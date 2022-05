Ministro Modesto Montoya compara a Pedro Castillo con Ricardo Gareca

Ministros Modesto Montoya compara a Pedro Castillo con Ricardo Gareca

Luego del cambio de tres ministros durante la noche del domingo, el presidente Pedro Castillo indicó que en los próximos días se verían nuevas figuras sumarse al gabinete de Aníbal Torres. Por su parte, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, respaldó los sorpresivos cambios hechos por el jefe de Estado y llegó a compararlo con el entrenador de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca.

Al igual que el presidente Castillo, el titular del ambiente recalcó que los integrantes del gabinete “están en permanente observación y evaluación”, por parte del mandatario. “No es que sea solo la voluntad del presidente, el Congreso está evaluando permanentemente a los ministros. Prácticamente estamos siendo interpelados y censurados constantemente”, agregó el ministro Modesto Montoya en conversación con la prensa.

Modesto Montoya considera que el Congreso exagera en las interpelaciones a ministros

Sobre la evaluación que recibe la clase política a través de la población, resaltó que el país “tiene un orden de notas donde en el fondo no está el Ejecutivo”. Durante su visita a Chimbote recalcó que el estado de esa zona no se debe al actual gobierno. “Chimbote prácticamente ha sido destruido y contaminado. Eso no lo hemos hecho nosotros, pero debemos reconstruir el país con gente nueva. Por ser precisamente nueva está en constante evaluación”, señaló.

SORPRESIVA COMPARACIÓN

Durante la conversación con periodistas, estos insistieron en consultarle al ministro del Ambiente sobre los motivos detrás de los cambios hechos por Pedro Castillo. Montoya insistió en la respuesta de que existe una permanente evaluación a los ministros y que es potestad de este elegir quiénes y el momento adecuado para realizar los cambios. Sin embargo, segundos después llamó la atención por la mención a Ricardo Gareca.

“El presidente es quien evalúa, seguramente en el momento oportuno me pueden cambiar a mí o a cualquiera. Confío en él porque es un hombre inteligente que sabe gobernar. También es necesario comprender que estamos en un periodo de progreso y evolución. El presidente está afinando, hasta el tigre Gareca no siempre tiene a los mismos, hace cambios ”, señaló.

Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados para el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. (Foto: FPF).

En su intento por ampliar la respuesta, Montoya indicó que los cinco gabinetes que han sido nombrados hasta el momento se deben “a esa interacción de Congreso y Ejecutivo”. Inmediatamente después solicitó a los miembros de la representación nacional “un poco de mesura cuando uno va al Congreso para que no lo insulten”. Además solicitó que presenten “propuestas concretas y eso el presidente escuchará”.

PERFIL DE MINISTROS

Dimitri Senmache, ministro del Interior, fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior cuando era titular Avelino Guillén. Según la Agencia Andina, es especialista internacional en políticas de seguridad. Postuló el 2010 al partido de Alianza para el Progreso (APP) para el cargo de regidor distrital de Surquillo, pero no alcanzó los votos para ser burgomaestre. Y en 2001 postuló para ser congresista por el Movimiento Independiente Somos Perú – Causa Democrática, pero tampoco fue electo.

Javier Arce Alvarado, ministro de Desarrollo Agrario, estuvo afiliado a Perú Libre, el partido oficialista dirigido por el secretario general Vladimir Cerrón, quien escribió lo siguiente tras el anuncio del cambio de algunos ministros: “Se han hecho inconsultamente al Partido, bancadas de Perú Libre y bancada Magisterial, son decisiones propias del Presidente”.

En el caso de la ministra de Energía y Minas, la abogada Alessandra Herrera Jara, esta es la segunda vez que es designada como ministra en la cartera de Energía y Minas. La primera vez fue en febrero de este año como integrante del gabinete de Héctor Valer. Tras las críticas sobre la idoneidad del premier, Herrera estuvo entre el grupo de ministros retirados para dar paso al grupo liderado por Aníbal Torres. En su lugar entró Carlos Palacios, ministro a quien hoy reemplaza en el cargo.

Pedro Castillo renovó parte de su gabinete y tomó juramento a cuatro ministros | TV Perú

Herrera recibió el título de abogada por la Universidad San Martín de Porres (USMP) y es colegiada en el Colegio de Abogados de Lima. Cuenta con diplomados en Realidad nacional para el desarrollo de inversiones, Administración y gestión de empresas y Derecho de la minería y el medio ambiente. Además, cuenta con un máster por la Universidad de Salamanca.

Por otro lado, en sus primeras declaraciones a la prensa, Barranzuela Quiroga, ministro de Transportes y Comunicaciones, indicó que se requiere un diagnóstico profundo de su cartera y de otras. “Hay una situación terrible que se ha venido dando y creo que es tiempo de comenzar a mirar el país de una manera diferente”, dijo.

También, expresó su disposición a coordinar con otros ministerios para resolver los conflictos que afronta el gobierno. Además, se refirió a miles millones de soles invertidos en obras inconclusas o paralizadas, desde el 2016, que deberán ser retomadas.