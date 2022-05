Edison Flores se refirió a su posible vuelta a Universitario para el centenario

El delantero tiene 19 goles con Universitario de Deportes. Foto: Liga Profesional.

Edison Flores se ha declarado hincha de Universitario de Deportes en varias ocasiones y a sus 28 años ya se le consulta por dónde jugará en los últimos pasos de su carrera. El volante, que marcó su primer gol de la temporada en la última fecha jugada de la MLS, respondió sobre la posibilidad de llegar al cuadro ‘crema’ para el centenario, o sea en el 2024.

“Sigue siendo una ilusión volver a jugar por Universitario. Se acerca el centenario y tiene que ser de parte de los dos , y por parte del club no se ha dado. Por este momento lo veo lejano, pero uno nunca sabe qué es lo que puede pasar en el fútbol”, comentó en entrevista con el programa Viva Fútbol de GOLPERU. Sin embargo, luego detalló que no cierra las puertas a nadie. “No cierro las puertas a ningún club, ni a Universitario ni a nadie”, expresó.

El ‘Orejas’ tuvo dos etapas en el quipo ‘merengue’. La primera estuvo de la mano con su debut en el primer equipo en el 2011 luego de su excelente participación en la Copa Libertadores Sub 20, donde logró coronarse campeón junto a Andy Polo, Rafael Guarderas, Álvaro Ampuero, entre otros futbolistas.

Antes estuvo en la Academia Héctor Chumpitaz, donde recibe su reconocido sobrenombre. “En la escuela se le pone la chapa de ‘Orejitas Flores’. Sabes, eso es parte del fútbol, es como en el barrio, cuando te ponen los apelativos. Y desde ese día quedó con ese sobrenombre que hasta ahora lo acompaña”, relata el ‘Capitán de América’.

La segunda etapa sería luego de su silencioso paso por el Villarreal B de España. En el ‘Submarino Amarillo’ no jugó lo suficiente y nunca se dio su salto al primer equipo, por lo que regresó a la ‘U’ para pelear el campeonato del 2014. En total con el primer equipo ‘crema’ jugó 118 partidos y marcó 19 goles.

Universitario de Deportes buscará armar la mejor plantilla posible para el 2024 con el fin de volver a salir campeones nacionales. Los ‘cremas’ quieren alzar la estrella 27 , pero el torneo nacional se les viene negando desde el 2013. La última vez fue con Ángel Comizzo como técnico tras vencer a Real Garcilaso (actual Cusco FC).

Los hinchas ‘merengues’ se ilusionan con que el tridente Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores puedan juntarse para el centenario del club y lograr el trofeo de la Liga 1. La ‘Pulga’ tiene 31 años y las probablidades de que llegue son más altas.

Edison Flores marcó 19 goles en las dos etapas que estuvo con los 'cremas'. VIDEO: GOLPERU

¿SPORTING CRISTAL SE COMUNICÓ CON FLORES?

Edison Flores no tenía nada seguro la temporada pasada con DC United y se estuvo hablando de algunos equipos que estaban interesados en él. Sporting Cristal se avivó y tuvo un acercamiento con ‘Orejas’, según confesó el mismo jugador. Esto lo hizo a través de sus historias de Instagram.

“Si el día que decida volver no encuentro intención del club que soy hincha, lo más probable es que busque opciones que sí me quieran. Se habló de algunos equipos peruanos, pero a mí no me llegó ninguna llamada. Hubo un acercamiento con Sporting Cristal, pero obviamente lo descarté”, se pudo leer en las respuestas.

SEGUIR LEYENDO: