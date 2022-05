Dimitri Senmache: el nuevo ministro del Interior que alguna vez fue crítico de Aníbal Torres

Desde su llegada a la presidencia del Consejo de ministros, Aníbal Torres ha sido blanco de críticas por sus declaraciones y gestión. Tras la juramentación de cuatro nuevos ministros a cargo del presidente Pedro Castillo, se reveló que el ministro del Interior, Dimitri Senmache, solía ser un duro crítico de quien hoy es la segunda persona más poderosa del Ejecutivo.

La visita de Aníbal Torres a Huancayo durante la huelga de transportistas y agricultores estuvo marcada por su elogio a la dictadura de Adolfo Hitler. “Italia y Alemania eran igual a nosotros, en una oportunidad Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia, Hitler vio esto y fue a su país y lo llenó de autopistas, aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo”, dijo Torres desde la ciudad huanca.

Ante esto, el hoy ministro del Interior, Dimitri Senmache, escribió un crítico comentario. “¿Enloqueció? No. No ha enloquecido. Siempre fue así. Solo que ahora tiene poder y, al ser incapaz de manejarlo, salen sus taras y vicios. El poder no embrutece ni transforma. Solo desnuda”, dice el tweet publicado el 7 de abril. En otra publicación, Senmache aseguró que lo dicho por Torres fue una “vergüenza internacional” y lamentó que “en pleno S. XXI se tenga que escuchar esto”.

A quien sí ha defendido ha sido a la Policía Nacional del Perú, aunque en estos intentos de enaltecer a la institución se haya valido de algunos comentarios vertidos por Aníbal Torres. Luego de que el premier señalara que la preparación de la PNP es deficiente al punto que “siete policías no pueden detener a una persona”, el hoy titular del Mininter despotricó contra el titular de la PCM.

Dimitri Senmache: el nuevo ministro del Interior que alguna vez fue crítico de Aníbal Torres

“Solo una persona que no conoce a una institución como la Policía puede arrojar tales palabras. La PNP es una institución que cuenta con héroes anónimos, valerosos, honestos y capaces de dar su vida por el prójimo. ¿Hay también malos? Si, pero ellos no son la institución”, escribió desde su cuenta de Twitter.

HOJA DE VIDA DEL NUEVO MINISTRO

Dimitri Nicolás Senmache Artola es el nuevo ministro del Interior en reemplazo de Alfonso Chávarry, quien estaba a punto de ser censurado por el Congreso de la República por los hechos de violencia que se dieron el pasado 5 de abril y los fallecidos en las protestas en el interior del país. La ceremonia de juramentación fue en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno presidido por el mandatario Pedro Castillo.

Senmache Artola fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior cuando era titular Avelino Guillén. Según la Agencia Andina, es especialista internacional en políticas de seguridad.

Dimitri Nicolás Senmache Artola es el nuevo ministro del Interior. Foto: Flickr Presidencia Perú

En la página de Infogob se informa que Senmache Artola postuló el 2010 al partido de Alianza para el Progreso (APP) para el cargo de regidor distrital de Surquillo, pero no alcanzó los votos para ser burgomaestre. Y en 2001 postuló para ser congresista por el Movimiento Independiente Somos Perú – Causa Democrática, pero tampoco fue electo.

Los otros nuevos ministros son Javier Arce Alvarado (Desarrollo Agrario y Riego), Alessandra Herrera Jara (Energía y Minas) y Juan Mauro Barranzuela Quiroga (Transportes y Comunicaciones).

SEGUIR LEYENDO