Pedro Aquino resaltó a Ricardo Gareca y que Paolo Guerrero “merece respeto. Es un ejemplo de jugador”

Se acerca cada vez más el día del repechaje y la selección peruana se prepara para lo que será este importante duelo previo al Mundial de Qatar 2022. Parte de este logro se ha obtenido por la labor de Ricardo Gareca, quien fue destacado por Pedro Aquino debido a su aporte, además de tocar el tema sobre una posible inclusión de Paolo Guerrero en la repesca en caso el técnico considere llevarlo.

“Paolo es nuestro capitán. Sabemos la clase de jugador que es y lo que puede dar a la selección. Los peruanos a veces somos muy ingratos, olvidamos rápido, pero no podemos hacerlo con Paolo. Por toda la carrera que ha hecho, merece respeto. Es un ejemplo de jugador. Todos estamos con las ganas de que pueda volver a estar con nosotros. Es un jugador fundamental”, señaló la ‘Roca’ en una entrevista para el diario ‘El Comercio’.

Y es que el ‘Depredador’ venía arrastrando un problema en su rodilla derecha, la cual se lesionó en agosto del 2020 cuando todavía integraba las filas del Inter de Porto Alegre. Recién en marzo del 2021 regresó a las canchas, aunque no del todo bien, ya que a los meses fue exigido de tal forma que tuvo que parar.

Con la selección peruana incluso disputó los partidos ante Colombia, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Chile en las primeras fechas, pero fue ante ‘La Roja’ en donde se le vio forzado y mermado físicamente, por lo que tomó la decisión de parar y recuperarse al 100%.

Tiempo después, operado de la rodilla y sin club (rescindió con los brasileños en octubre del 2021), su nombre ha sido voceado para integrar la lista por la repesca. Y si bien no fue incluido entre los 28, cabe la posibilidad de que el ‘Tigre’ Gareca considere aumentar la nómina, si así lo desea. Este tema generó polémica, de ahí que Aquino haya salido a expresar lo que el experimentado jugador representa para la ‘bicolor’.

El delantero acumula entrenamientos en Videna para retomar su ritmo futbolístico. VIDEO: Rodri Araya.

COMPARACIÓN CON LAPADULA

Ahora, como reemplazante número uno está Gianluca Lapadula, aunque Pedro afirmó que no hay comparación entre ambos futbolistas. “Gianluca es un gran jugador, lo que viene haciendo en la selección es muy importante, también está aportando su granito de arena como todo lo estamos haciendo. Pero estamos claro de que no hay comparación con Paolo. Estamos hablando de Paolo Guerrero, no de cualquier otro jugador ”, aseguró.

A pesar de no contar con la trayectoria del espigado atacante, ‘Lapa’ ha sabido encontrar su lugar en el elenco nacional, con el que lleva 7 goles y 2 asistencias en 20 encuentros. Además, sus movimientos de desmarque y la adaptación al grupo han sido fundamental para el éxito del equipo.

RECONOCIMIENTO HACIA RICARDO GARECA

Por otro lado, el jugador del América de México no dejó de lado el gran trabajo realizado por el estratega argentino y resaltó lo que les ha aportado. “El profesor Ricardo siempre nos hace confiar en nosotros mismos, nos hace sentir que no somos menos que nadie y que le podemos jugar de igual a igual a cualquier equipo. Eso nos motiva muchísimo. Si algo cambió, es eso, de que nos inyectó la mentalidad de hacernos creer que podemos contra cualquiera y le podemos ganar”, añadió.

Desde un primer momento, cuando el ‘Flaco’ se puso el buzo de la ‘blanquirroja’ el 2015, manifestó “creer en el jugador peruano” . Esta frase cambió por completo el rumbo de la selección y la convirtió en un rival muy duro para cualquier otro país. No por algo la llevó a un Mundial luego de 36 años (para Rusia 2018) y está en camino de lograrlo por segunda vez consecutiva. Asimismo, la metió entre las ocho mejores en las ediciones de las Copas Américas que disputó. Un logro cuya cereza del pastel está por verse si supera el repechaje de cara a conseguir un cupo en la Copa del Mundo.

Ricardo Gareca dirigiendo un partido de la selección peruana. | Foto: FPF

