Eduardo Salhuana señaló que APP impulsará investigación de supuesto audio entre Zamir Villaverde y Bruno Pacheco

La difusión de un audio en el que supuestamente conversan el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el empresario investigado Zamir Villaverde, llamó la atención por su contenido y lo que revelaría sobre el manejo del Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Castillo. Desde el Congreso, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) anunció que planteará la investigación de este caso.

El anuncio fue realizado por el vocero de APP, Eduardo Salhuana, quien recalcó que es la Comisión de Fiscalización la que debería investigar el audio comprometedor. Sobre este paso, recalcó que ha conversado con su compañera de bancada, Magaly Ruiz, quien también integra el mencionado grupo de trabajo.

“Por su naturaleza, es la pertinente. El problema es que tenemos ya un abultado número de comisiones especiales, así que es preferible que sea Fiscalización la que se encargue de ver este tema”, añadió. Cabe recordar que la conversación publicada dataría del 25 de julio del 2021, tres días antes de que el presidente Castillo asumiera funciones, pero ya venía estudiando la conformación de su primer gabinete ministerial.

RESPUESTA DEL PREMIER

Integrantes del Poder Ejecutivo como el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, decidió pronunciarse sobre la denuncia hecha la noche de ayer por un programa de televisión. El premier señaló que es la fiscalía la encargada de llevar a cabo la investigación correspondiente y espera que esta se haga con celeridad.

Aníbal Torres pide que se investiguen los supuestos audios que le pertenecen a Zamir Villaverde y Bruno Pacheco. Foto: Andina.

“Son hechos que son materia de investigación en la fiscalía. Lo que nosotros pedimos es que se investigue seriamente y se investigue rápidamente, a fin de no estar en especulaciones”, expresó. Además, pidió que se respete el principio de presunción de inocencia de las personas.

CONTROVERSIAL AUDIO

Supuestos audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco mostrarían negociados en el gobierno. VIDEO: Willax

Así es como se desarrolla la conversación mostrada en el programa de Willax. Cabe resaltar, que no se ha podido corroborar que Villaverde y Pacheco sean los interlocutores.

ZV: Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromenado? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que... Asu, qué abuso.

BP: Pedro no lo dice todavía...

ZV: Pero Pedro sabe del millón de soles.

BP: Sabe, pero se hace el hue***.

ZV: Entonces, está metiendo un pata comercial.

BP: Es que ese pata está viniendo apoyo. Pero no le ha respondido.

ZV: Sabiendo que iba a Transportes.

BP: Ese pend*** es un comerciante de tierras.

ZV: Allí va a negociar otras cosas. Oye, Bruno, ¿y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, Vivienda, o...

BP: Si tú me dices me voy, pero me tienes que avisar que voy a ganar. Porque si voy por las hue***.

ZV: Otra cosa que parece absurdo. En Transporte tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice de Transportes?

BP: ¿Vice? ¿Tan poco?

ZV: Bueno. Yo digo que se quemen ellos y tú asciendes. Sino Vivienda. Digamos con Juan Silva. Si cada uno va a ser un rey en su propio reino. En Vivienda se manejan millones. Te armo todo el cuadro. Allí también manejas a Sedapal. Es el segundo monstruo después de Transporte es Vivienda.

BP: Pero piensa, respira un poco. ¿No crees que en estos tres meses les van a sacar la mierda a los ministerios?

ZV: Según me he enterado, quieren hacer un complot, pero en tres meses suficiente para irse con plata. Además, no es que los botan. A algunos los cambian. En este gobierno está demostrado que no les interesa nada. Se va a otro ministerio.

BP: Yo voy a negociar con Pedro. Contigo, soporte, ah. Y deja de fregarme.

ZV: Pero como vice. Ponlo como vice y a mí ponme como asesor.

BP: No, pues, no pidas tampoco tanto.

ZV: Es que tengo que estar allí para hacer toda la figura.

BP: De afuera.

ZV: Ya, está bien. Si es así como comentas está bien. ¿Pero se podrá poner como vice? ¿Juan nos dejará trabajar?

BP: Qué va a hacer Juan, pues...

ZV: Y tú, ¿qué prefieres? ¿Secretaría general o Vivienda? Si tuvieras que escoger.

BP: Yo ahorita, pensando a lo frío, la secretaría general.

