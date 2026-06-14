Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026

Piero Hincapié deberá erigirse como un muro para impedir las progresiones de Nicolas Pépé. - Crédito: EFE

Ecuador llega al Mundial 2026 como una de las selecciones más consistentes de la CONMEBOL, tras finalizar en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, solo por detrás de Argentina. Bajo el mando de Sebastián Beccacece, la ‘tri’ alcanzó su mejor versión con una nueva generación de futbolistas que trascienden en Europa. Su rival será Costa de Marfil por el Grupo E.

La programación de la Copa del Mundo ha fijado el choque para hoy, domingo 14 de junio, a partir de las 18:00 horas de Perú. La señal encargada de la transmisión será DSports, que puede encontrarse en la parrilla de DirecTV / Paramount + / DAZN.

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La oncena base de Ecuador para afrontar la Copa del Mundo 2026. - Crédito: Difusión

El elenco norteño destaca por su solidez defensiva, permitiendo solo cinco goles durante toda las Clasificatorias CONMEBOL y sumando 29 puntos, a pesar de haber iniciado el proceso con una penalización de tres puntos, lo cual hizo que el circuito sea visto muy cuesta arriba, aunque todo cambió con el ideario de Beccacece.

La plantilla, conformada por jugadores jóvenes y experimentados, no depende de una sola estrella, pero sí de una estructura colectiva disciplinada. En el Grupo E, Ecuador comparte grupo con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Precisamente, el estreno de la ‘tri’ será contra el combinado africano, que logró su clasificación al Mundial 2026 tras una campaña invicta en la fase de clasificación africana, donde no recibió goles y sumó ocho victorias en diez partidos.

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Costa de Marfil se destaca por su disciplina defensiva, con figuras como Evan Ndicka y Odilon Kossounou, y un mediocampo sólido liderado por Franck Kessié. La velocidad de sus extremos, la capacidad para lanzar ataques rápidos en transición y el talento joven de Amad Diallo y Simon Adingra son claves en ofensiva. El equilibrio entre solidez defensiva y dinamismo en ataque convierte a los “elefantes” en un oponente de sumo cuidado.

Costa de Marfil va por el golpe inicial en su grupo del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil, programado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, podrá verse en Perú mediante DSports y la plataforma DGO. Los aficionados elegirán entre televisión y opción digital para seguir el evento.

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Infobae Perú sumará una cobertura especial, que incluirá datos previos, declaraciones de jugadores y seguimiento en tiempo real. De este modo, los lectores tendrán alternativas para acceder a la información más actualizada sobre el enfrentamiento, asegurando que no se pierda ningún detalle relevante durante el desarrollo del encuentro.

Horario de Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026

El encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil está programado para este domingo 14 de junio en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. El inicio será a las 18:00 horas para Perú, Ecuador y Colombia. Para quienes se encuentren en Argentina, Chile o Uruguay, el partido comenzará a las 20:00 horas. En México, el horario de arranque será a las 19:00 horas. En el caso de España, las acciones se desarrollarán a partir de las 01:00 del lunes, adaptándose a la diferencia horaria con América.

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Alineaciones probables de Ecuador vs Costa de Marfil por Mundial 2026

- Ecuador: Hernán Galíndez; José Hurtado, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; Gonzalo Plata, Kendry Páez, Anthony Valencia; Enner Valencia

- Costa de Marfil: Alban Lafont; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessie, Bazoumana Touré; Elye Wahi, Bénie Traoré.