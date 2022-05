Paolo Guerrero reveló charla con Ricardo Gareca previa a la convocatoria de Perú para el repechaje

Paolo Guerrero, atacante de la selección peruana, reveló tuvo una conversación con el técnico de la bicolor Ricardo Gareca un día antes de la convocatoria de Perú para el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Además, manifestó su alegría por volver a jugar y marcar un gol tras siete meses.

Paolo Guerrero dio a conocer la charla con Ricardo Gareca en la que le informó sobre su estado de salud y las sensaciones que le genera llegar a la etapa final de su recuperación física y la puesta a punto para su regreso al fútbol profesional. Incluso, dejó la idea entre líneas que tenía conocimiento sobre su ausencia en la lista de convocados para la repesca mundialista.

“Yo había hablado con el ‘profe’ (Gareca) un día antes. Hemos conversado de todo, cómo me sentía, cómo me iba sintiendo y que esperaba que me recupere pronto y que vuelva a jugar”, afirmó el ‘Depredador’.

El ariete nacional fue prudente a la consulta sobre su ausencia en la lista del ‘Tigre’: “Bien tranquilo. El ‘profe’ (Ricardo Gareca) convocó a los jugadores que estuvieron en la fecha pasada (de las Eliminatorias), pero muy bien. Ya se los dije, es repetitivo lo que ustedes me preguntan”.

El delantero de 38 años participó de un partido amistoso en la Videna entre un combinado de la selección peruana -sparrings, Guerrero y Miguel Araujo- y el equipo de reserva de la Universidad San Martín. El atacante anotó un gol y se pronunció al respecto, pero aclaró que luego del partido Gareca no le dijo nada al respecto. “Muy bien. Bien. Volver a meter un gol para mi es lindo por más que sea un partido amistoso. Me sentí muy bien. Así que nada, a seguir trabajando”.

En conferencia de prensa Ricardo Gareca le dejó la puerta abierta a Guerrero para un posible llamado en los próximos días y antes del viaje a España para enfrentar a Nueva Zelanda en choque amistoso internacional. Así, respondió Paolo: “Vamos a ver. Yo sigo trabajando. Mi idea es recuperarme. Yo lo dije desde que llegué al aeropuerto que mi idea es recuperarme y estar bien. Ya estoy para trabajar y espero darle continuidad. Les dije que había hablado con mi representante para que me consiga club”.

Paolo Guerrero salió al paso ante la insistencia en la consulta sobre su participación en el duelo de repechaje en Doha y cómo se veía el 13 de junio (día del partido): “Apoyando a la selección, siempre apoyando a la selección. Es mi país, es mi pueblo, quiero ver que aquí todos se sientan feliz y que una vez más vayamos al Mundial”.

Asimismo, reiteró que su prioridad es jugar por un equipo: “Primero tengo que buscar un club. Acá me están ayudando a tener continuidad en el trabajo, pero necesito buscar un club”.

PERÚ EN EL REPECHAJE

En otro momento, Paolo Guerrero analizó a la selección peruana y sus opciones para clasificar al Mundial de Qatar 2022: “Es un grupo que sabe cómo afrontar este tipo de partidos. Es un partido muy importante. Estos partidos hay que jugarlos con cabeza fría con mucha concentración y sacar el resultado que nos merecemos”

Sobre la intimidad de los jugadores de la blanquirroja indicó que “El grupo se ha mantenido firme. Veo que el grupo (WhatsApp) siempre está actualizándose con comentarios de todos mis compañeros y hay buen humor siempre”, concluyó.

