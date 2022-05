Diego Bazán sobre infracción de Dina Boluarte: “Lo vamos a revisar desde el Congreso”

La vicepresidenta de la república, Dina Boluarte, se encuentra en una situación complicada luego de que la Contraloría general de la república señala que habría cometido una infracción al pertenecer al Consejo directivo del Club departamental Apurímac. Además de las críticas, desde el Congreso se estaría estudiando la forma en la que esta acusación sería abordada.

El congresista Diego Bazán de Avanza País indicó que el caso de la ministra de Inclusión Social y vicepresidenta será atendido y revisado por la representación nacional. “Si la Contraloría lo ha determinado, existe una falta. (...) Hoy le toca afrontar este tema, nosotros lo vamos a revisar desde el Congreso de la República”, señaló.

Sobre el procedimiento a seguir tras lo señalado por la Contraloría, Bazán recalcó que la “acusación constitucional va a ir a la Subcomisión, como corresponde por su cargo, y estoy seguro de que los miembros de la comisión van a determinar una responsabilidad también”, agregó en conversación con Canal N.

El congresista de Avanza País confía en que sus pares serán “objetivos e imparciales al revisar el caso”. Además, recalcó que el cuestionamiento a Boluarte venía denunciándose desde meses atrás y ahora la Contraloría ha brindado un pronunciamiento oficial al respecto. “Estoy seguro de que la determinación que ellos han hecho corresponde a las pruebas que han encontrado”, sentención.

“Hay que entender que uno no puede hacer participación, teniendo en cuenta el cargo que realiza”. Consideró que incluso siendo un tema de “falta de conocimiento”, ello no la liberaría de la “responsabilidad legal que se pueda tener”.

EL INFORME

Dina Boluarte habría cometido una falta al no señalar que era presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac. Esto, según el informe publicado por la Contraloría supone una infracción al artículo 126 de la Constitución. “Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, se lee en la Carta Magna.

El periodo por el cual Boluarte habría sido elegida en el cargo antes mencionado regía desde el 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Posteriormente, resultó reelegida para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022. Sin embargo, para el parte del último periodo, Boluarte ya pertenecía al Poder Ejecutivo e incluso su periodo se extendió hasta el 15 de febrero del 2024.

“La fiscalizada (Boluarte) durante el periodo del ejercicio del cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo”, se lee en el documento.

Esta situación también se habría dado en el Consejo Directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, donde Boluarte fue elegida segunda vicepresidenta de la institución en marzo de 2019. Luego, el 8 de mayo de 2021, la nombraron como primera vicepresidenta de dicho consejo para el periodo 2021-2023.

“No he percibido ni percibo remuneración ni beneficio lucrativo alguno, las que están dedicadas a la promoción de nuestra expresión cultural. Debo precisar que, en respeto estricto del artículo 126 de la Constitución, solicité licencia en ambas instituciones, antes de asumir las funciones públicas que ejerzo como vicepresidenta y ministra de Estado” fueron las declaraciones que hizo Boluarte desde su cuenta de Twitter.

