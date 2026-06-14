ONPE alcanza el 100% del conteo para diputados: así se define el panorama en Lima y principales regiones

Congreso de la República de Perú. (Foto: Agencia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que llegó al 100% del conteo de actas contabilizadas para la elección de diputados, en el marco de las Elecciones Generales en el Perú. Con ese avance, quedaron consolidados los resultados por circunscripción y el orden de votación de las fuerzas políticas en plazas decisivas como Lima, Arequipa, Callao y Cusco.

El cierre del cómputo permite precisar qué partidos concentraron el mayor respaldo en cada región y quiénes encabezaron la votación preferencial dentro de sus listas. También reabre el foco sobre el siguiente paso del proceso: cómo operará la valla electoral para determinar qué organizaciones podrán acceder a la distribución de escaños en la Cámara de Diputados del nuevo Congreso bicameral.

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En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya había definido los criterios que regirán el acceso a la representación parlamentaria. Para los partidos, el reto no es solo liderar votaciones regionales, sino cumplir con condiciones nacionales y un umbral mínimo de escaños para ingresar al reparto.

El nuevo presidente de Perú, José Jeri, asiste a la ceremonia de investidura, después de que el Congreso votara a favor de destituir a la ex presidenta Dina Boluarte, en Lima, 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Resultados de diputados en Lima, Callao, Cusco y Arequipa: así quedó el mapa electoral

En Lima Metropolitana, Renovación Popular encabezó la votación con 900.584 votos y 18,424% de votos válidos. Le siguieron Partido del Buen Gobierno con 714.935 (14,626%), Fuerza Popular con 705.962 (14,443%), Ahora Nación – AN con 445.124 (9,106%) y Partido Cívico Obras con 378.366 (7,741%).

En Callao, Fuerza Popular se ubicó primero con 87.806 votos y 18,311%. Luego aparecieron Partido del Buen Gobierno con 73.936 (15,419%), Renovación Popular con 71.854 (14,984%), Partido País para Todos con 44.593 (9,299%) y Partido Cívico Obras con 37.052 (7,727%).

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En Cusco, el primer lugar fue para Juntos por el Perú con 135.670 votos y 22,155%. Detrás quedaron Ahora Nación – AN con 95.710 (15,629%), Partido Cívico Obras con 74.989 (12,246%), Partido del Buen Gobierno con 52.674 (8,602%) y Fuerza Popular con 26.653 (4,352%).

En Arequipa, el Partido del Buen Gobierno lideró con 140.608 votos y 17,652%. Completaron el listado Juntos por el Perú con 80.591 (10,118%), Ahora Nación – AN con 76.735 (9,634%), Renovación Popular con 74.658 (9,373%) y Partido Cívico Obras con 74.057 (9,297%).

Carlos Anderson ha presentado un proyecto de ley para que el Congreso ya no reciba más bonos extraordinarios. Pero la medida también afecta a otras entidades del sector público. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Los candidatos más votados en Lima, Arequipa, Callao y Cusco

En Lima Metropolitana, la candidata más votada fue Norma Martina Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular, con 126.369 votos, de acuerdo con el reporte de resultados para diputados.

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En Callao, la mayor votación individual correspondió a Auristela Ana Obando Morgan, de Fuerza Popular, con 10.951 votos.

En Cusco, la candidata más votada fue Anali Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, con 19.815 votos.

En Arequipa, el candidato con más respaldo fue Edgar Dember Gonzales Polar, del Partido del Buen Gobierno, con 19.814 votos.

Cómo se aplicará la valla electoral para acceder a la Cámara de Diputados

El Jurado Nacional de Elecciones precisó que, en las elecciones del 12 de abril de 2026, los partidos deberán superar una valla electoral de 5% de los votos válidos a nivel nacional para acceder al reparto de escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

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Conteo oficial de votos para Senado y Diputados se publica de forma progresiva tras cierre de mesas. (Foto: Agencia Andina/JNE)

Además del porcentaje, el JNE estableció un segundo requisito obligatorio: contar con un mínimo de miembros electos equivalente al 5% del número legal de integrantes de cada cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, el umbral fue fijado en siete diputados. Ambas condiciones se evaluarán de manera conjunta y solo los partidos que cumplan las dos podrán participar en la asignación de escaños.

El acuerdo, difundido por el JNE el 15 de marzo de 2026, también aclaró que los requisitos se revisarán por separado en cada cámara. Eso implica que una organización política podría alcanzar la valla para la Cámara de Diputados, pero no para el Senado, y acceder a la distribución de escaños únicamente en la cámara donde cumpla con ambos criterios.

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