Perú

ONPE 100% de actas procesadas: así puedes saber si tu acta de sufragio está pendiente o ya fue contabilizada en las elecciones de 2026

La consulta de actas mediante el sistema digital ofrece a los votantes la posibilidad de seguir el avance del conteo y detectar si su mesa enfrenta observaciones o fue derivada al Jurado Electoral Especial

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Una persona de espaldas toca una pantalla táctil grande con gráficos de barras y circulares, y el logo de la ONPE. La interfaz muestra datos electorales.
Una persona interactúa con una cabina digital que muestra información electoral de la ONPE con gráficos de barras y circulares, simbolizando la modernización en el acceso a datos ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Elecciones Generales 2026 han generado una amplia participación ciudadana, y la transparencia en el proceso electoral es un factor central para el sistema democrático. Miles de electores buscan confirmar si su participación fue debidamente registrada y si su acta de sufragio está contabilizada. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto a disposición una plataforma digital para que cualquier persona pueda verificar en tiempo real el estado de su acta y descartar que figure entre los documentos pendientes o con observaciones.

La verificación del acta de sufragio se ha convertido en una consulta recurrente, especialmente en contextos donde se reportan actas observadas o retenidas para revisión. El acceso a esta información es clave para garantizar que cada voto cuente y que el escrutinio avance con transparencia, según detallan los portales oficiales del organismo electoral.

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Manos revisando actas electorales en una mesa de madera con sellos y calculadora. Al fondo, el logo negro de la ONPE con su símbolo.
Manos revisan actas electorales durante el proceso de escrutinio en un ambiente institucional de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acceso a la Plataforma de Resultados de la ONPE

El primer paso es ingresar a la Plataforma de Resultados de las Elecciones Generales 2026 que la ONPE habilitó para el escrutinio y la consulta pública. El enlace se encuentra disponible en el sitio web oficial de la ONPE y permite revisar información actualizada sobre el procesamiento de votos a nivel nacional.

Una vez dentro de la plataforma, los usuarios disponen de dos formas principales de búsqueda: por número de DNI o seleccionando la región, provincia, distrito y local de votación. Esta herramienta facilita la ubicación de la mesa de sufragio correspondiente a cada ciudadano y muestra el estado del acta asociada.

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Laptop abierta con pantalla difuminada mostrando gráficos y tablas sobre un escritorio con papeles y un bolígrafo, junto a un cartel con el logo de ONPE.
Una laptop abierta muestra la plataforma digital de resultados electorales de la ONPE, junto a su logo institucional y documentos sobre un escritorio, reflejando el seguimiento digital del acta de sufragio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interpretación del estado del acta

Al consultar la plataforma, se pueden presentar diferentes situaciones. Si el sistema muestra los votos procesados y un avance del 100%, el acta ha sido contabilizada sin observaciones ni incidencias. Esta información, resaltada por la ONPE, indica que los sufragios de esa mesa ya forman parte del cómputo oficial y no requieren revisión adicional.

Manos de funcionarios revisan documentos electorales con lupas y bolígrafos sobre una mesa de madera. Una carpeta roja con el logo del JNE está en el centro.
Funcionarios electorales peruanos revisan minuciosamente actas de votación sobre una mesa de trabajo, con la carpeta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) destacando en el centro de la composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, si el acta figura como pendiente o enviada al Jurado Electoral Especial (JEE), significa que se detectaron inconsistencias o posibles irregularidades durante el conteo. En esos casos, la resolución depende del análisis que realiza el JEE y puede demorar el cómputo final de los votos de esa mesa.

FOTO DE ARCHIVO. Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú recibe datos de las provincias mientras supervisan la votación durante el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 9 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno
FOTO DE ARCHIVO. Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú recibe datos de las provincias mientras supervisan la votación durante el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 9 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Qué hacer si tu acta aparece como observada o pendiente

Cuando un acta de sufragio aparece como observada o pendiente, la plataforma de la ONPE brinda un mensaje específico sobre la causa del estatus. Entre las observaciones más frecuentes se encuentran diferencias numéricas, firmas faltantes o problemas de legibilidad. La información sobre la observación permite a los ciudadanos dar seguimiento al proceso y mantenerse informados sobre el avance de la revisión.

Sala de audiencia electoral con pantalla mostrando gráficos de resultados, mesa roja con logo JNE, banderas de Perú y azul, y urnas transparentes.
Una sala de audiencia pública de recuento en un tribunal electoral peruano muestra gráficos de resultados en pantalla, mesa frontal con carpetas rojas, el logo del JNE y urnas transparentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el acta fue derivada al Jurado Electoral Especial, es posible hacer el seguimiento del expediente a través de la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta herramienta ofrece actualizaciones en tiempo real sobre la resolución de las actas observadas y el estado de los procedimientos administrativos asociados.

Importancia de la transparencia y el seguimiento ciudadano

La publicación en línea de los resultados y el acceso abierto a la información de cada mesa constituyen un compromiso de la ONPE con la transparencia. El monitoreo ciudadano, según el propio organismo, fortalece la confianza en el proceso electoral y contribuye a detectar posibles errores o demoras en el conteo.

El escrutinio público se ve reforzado con la posibilidad de que cualquier elector consulte la situación de su mesa. Además, las organizaciones políticas y la sociedad civil pueden utilizar la plataforma para verificar el avance y plantear observaciones o reclamos en caso de detectar inconsistencias.

Vista amplia de una sala de cómputo de la ONPE con funcionarios de espaldas en chalecos azules revisando documentos en mesas largas con actas y urnas. El logo de ONPE está en la pared.
Funcionarios de la ONPE trabajan en el conteo manual de votos y el procesamiento de actas en una sala de cómputo, asegurando la transparencia del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas digitales para el control electoral

El desarrollo de plataformas digitales como la de resultados en tiempo real y la Plataforma Electoral del JNE facilita el control social y la fiscalización. Las actas observadas pueden ser consultadas por número de expediente o por los datos de la mesa, lo que agiliza la identificación de casos en revisión y permite un seguimiento detallado de su resolución.

Según la ONPE, la actualización de los datos se realiza de forma continua, lo que asegura que las cifras reflejen el estado más reciente del proceso. “El avance de procesamiento y la resolución de actas observadas se muestran en tiempo real para garantizar la máxima transparencia”, señala el vocero de ONPE.

Manos manipulan actas electorales sobre una mesa con documentos, urnas transparentes y sobres lacrados, con el logo del JNE en una pantalla de fondo.
Una mesa de recuento electoral en Perú con documentos, urnas transparentes, actas oficiales apiladas, sellos de seguridad y sobres lacrados, mientras el Jurado Nacional de Elecciones supervisa el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para los electores

Para quienes desean confirmar que su voto fue contabilizado, la ONPE recomienda ingresar únicamente a los enlaces oficiales y no compartir datos personales en sitios no verificados. Ante cualquier duda sobre el estatus del acta, se sugiere consultar directamente a los canales de atención de la entidad electoral.

Personas en mesas examinando pilas de actas electorales y monitores. Banners indican 'Escrutinio Actas Observadas Elecciones 2026'. Funcionarios y prensa presentes.
Funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y ONPE realizan el escrutinio de actas observadas en el marco de las Elecciones Generales 2026, con pilas de documentos y monitores presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que persistan dudas o se detecten irregularidades, los ciudadanos pueden presentar consultas o reclamos formales ante la ONPE o el Jurado Electoral Especial correspondiente, utilizando los formularios y canales establecidos para tales efectos.

Pantalla de computadora mostrando un mapa de Perú con marcadores rojos, gráficos circulares y de barras, y listas de datos. Manos teclean y usan un ratón frente a la pantalla en una oficina.
Una plataforma digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra el seguimiento de actas con gráficos de avance, un mapa de Perú y listas detalladas, operada por manos anónimas en una oficina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de las instituciones en la resolución de actas pendientes

El proceso de resolución de actas pendientes recae en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales. Estas instituciones analizan cada expediente y emiten resoluciones fundadas que se publican en la plataforma digital para consulta pública. La trazabilidad del proceso y la publicación de los fallos permiten que los interesados conozcan el desenlace de cada caso.

Personnel of Peru's National Office of Electoral Processes (ONPE) receive data from provinces as they monitor voting while vote counting continues in the presidential runoff between conservative presidential candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Leslie Moreno
Personnel of Peru's National Office of Electoral Processes (ONPE) receive data from provinces as they monitor voting while vote counting continues in the presidential runoff between conservative presidential candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

En suma, la digitalización y apertura de la información electoral han permitido que los ciudadanos ejerzan un mayor control sobre el proceso y exijan garantías de transparencia en cada etapa del escrutinio. El acceso en tiempo real a los resultados y la posibilidad de consultar el estado de las actas fortalecen el sistema democrático y contribuyen al reconocimiento del resultado final por parte de la ciudadanía.

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