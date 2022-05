Exalcaldesa de VMT rechaza acusación de Zamir Villaverde que la involucra en fraude electoral

Silvia Barrera rechaza acusación de Zamir Villaverde que la involucra en fraude electoral

Las declaraciones de Zamir Villaverde sobre un supuesto fraude electoral que permitió la llegada de Pedro Castillo al poder ha involucrado a diversas figuras, entre ellas la exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera. Esta señaló que lo señalado por el empresario que cumple prisión preventiva es falso y que no aparece en los supuestos audios que mencionó durante su manifestación.

“No se dio, es falso, es producto de su imaginación (...) no tengo miedo a ningún audio, no tengo miedo a ninguna filmación, porque no existe, no existe prueba alguna de tal acto que se menciona de 3 millones de dólares”, señaló a el dominical Punto Final. Sobre su encuentro con el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, también señalado por Villaverde, señaló que coincidió con este en Palacio de Gobierno.

“Hemos coincidido, porque el señor nos ha citado. Llegamos y nos sentamos ahí en una mesa al costado de la oficina del señor Pacheco y el señor Pacheco no nos atendía. Iba y regresaba, porque era una persona muy ocupada y no se podía hablar con él, porque paraba todo el día con el presidente”, señaló. Sobre las reuniones señaló que sí se llevaron a cabo, pero que no salió de estos con algún acuerdo.

Abogado de Pedro Castillo evalúa demandar a Zamir Villaverde

Barrera negó que se haya desempeñado como asesora del gobierno de Pedro Castillo, pero sí confirmó que el exsecretario de Palacio se acercó a ella para pedir algunas recomendaciones. El exalcalde de Huaraz también habría brindado consejos a la gestión entrante, pero aseguraron que nunca cobraron por esas muestras de apoyo.

“El señor Bruno, cuando ya estaban en el tema de entrega del cargo, me comenta y me dice ‘Silvia, tú que has sido alcaldesa, que has estudiado gestión pública, y que eres conocedora de esto, ¿qué debo hacer?”, dijo la exalcaldesa de VMT.

“Entonces, me preguntó en algún momento si yo quería ser su asesora y yo le dije que no, porque estaba en el sector empresarial. En ese lapsos de conversaciones entre Zamir y Vladimir, ellos le manifestaron al señor Bruno, en algún momento, que yo quería ser asesora y yo no quería ser asesora”, agregó.

FUERTE VÍNCULO

Esta no es la primera vez que Silvia Barrera ha sido señalada como figura cercana al prófugo de la justicia Bruno Pacheco. A inicios de mayo un informe de Hildebrandt en sus trece la señaló como la persona que conocía el paradero del exsecretario de la presidencia. Esta habría conocido a Pacheco durante las últimas elecciones generales y creado una amistad con este. La exautoridad edil, según la hipótesis fiscal, habría servido como intermediario entre el prófugo y sus abogados y le habría dado refugio.

Barrera no reside en Villa María del Triunfo sino en La Planicie, conocido sector del distrito limeño de La Molina. Es en esta casa desde donde el exsecretario de palacio habría entablado conversación con sus abogados a través de videollamadas. Por su parte, la involucrada negó que las hipótesis sea cierta. “No sé por qué me involucran. Vierten información sin pruebas. Ya me hicieron mucho daño. Basta”, respondió al semanario al ser consultada.

Exalcaldesa de VMT conocería el paradero del prófugo Bruno Pacheco

La exdefensa legal de Pacheco, William Paco Castillo, confirmó a Hildebrandt en sus trece que asistió a la mencionada vivienda a altas horas de la noche entre las 23:00 y 23:30. En por lo menos diez ocasiones el abogado habría llegado hasta el domicilio en La Molina para entablar conexión con el exsecretario de Pedro Castillo. Asimismo, Paco Castillo confirmó que Mercedes Violeta Pacheco Castillo y César Augusto Palma Valle, hermana y cuñado de Bruno Pacheco respectivamente, también habrían visitado la residencia.

SEGUIR LEYENDO