Las Bambas EN VIVO: Aníbal Torres y ministros se reúnen con comuneros y representantes de minera MMG para poner fin al conflicto

Tras tres días de permanencia en el distrito de Challhuahuacho, adonde llegó para sostener diferentes reuniones con las comunidades, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, indicó que el objetivo inmediato del Ejecutivo es el restablecimiento de las actividades sociales, comerciales, comunitarias y productivas en la zona, así como asegurar las condiciones de paz entre las comunidades campesinas y la minera Las Bambas. Por ello, este jueves se pactaron múltiples reuniones en varias zonas de ese sector entre los ministros, incluido el premier Aníbal Torres, y los comuneros.

Son seis las comunidades en conflicto: Nueva Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chila y Chuicuni, aunque hay otras 20 comunidades en el distrito, que representan en total más de 30,000 ciudadanos. Cabe indicar que estas comunidades tienen reclamos distintos.

Tras participar en otra reunión con comuneros del Cusco, el premier Aníbal Torres llegó a Pumamarca con dos horas y media de retraso. A su ingreso al recinto deportivo donde se realiza la reunión recibió algunos reclamos por parte de los comuneros que lo estaban esperando.

Más de 100 comuneros de Fuerabamba llegaron a Pumamarca para reunirse con el premier Aníbal Torres. El encuentro estaba pactado para las 11 a.m. Sin embargo, el presidente del consejo de ministros aún estaba en Chalhuahuaco reunidos con unas autoridades.

En otra reunión, en Challhuahuacho, Dina Boluarte, comparó el conflicto entre Las Bambas y las comunidades con una pelea en un matrimonio.

“Es como en un hogar, si están peleando papá y mamá, los hijos son los que se perjudican. Acá es casi lo mismo, si no llegamos a buenos acuerdos, los divorcios no son gratos ¿cierto? Y acá no nos vamos a poder divorciar porque tenemos que convivir (juntos)”, dijo.

