 250.

La pelea principal enfrentará al español y al estadounidense por el título indiscutible de peso ligero, un cruce que concentra la atención mundial por su relevancia deportiva y el contexto en el que se desarrollará.

A continuación, los detalles sobre los horarios y la transmisión televisiva de este combate.

Los dos peleadores dieron el peso para el combate por el UFC Freedom 250. Créditos: UFC / Instagram.

Horarios del Ilia Topuria vs Justin Gaethje

El horario de inicio variará según el país y el avance de las peleas preliminares. En Perú, las peleas darán comienzo a las 19:00 horas, ya que en esta edición no se han diferenciado combates estelares y preliminares.

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En otros países, la transmisión iniciará de la siguiente manera:

México: 18:00 horas

Colombia y Ecuador: 19:00 horas

Estados Unidos, Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 21:00 horas

España: 2:00 horas del lunes 15 de junio

Dónde ver la pelea entre Topuria y Gaethje

Paramount+ cuenta con los derechos exclusivos para transmitir la UFC en la región y ofrecerá en vivo la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en el evento UFC Freedom 250. Los usuarios podrán acceder a la transmisión a través de la plataforma digital, disponible en dispositivos móviles, computadoras y smart TV.

El servicio dispone de diferentes planes de suscripción, con tarifas que parten desde los 21.50 soles mensuales, y brinda acceso a la cobertura completa del evento tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica. Además de las peleas principales, Paramount+ suele incluir contenido adicional como entrevistas, análisis previos y repeticiones.

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En el ámbito europeo, Eurosport posee los derechos de la UFC para 2026. Los fanáticos podrán seguir los combates a través de Eurosport 1 y 2, canales que se encuentran disponibles en la plataforma DAZN, lo que facilita el acceso desde distintos dispositivos y en varios países del continente. Esta cobertura garantiza la transmisión de los principales eventos y peleas de la organización durante toda la temporada.

Paramount + transmitirá la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por la UFC Freedom 250.

Así llega Ilia Topuria al combate

Ilia Topuria acumula nueve combates en la UFC, la principal organización de artes marciales mixtas a nivel mundial. Debutó el 11 de octubre de 2020 frente a Youssef Zalal y desde entonces se ha mantenido invicto, registrando un récord de 17 victorias sin derrotas. Hasta 2024 compitió en la categoría de peso pluma, donde se coronó campeón tras vencer a Alexander Volkanovski y defendió el título exitosamente ante Max Holloway.

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En 2025, Topuria anunció su ascenso a la división de peso ligero, donde también conquistó el cinturón tras derrotar a Charles Oliveira, convirtiéndose en uno de los pocos luchadores en la historia de la UFC en obtener títulos en dos categorías diferentes y el primero en hacerlo de manera invicta. En su combate contra Oliveira, además, logró el nocaut más rápido de su carrera al finalizar la pelea en dos minutos y 27 segundos.

A lo largo de su trayectoria en la UFC, Topuria ha conseguido dos cinturones oficiales: el de peso pluma y el de peso ligero. También enfrentó a Max Holloway por el cinturón BMF en octubre de 2024, aunque este título no se puso en juego. De este modo, el español se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de las artes marciales mixtas.

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Ilia Topuria va por su tercer título en la UFC.

Cartelera del UFC Freedom 250

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje — Título indiscutido del peso ligero

Alex Pereira vs. Ciryl Gane — Título interino del peso pesado

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi

Josh Hokit vs. Derrick Lewis

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus

Diego Lopes vs. Steve García