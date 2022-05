Congreso: ¿Qué motivó la renuncia de la jefa de prensa del parlamento?

Martha Meléndez renunció a la jefatura de la Oficina de comunicaciones del Congreso.

Una sorpresiva carta llegó al despacho del Oficial mayor del Congreso de la república, Hugo Rovira. La misiva enviada por Martha Meléndez, jefa de la Oficina de comunicaciones del parlamento, daba cuenta de la renuncia de la funcionaria al cargo en el que lleva poco más de dos meses. Tras conocerse la noticia se especuló que su salida se debió a fricciones con integrantes de la Mesa Directiva, tal como sucedió con su antecesora.

“Cumpliré mis funciones hasta el día 31 de mayo del año en curso, solicito que se me exonere del plazo de ley”, se lee en el documento remitido durante la tarde del 23 de mayo. Sobre el origen de su decisión, Meléndez señala en la misma carta que se debe a “motivos de crecimiento personal”, aunque no se muestran mayores detalles de este.

Ante las especulaciones sobre supuestos malentendidos con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, la renunciante negó que este haya sido el motivo de su salida. Ante un comentario en redes sociales que señalaba un “fallo comunicacional” con Alva, Meléndez descartó lo señalado. “Estoy agradecida con Maricarmen Alva por la oportunidad y por comprender que el llamado del sector privado es importante”, escribió.

Carta enviada por Matha Meléndez al Oficial mayor del Congreso.

En otro momento, la funcionaria renunciante reiteró que la oferta presentada es de aquellas “oportunidades que no se presentan dos veces”. “He sido clara que mi renuncia es por motivos de crecimiento profesional. No es verdad que existan discrepancias, he agradecido a Maricarmen Alva su confianza”, agregó.

CASO PREVIO

Un hecho similar se registró el pasado 2 de marzo cuando la jefa de la Oficina de comunicaciones del Congreso, Carolina Dabdoub, renunció, aunque señalando que durante meses “buscó mantener la pluralidad en los contenidos emitidos y plataformas informativas del Congreso”.

El documento enviado al Oficial mayor del Congreso, señalaba que se trataba de una renuncia irrevocable y aseguró que deja el puesto “cumpliendo cabalmente con las con las funciones estipuladas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Servicio Parlamentario, actualizado a enero de 2020″.

“Pese al poco tiempo, se logró integrar las áreas de Radio, TV, Redes y Prensa en una multiplataforma informativa que garantizó la difusión del trabajo legislativo”, agregó en su carta de renuncia.

Carolina Dabdoub y María del Carmen Alva | Foto: Instagram-Agencia Andina

Una publicación del diario La República señaló que su salida se habría dado tras, presuntamente, recibir presiones por parte de asesores de la presidenta del Congreso y la Mesa Directiva, María del Carmen Alva Prieto, para ocupar puestos con personas de los partidos que apoyaron a la titular del Legislativo cuando se presentó la moción de censura en su contra y se votó el último 28 de febrero.

RELACIÓN CON LA PRENSA

Tras varios reclamos por parte de los hombres y mujeres de prensa para poder acceder a las instalaciones del Congreso, María del Carmen Alva señaló que estos podrán ingresar al Parlamento desde el 31 de mayo. La decisión fue anunciada tras una reunión con el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca.

Ante la presencia del representante de la CIDH, el canal oficial del Congreso cortó la transmisión que estaba a punto de transmitir el encuentro entre Alva y Vaca. Esta se retomó horas después cuando el funcionario recorría las instalaciones del Parlamento acompañado por la presidenta de este poder del Estado. El relator recorrió las instalaciones del Legislativo, específicamente el hall de los Pasos Perdidos, la sala de Cronistas Parlamentarios y el hemiciclo.

