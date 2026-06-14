ONPE concluye el 100 % del conteo de votos: Conoce quiénes serán los nuevos padres de la patria en el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que ha concluido el procesamiento de la totalidad de las actas electorales correspondientes a la elección del Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino en las Elecciones Generales 2026. Este cierre representa la consolidación completa de los resultados oficiales para la nueva composición legislativa del país.
El organismo electoral detalló que el cómputo incluyó 92.766 actas para el Senado, y que la cifra supera los 20 millones de votos emitidos, con una participación de 35 organizaciones políticas a nivel nacional. De acuerdo con datos difundidos por la ONPE, Fuerza Popular lideró la votación al Senado, seguida por Juntos por el Perú y Renovación Popular. La información oficial también muestra que la suma de votos nulos y en blanco superó los 5,3 millones, cifra superior a la obtenida individualmente por cualquiera de los partidos participantes en la elección senatorial.
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El panorama en el Senado y la Cámara de Diputados tras el cómputo total
La ONPE confirmó que el procesamiento del 100 % de las actas electorales permitió definir la distribución de los 60 escaños del Senado. Según los resultados oficiales publicados por la institución, Fuerza Popular obtuvo 2.227.962 votos, equivalentes al 15,059 % de los votos válidos y al 11,032 % del total emitido. Juntos por el Perú alcanzó 1.808.783 votos (12,225 %), y Renovación Popular acumuló 1.633.110 votos (11,038 %).
Completan los primeros puestos el Partido del Buen Gobierno con 1.549.920 votos, el Partido Cívico Obras con 1.307.340 y Ahora Nación con 1.210.147. El listado de los diez partidos más respaldados por los electores incluye además a Partido País para Todos, Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, Partido Sí Creo y Alianza para el Progreso. Se reportó que otras agrupaciones, como Podemos Perú, Partido Aprista Peruano y FREPAP, también obtuvieron representación parlamentaria, aunque en menor cuantía.
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Resultados regionales y aplicación de la valla electoral
El cierre del cómputo de las actas para Diputados consolidó los resultados por circunscripción y el orden de votación de las fuerzas políticas en plazas decisivas como Lima, Arequipa, Callao y Cusco. En Lima Metropolitana, Renovación Popular encabezó la votación con 900.584 votos, seguido por el Partido del Buen Gobierno, Fuerza Popular, Ahora Nación y Partido Cívico Obras.
En Callao, el primer lugar fue para Fuerza Popular con 87.806 votos. En Cusco, la victoria correspondió a Juntos por el Perú, mientras que en Arequipa el liderazgo recayó en el Partido del Buen Gobierno. La ONPE indicó que el cierre del cómputo permite precisar qué partidos concentraron el mayor respaldo en cada región y quiénes encabezaron la votación preferencial dentro de sus listas.
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El próximo paso clave en el proceso electoral es la aplicación de la valla electoral. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos deben superar un umbral del 5 % de los votos válidos a nivel nacional para acceder al reparto de escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Además, se requiere contar con un mínimo de miembros electos equivalente al 5 % del número legal de integrantes de cada cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, el mínimo fue fijado en siete diputados.
¿Quiénes son los nuevos senadores?
Fuerza Popular
- Miguel Angel Torres Morales - Cantidad de votos: 343,239
- Martha Gladys Chavez Cossio - Cantidad de votos: 128,640
- Fernando Miguel Rospigliosi Capurro - Cantidad de votos: 68,330
- Carmen Patricia Juarez Gallegos - Cantidad de votos: 33,293
- Martha Lupe Moyano Delgado - Cantidad de votos: 27,548
- Cesar Augusto Astudillo Salcedo - Cantidad de votos:26,897
- Carlos Fernando Mesia Ramírez - Cantidad de votos: 11,342
- Carlos Mario Del Carmen Tubino Arias Schreiber - Cantidad de votos:10,251
Renovación Popular
- Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla – Cantidad de votos: 290,782 (aunque dijo que no juramentaría porque denunció presunto fraude electoral en primera vuelta)
- Alejandro Muñante Barrios – Cantidad de votos: 217,341
- Katherine Milagros Ampuero Meza – Cantidad de votos: 190,384
- María Lourdes Pia Luisa Alcorta Suero – Cantidad de votos: 135,796
- Estanislao Edgar Mancha Pineda – Cantidad de votos: 80,654
- Absalon Vasquez Villanueva – Cantidad de votos: 79,053
- Gladys Margot Echaiz Ramos Vda De Nuñez – Cantidad de votos: 43,634
Partido del Buen Gobierno
- Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra – Cantidad de votos: 201,691
- Patricia Milagros Iturregui Byrne – Cantidad de votos: 185,697
- Susana Flor De María Matute Charun – Cantidad de votos: 145,641
- Carlos David Caballero León – Cantidad de votos: 48,932
- Jorge Octavio Gavidia Rodríguez – Cantidad de votos: 22,107
- Juan Francisco Rojas Leo – Cantidad de votos: 21,118
Ahora Nación
- Pablo Alfonso López Chau Nava – Cantidad de votos: 234,604
- Jaime Ricardo Delgado Zegarra – Cantidad de votos: 170,770
- Ruth Luque Ibarra – Cantidad de votos: 117,580
- Mirtha Esther Vasquez Chuquilin – Cantidad de votos: 106,176
Partido Cívico Obras
- Daniel Hugo Barragan Coloma – Cantidad de votos: 224,918
- Agripina María Del Pilar Flores Córdova – Cantidad de votos: 88,511
- Walter Francisco Gago Rodríguez – Cantidad de votos: 36,242
- Roger Miguel Astucuri Laura – Cantidad de votos: 18,240
Juntos por el Perú
- José Mercedes Castillo Terrones – Cantidad de votos: 333,445 (Hermano del expresidente Pedro Castillo Terrones)
- Silvana Emperatriz Robles Araujo – Cantidad de votos: 188,148
- Bernardo Jaime Quito Sarmiento – Cantidad de votos: 101,297
- Saul Andrés Armacanqui Morales – Cantidad de votos: 37,914
- Iber Antenor Maravi Olarte – Cantidad de votos:32,280
¿Quiénes son los nuevos diputados?
Fuerza Popular
- Cecilia Isabel Chacon De Vettori – Cantidad de votos: 81,225
- Diethell Columbus Murata – Cantidad de votos: 34,196
- Rosangella Andrea Barbaran Reyes – Cantidad de votos: 28,246
- Pier Paolo Figari Mendoza – Cantidad de votos: 17,741
- Marco Antonio Pacheco Quispe - Cantidad de votos:14,267
- Pierangeli Daniela Dodero Jovich - Cantidad de votos:12,476
Renovación Popular
- Norma Martina Yarrow Lumbreras – Cantidad de votos: 126,369
- Jose Isidro Baella Malca – Cantidad de votos: 76,554
- Roxana Maria Rocha Gallegos – Cantidad de votos: 53,997
- Javier Jose Maria Cipriani Thorne – Cantidad de votos: 40,118
- Gustavo Alexander Segura Figueroa – Cantidad de votos: 39,527
- Frank Krklec Torres – Cantidad de votos: 35,171
Partido Del Buen Gobierno
- Oscar De Jesus Reto Otero – Cantidad de votos: 54,271
- Nathaly Milagros Molina Soto – Cantidad de votos: 30,069
- Luis Eliseo Quispe Candia – Cantidad de votos: 29,674
- Hilda Judit Fernandez De La Torre – Cantidad de votos: 27,004
- Jessica Benitez Barrionuevo – Cantidad de votos: 13,884
- Rossana Herminia Alayza Maccera – Cantidad de votos: 13,876
- Romina Alejandra Uribe Saenz – Cantidad de votos: 12,282
- Luis Giovanny Avila Cardenas – Cantidad de votos: 12,261
- Jimena Lucero Guevara Delgado – Cantidad de votos: 10,415
Juntos por el Perú
- Giannina Iris Avendaño Vilca – Cantidad de votos: 22,644
- Roberto Helbert Sánchez Palomino – Cantidad de votos: 15,541
- Irma Castillo Terrones – Cantidad de votos: 7,302 (Hermana del expresidente Pedro Castillo Terrones)
- Zaira Paula Arias Berrocal – Cantidad de votos: 6,691
- Hilso Cladio Ramos Cosme – Cantidad de votos: 5,719
- Zoila Soledad Yauri Aquino – Cantidad de votos: 2,770
- Roger Gómez Sarmiento – Cantidad de votos: 2,531
- Edgar Mario Rivadeneyra Macedo – Cantidad de votos: 1,279
- Juana Julia Pacheco López – Cantidad de votos: 1,158
- Vicente Rufino Briceño Jiménez – Cantidad de votos: 1,142
Ahora Nación
- Harvey Julio Colchado Huamani – Cantidad de votos: 143,238
- Indira Isabel Huilca Flores – Cantidad de votos: 92,982
- Bernardino Jair Manrique Olivera – Cantidad de votos: 38,994
- Ángel Renato Meneses Crispin – Cantidad de votos: 14,311
- Brayan Aurelio Valentin Delgado – Cantidad de votos: 13,912
- Carlo Magno Salcedo Cuadros – Cantidad de votos: 13,210
Partido Cívico Obras
- Jeenny Cristina Samanez Gonzales Vigil – Cantidad de votos: 19,689
- Víctor Eduardo Piñan Mamani – Cantidad de votos: 14,721
- Andrea Dayna Medina Stein – Cantidad de votos: 8,476
- Raul Jesús Camargo Porta – Cantidad de votos: 7,575
- Rafael Romero Vasquez – Cantidad de votos: 6,467
- Eduardo Túllume Gamarra – Cantidad de votos: 4,830
¿Quiénes son los nuevos miembros del Parlamento Andino?
Fuerza Popular
- Luis Fernando Galarreta Velarde – Cantidad de votos: 255,909
- Rosario De Las Nieves Guevara Badillo – Cantidad de votos: 84,848
- Pedro Carlos Casanova Saavedra – Cantidad de votos: 48,603
Renovación Popular
- Maali Olga Betty Del Pomar Saettone – Cantidad de votos:277,252
- Guillermo Humberto Valdivieso Méndez – Cantidad de votos:148,097
- Leoncio Carlos Merino Duran – Cantidad de votos:48,483
Partido Cívico Obras
- Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino – Cantidad de votos: 73,685
- Ernesto Raul Leon Diaz – Cantidad de votos: 27,061
- Constantino Loa Ortiz – Cantidad de votos:20,581
Partido Del Buen Gobierno
- Marcio Marino Bendezu Echevarria – Cantidad de votos: 132,139
- Pamela Erika Osorio Espinoza – Cantidad de votos: 68,350
- María Luisa Ñañez Millones – Cantidad de votos: 66,458
Ahora Nación
- Jose Guillermo Ramos Anahue – Cantidad de votos: 184,888
- Yesenia Angelita Mamani Zapata – Cantidad de votos: 81,413
- Yurfre Barboza Ore – Cantidad de votos: 56,523
Juntos Por el Perú
- Paul Percy Fernández Bravo – Cantidad de votos: 197,497
- Rosario Del Carmen Mori Isuisa – Cantidad de votos: 170,949
- Jorge Eusebio Manco Zaconetti – Cantidad de votos: 40,834
El contexto político tras la definición de resultados
La conclusión del conteo de actas y la consolidación de los resultados marcan el cierre de una de las etapas principales de las Elecciones Generales 2026. El nuevo Congreso bicameral queda conformado por las fuerzas políticas que lograron superar la valla electoral y obtener el respaldo necesario en las urnas. La información oficial de la ONPE y el JNE servirá como base para la asignación de escaños y la integración de la nueva legislatura.
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El proceso ha sido seguido de cerca por la ciudadanía, que pudo consultar en tiempo real el avance del conteo y los resultados parciales. Infobae detalló que la publicación transparente de los datos contribuyó a la legitimidad del proceso y a la aceptación de los resultados por parte de los actores políticos y sociales.
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