ONPE concluye el 100 % del conteo de votos: Conoce quiénes serán los nuevos padres de la patria en el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino

Una urna electoral transparente con el logo de la ONPE y una laptop mostrando resultados en una sala de conteo de votos en Perú, reflejando el cierre del escrutinio nacional con transparencia institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que ha concluido el procesamiento de la totalidad de las actas electorales correspondientes a la elección del Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino en las Elecciones Generales 2026. Este cierre representa la consolidación completa de los resultados oficiales para la nueva composición legislativa del país.

El organismo electoral detalló que el cómputo incluyó 92.766 actas para el Senado, y que la cifra supera los 20 millones de votos emitidos, con una participación de 35 organizaciones políticas a nivel nacional. De acuerdo con datos difundidos por la ONPE, Fuerza Popular lideró la votación al Senado, seguida por Juntos por el Perú y Renovación Popular. La información oficial también muestra que la suma de votos nulos y en blanco superó los 5,3 millones, cifra superior a la obtenida individualmente por cualquiera de los partidos participantes en la elección senatorial.

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Dos urnas transparentes de votación para el Senado y Diputados, con boletas y el logo de ONPE, aguardan los resultados en un ambiente institucional con banderas peruanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama en el Senado y la Cámara de Diputados tras el cómputo total

La ONPE confirmó que el procesamiento del 100 % de las actas electorales permitió definir la distribución de los 60 escaños del Senado. Según los resultados oficiales publicados por la institución, Fuerza Popular obtuvo 2.227.962 votos, equivalentes al 15,059 % de los votos válidos y al 11,032 % del total emitido. Juntos por el Perú alcanzó 1.808.783 votos (12,225 %), y Renovación Popular acumuló 1.633.110 votos (11,038 %).

Funcionarios de la ONPE trabajan en el conteo manual de votos y el procesamiento de actas en una sala de cómputo, asegurando la transparencia del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Completan los primeros puestos el Partido del Buen Gobierno con 1.549.920 votos, el Partido Cívico Obras con 1.307.340 y Ahora Nación con 1.210.147. El listado de los diez partidos más respaldados por los electores incluye además a Partido País para Todos, Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, Partido Sí Creo y Alianza para el Progreso. Se reportó que otras agrupaciones, como Podemos Perú, Partido Aprista Peruano y FREPAP, también obtuvieron representación parlamentaria, aunque en menor cuantía.

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Congreso bicameral sin mayorías: partido de Jorge Nieto emerge como árbitro entre derecha e izquierda. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Resultados regionales y aplicación de la valla electoral

El cierre del cómputo de las actas para Diputados consolidó los resultados por circunscripción y el orden de votación de las fuerzas políticas en plazas decisivas como Lima, Arequipa, Callao y Cusco. En Lima Metropolitana, Renovación Popular encabezó la votación con 900.584 votos, seguido por el Partido del Buen Gobierno, Fuerza Popular, Ahora Nación y Partido Cívico Obras.

En Callao, el primer lugar fue para Fuerza Popular con 87.806 votos. En Cusco, la victoria correspondió a Juntos por el Perú, mientras que en Arequipa el liderazgo recayó en el Partido del Buen Gobierno. La ONPE indicó que el cierre del cómputo permite precisar qué partidos concentraron el mayor respaldo en cada región y quiénes encabezaron la votación preferencial dentro de sus listas.

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El próximo paso clave en el proceso electoral es la aplicación de la valla electoral. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los partidos deben superar un umbral del 5 % de los votos válidos a nivel nacional para acceder al reparto de escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Además, se requiere contar con un mínimo de miembros electos equivalente al 5 % del número legal de integrantes de cada cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, el mínimo fue fijado en siete diputados.

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¿Quiénes son los nuevos senadores?

Fuerza Popular

Miguel Angel Torres Morales - Cantidad de votos: 343,239

Martha Gladys Chavez Cossio - Cantidad de votos: 128,640

Fernando Miguel Rospigliosi Capurro - Cantidad de votos: 68,330

Carmen Patricia Juarez Gallegos - Cantidad de votos: 33,293

Martha Lupe Moyano Delgado - Cantidad de votos: 27,548

Cesar Augusto Astudillo Salcedo - Cantidad de votos:26,897

Carlos Fernando Mesia Ramírez - Cantidad de votos: 11,342

Carlos Mario Del Carmen Tubino Arias Schreiber - Cantidad de votos:10,251

Renovación Popular

Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla – Cantidad de votos: 290,782 (aunque dijo que no juramentaría porque denunció presunto fraude electoral en primera vuelta)

Alejandro Muñante Barrios – Cantidad de votos: 217,341

Katherine Milagros Ampuero Meza – Cantidad de votos: 190,384

María Lourdes Pia Luisa Alcorta Suero – Cantidad de votos: 135,796

Estanislao Edgar Mancha Pineda – Cantidad de votos: 80,654

Absalon Vasquez Villanueva – Cantidad de votos: 79,053

Gladys Margot Echaiz Ramos Vda De Nuñez – Cantidad de votos: 43,634

Partido del Buen Gobierno

Flavio Felipe Figallo Rivadeneyra – Cantidad de votos: 201,691

Patricia Milagros Iturregui Byrne – Cantidad de votos: 185,697

Susana Flor De María Matute Charun – Cantidad de votos: 145,641

Carlos David Caballero León – Cantidad de votos: 48,932

Jorge Octavio Gavidia Rodríguez – Cantidad de votos: 22,107

Juan Francisco Rojas Leo – Cantidad de votos: 21,118

Un infográfico detalla el rol crucial del Partido del Buen Gobierno como fuerza de centro, cuyas bancadas inclinarán la balanza en el Congreso bicameral ante la falta de mayorías absolutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora Nación

Pablo Alfonso López Chau Nava – Cantidad de votos: 234,604

Jaime Ricardo Delgado Zegarra – Cantidad de votos: 170,770

Ruth Luque Ibarra – Cantidad de votos: 117,580

Mirtha Esther Vasquez Chuquilin – Cantidad de votos: 106,176

Partido Cívico Obras

Daniel Hugo Barragan Coloma – Cantidad de votos: 224,918

Agripina María Del Pilar Flores Córdova – Cantidad de votos: 88,511

Walter Francisco Gago Rodríguez – Cantidad de votos: 36,242

Roger Miguel Astucuri Laura – Cantidad de votos: 18,240

Juntos por el Perú

José Mercedes Castillo Terrones – Cantidad de votos: 333,445 (Hermano del expresidente Pedro Castillo Terrones)

Silvana Emperatriz Robles Araujo – Cantidad de votos: 188,148

Bernardo Jaime Quito Sarmiento – Cantidad de votos: 101,297

Saul Andrés Armacanqui Morales – Cantidad de votos: 37,914

Iber Antenor Maravi Olarte – Cantidad de votos:32,280

Resultados en la votación de Senadores al 100% del conteo ONPE. (Foto: ONPE)

¿Quiénes son los nuevos diputados?

Fuerza Popular

Cecilia Isabel Chacon De Vettori – Cantidad de votos: 81,225

Diethell Columbus Murata – Cantidad de votos: 34,196

Rosangella Andrea Barbaran Reyes – Cantidad de votos: 28,246

Pier Paolo Figari Mendoza – Cantidad de votos: 17,741

Marco Antonio Pacheco Quispe - Cantidad de votos: 14,267

Pierangeli Daniela Dodero Jovich - Cantidad de votos:12,476

Renovación Popular

Norma Martina Yarrow Lumbreras – Cantidad de votos: 126,369

Jose Isidro Baella Malca – Cantidad de votos: 76,554

Roxana Maria Rocha Gallegos – Cantidad de votos: 53,997

Javier Jose Maria Cipriani Thorne – Cantidad de votos: 40,118

Gustavo Alexander Segura Figueroa – Cantidad de votos: 39,527

Frank Krklec Torres – Cantidad de votos: 35,171

Partido Del Buen Gobierno

Oscar De Jesus Reto Otero – Cantidad de votos: 54,271

Nathaly Milagros Molina Soto – Cantidad de votos: 30,069

Luis Eliseo Quispe Candia – Cantidad de votos: 29,674

Hilda Judit Fernandez De La Torre – Cantidad de votos: 27,004

Jessica Benitez Barrionuevo – Cantidad de votos: 13,884

Rossana Herminia Alayza Maccera – Cantidad de votos: 13,876

Romina Alejandra Uribe Saenz – Cantidad de votos: 12,282

Luis Giovanny Avila Cardenas – Cantidad de votos: 12,261

Jimena Lucero Guevara Delgado – Cantidad de votos: 10,415

Juntos por el Perú

Giannina Iris Avendaño Vilca – Cantidad de votos: 22,644

Roberto Helbert Sánchez Palomino – Cantidad de votos: 15,541

Irma Castillo Terrones – Cantidad de votos: 7,302 (Hermana del expresidente Pedro Castillo Terrones)

Zaira Paula Arias Berrocal – Cantidad de votos: 6,691

Hilso Cladio Ramos Cosme – Cantidad de votos: 5,719

Zoila Soledad Yauri Aquino – Cantidad de votos: 2,770

Roger Gómez Sarmiento – Cantidad de votos: 2,531

Edgar Mario Rivadeneyra Macedo – Cantidad de votos: 1,279

Juana Julia Pacheco López – Cantidad de votos: 1,158

Vicente Rufino Briceño Jiménez – Cantidad de votos: 1,142

Ahora Nación

Harvey Julio Colchado Huamani – Cantidad de votos: 143,238

Indira Isabel Huilca Flores – Cantidad de votos: 92,982

Bernardino Jair Manrique Olivera – Cantidad de votos: 38,994

Ángel Renato Meneses Crispin – Cantidad de votos: 14,311

Brayan Aurelio Valentin Delgado – Cantidad de votos: 13,912

Carlo Magno Salcedo Cuadros – Cantidad de votos: 13,210

Partido Cívico Obras

Jeenny Cristina Samanez Gonzales Vigil – Cantidad de votos: 19,689

Víctor Eduardo Piñan Mamani – Cantidad de votos: 14,721

Andrea Dayna Medina Stein – Cantidad de votos: 8,476

Raul Jesús Camargo Porta – Cantidad de votos: 7,575

Rafael Romero Vasquez – Cantidad de votos: 6,467

Eduardo Túllume Gamarra – Cantidad de votos: 4,830

Fuerza Popular lidera el Senado 2026 tras el conteo final de la ONPE al 100%. (Foto: ONPE)

¿Quiénes son los nuevos miembros del Parlamento Andino?

Fuerza Popular

Luis Fernando Galarreta Velarde – Cantidad de votos: 255,909

Rosario De Las Nieves Guevara Badillo – Cantidad de votos: 84,848

Pedro Carlos Casanova Saavedra – Cantidad de votos: 48,603

Renovación Popular

Maali Olga Betty Del Pomar Saettone – Cantidad de votos: 277,252

Guillermo Humberto Valdivieso Méndez – Cantidad de votos: 148,097

Leoncio Carlos Merino Duran – Cantidad de votos:48,483

Partido Cívico Obras

Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino – Cantidad de votos: 73,685

Ernesto Raul Leon Diaz – Cantidad de votos: 27,061

Constantino Loa Ortiz – Cantidad de votos:20,581

Partido Del Buen Gobierno

Marcio Marino Bendezu Echevarria – Cantidad de votos: 132,139

Pamela Erika Osorio Espinoza – Cantidad de votos: 68,350

María Luisa Ñañez Millones – Cantidad de votos: 66,458

Ahora Nación

Jose Guillermo Ramos Anahue – Cantidad de votos: 184,888

Yesenia Angelita Mamani Zapata – Cantidad de votos: 81,413

Yurfre Barboza Ore – Cantidad de votos: 56,523

Juntos Por el Perú

Paul Percy Fernández Bravo – Cantidad de votos: 197,497

Rosario Del Carmen Mori Isuisa – Cantidad de votos: 170,949

Jorge Eusebio Manco Zaconetti – Cantidad de votos: 40,834

Una mano estampa el sello oficial de la ONPE en un acta electoral, mostrando el logo de la ONPE, firmas y datos numéricos, garantizando el rigor administrativo del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto político tras la definición de resultados

La conclusión del conteo de actas y la consolidación de los resultados marcan el cierre de una de las etapas principales de las Elecciones Generales 2026. El nuevo Congreso bicameral queda conformado por las fuerzas políticas que lograron superar la valla electoral y obtener el respaldo necesario en las urnas. La información oficial de la ONPE y el JNE servirá como base para la asignación de escaños y la integración de la nueva legislatura.

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El Palacio Legislativo de Perú, sede del Congreso, con la bandera nacional ondeando, mientras se discute una posible reforma para establecer un Senado de 60 miembros. (Infobae Perú)

El proceso ha sido seguido de cerca por la ciudadanía, que pudo consultar en tiempo real el avance del conteo y los resultados parciales. Infobae detalló que la publicación transparente de los datos contribuyó a la legitimidad del proceso y a la aceptación de los resultados por parte de los actores políticos y sociales.