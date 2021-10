Paolo Guerrero triste por sus dolores de rodilla: “No me quiere dejar jugar”

Paolo Guerrero habló luego del Perú vs Chile por Eliminatorias.

Paolo Guerrero arrancó como titular en el Perú vs Chile por Eliminatorias Qatar 2022, pero no pudo completarlo. El delantero salió a los 62′ para dejar su puesto a su amigo Jefferson Farfán. El ‘Depredador’ aún sigue luchando con el tema de su rodilla, pues no estaría recuperado del todo.

“Después del primer gol nos afianzamos más. Nos dio confianza para mantener el partido y manejar la pelota. Estábamos con muchas ansias de marcar el gol rápido. Vimos a Chile desequilibrado en los primeros minutos, por eso nos llenamos de ansias. Pero conseguimos el segundo y manejamos el partido”, dijo sobre la victoria 2-0 en casa.

“Me quedo con la entrega del equipo y las ansias del equipo. Este es un grupo ganador y que se acostumbrado a ganar. Todos se sacrifican. Somos unidos. Me quedo con los sacrificios del campo que mis compañeros aportan. Dejan el alma”, agregó el capitán de Perú.

“Cuando esta selección deja de estar juntos por mucho tiempo, es normal que nos cueste comprendernos dentro del campo. Pero poco a poco lo vamos haciendo. La anterior fecha triple hemos mejorado y ahora nos afianzamos mejor”, acotó.

Asimismo, comentó sobre el regreso de Jefferson Farfán. “Me siento feliz de que Jefferson esté aquí con nosotros. Es un referente para todos. Los chicos lo respetan mucho. Aporta su experiencia. Es muy importante. Siempre converso con él de la selección, estaba con ansias de volver. Cuando estaba lesionado, le preocupaba la ‘bicolor’. Ahora estamos felices con él”.

Para finalizar, contó que no se encuentra bien de su rodilla. “Primero tengo que resolver el tema de mi rodilla, que parece que no me quiere dejar juga r. Estoy manejándolo con calma. Tengo que tener paciencia. Para mí es importante estar jugando. En mi equipo no lo hago y me deja triste. Pero bueno, seguir trabajando”.

INORMACIÓN PREVIA DEL PERÚ VS BOLIVIA

Perú y Bolivia se verán las caras este domingo 10 de octubre en el Estadio Hernando Siles. El local viene de caer 3-0 frente a Ecuador fuera de casa, por lo que saldrá con el ‘cuchillo entre los dientes’ ante el combinado nacional. Todo va desde las 3:00 p.m. (horario peruano).

Movistar Deportes (cable) y América TV (señal abierta) serán los encargados de transmitir el encuentro en vivo y en directo. Pero también puedes seguir la web de Infobae Perú, que tendrá el minuto a minuto con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

