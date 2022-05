Carles Puyol se refirió a la selección peruana: “Que sigan trabajando como lo están haciendo, hay que confiar”

Carles Puyol en conferencia de prensa en San Juan de Lurigancho. Video: Infobae

El populoso distrito de San Juan de Lurigancho en los últimos dos días ha sido noticia internacional debido a la llegada del histórico exdefensor de la selección española, campeón del Mundo en 2010, y mítico capitán del Barcelona, Carles Puyol. Los niños que merodean la cancha 11, en Caja de Agua, fueron los más contentos con la presencia del exfutbolista, incluso jugaron un partido mixto.

A sus 43 años, demostró una gran condición física y, pese al sol, no fue impedimento para que regale algunas jugadas de lujo a los asistentes a este espectáculo deportivo.

En una conferencia donde estuvo presente Infobae, Carles Puyol inició agradeciendo el recibimiento del pueblo peruano a raíz de su presencia en nuestro país.

“Quiero dar las gracias, a la gente de Perú, por cómo me ha recibido y me está tratando. También a Scotiabank por darme la oportunidad de acompañarles. Todo empezó en la pandemia con una iniciativa ‘El Entretiempo’ y acepté participar. Cuando me pasaron las historias de los chicos, me emocioné mucho y le dije a mi representante que esto no podía quedar en una sola vez y que quería formar parte de esto. Yo creo firmemente que la educación, a través del deporte, te da unos valores que van mucho más allá del fútbol y lo vas a utilizar en tu vida”, dijo.

“También he sido muy afortunado durante muchos años, he hecho lo que me gusta, jugar fútbol, me ha dado todo y una vez retirado creo que es momento de devolver algo a la gente e intentar a ayudar muchos niños y niñas”, agregó.

Infobae participó de la conferencia de Carles Puyol. Foto: Antony Robles

SOBRE LA SELECCIÓN PERUANA

Infobae le preguntó al campeón del mundo en Sudáfrica 2010 sobre Francia, posible rival de Perú en el Mundial -si supera el repechaje-, al igual como lo fue en Rusia 2018. Se le consultó cuál era su posición respecto a la ‘Blanquirroja’ si asiste a la justa mundialista.

“Creo que Gareca sabrá más que yo y conoce mejor su selección. Sí, delante tienes a una selección muy fuerte donde tienes jugadores que te marcan las diferencias, pero se ha demostrado que no son invencibles. Yo pienso que no hay nadie, invencible, y tendrán que hacer un muy buen partido para sacar un buen resultado, pero todo es posible”, manifestó Puyol.

“Que sigan trabajando como lo están haciendo, hay que confiar en la selección, trabajar en grupo, todos son un equipo”, mencionó y resaltó el trabajo del seleccionador argentino, de quien consideró “formó un gran grupo”.

En tanto, al presente de Renato Tapia en la liga española, el exfutbolista consideró: “Es un jugador joven con mucha calidad. Mi consejo es que trabaje, está en un muy buen equipo y tiene que seguir así para seguir creciendo. El fútbol peruano tiene buenos jugadores”.

Finalmente, acerca de sus favoritos para ganar el Mundial Qatar 2022: “Decir finalistas al Mundial es muy complicado. Creo que un Mundial es una competición muy dura donde un mal día te puede dejar fuera. Si tuviera que escoger una selección, creo que Francia porque es muy fuerte. Vamos a ver cómo llegan al Mundial, pero creo que es la favorita”.

