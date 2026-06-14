ONPE 100% de actas procesadas: qué significa ‘Para envío al JEE’ y cómo puede alterar el resultado electoral

Carpetas con logos de ONPE y JEE sobre una mesa, rodeadas de documentos electorales, un sello de goma y una credencial de funcionario, simbolizando la organización y fiscalización de los comicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú reporta que 1.343 actas electorales permanecen “Para envío al JEE” en el marco de la Segunda Vuelta Presidencial. Este grupo de documentos, identificado con la leyenda “Para envío al JEE (1,343)” en la plataforma oficial, representa un segmento clave del proceso electoral que aún no ha sido incorporado al cómputo oficial de los votos.

Según datos verificados, la cifra corresponde a actas que contienen observaciones técnicas o legales, lo que implica un procedimiento especial antes de su eventual incorporación a los resultados finales. Las implicancias de esta categoría resultan determinantes en la definición de la elección, ya que las actas en cuestión pueden modificar el margen entre los candidatos, dependiendo del desenlace de su revisión.

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Funcionarios electorales revisan actas y documentos oficiales en una mesa de trabajo, verificando resultados y asegurando la transparencia del proceso democrático post-electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa “Para envío al JEE”

La expresión “Para envío al JEE” aparece en el portal de la ONPE cada vez que un acta electoral presenta algún tipo de observación durante el escrutinio. El número entre paréntesis, en este caso 1.343, indica cuántas actas han sido derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación.

Los motivos para esta derivación incluyen errores materiales, ilegibilidad en los datos registrados, inconsistencias numéricas o la ausencia de firmas de los responsables de mesa. Cuando los miembros de mesa completan el acta y se detectan estas irregularidades, la ONPE suspende su ingreso automático al sistema de cómputo y activa el protocolo de revisión.

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Cada acta puede contener de 250 hasta 300 votos, según el número máximo de electores habilitados por mesa de sufragio. Esto significa que una cifra como 1.343 actas representa potencialmente decenas de miles de votos aún no adjudicados a ningún candidato.

Primer plano de un acta electoral peruana con el sello de 'OBSERVADO', cifras escritas a mano, firmas y un bolígrafo azul junto a un sello rojo, simbolizando la revisión de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se realiza la observación de actas

Durante el conteo de votos, los miembros de mesa llenan un acta con los resultados y las firmas correspondientes. Si el documento presenta:

Errores aritméticos,

Datos ilegibles o

Falta la firma de algún personero o miembro de la mesa

La ONPE lo marca como observado y lo remite al JEE correspondiente.

El proceso continúa con la revisión del acta por parte del JEE, que compara el documento observado con el ejemplar de reserva para verificar la información. Tras este cotejo, el JEE emite una resolución que determina la validez o nulidad del acta.

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Según fuentes oficiales, “la labor de los JEE resulta fundamental para garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral”, como ha subrayado la ONPE en comunicados recientes. Esta revisión funciona como una segunda instancia técnica y legal, distinta al escrutinio inicial efectuado en las mesas.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú revisan meticulosamente actas electorales y sobres en una sala de conteo, con pantallas exhibiendo resultados en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre con los votos de las actas observadas

La derivación de un acta al JEE implica que los votos contenidos en ese documento no se suman de inmediato al cómputo de la elección. El impacto de estas actas dependerá de la distribución geográfica y política de las mesas observadas, así como de la diferencia entre los candidatos. Una vez resueltas, los votos se incorporan al resultado oficial, pudiendo ampliar o acortar la ventaja existente entre los postulantes.

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La ONPE ha detallado que el proceso de revisión no solo busca corregir errores materiales, sino también proteger la voluntad popular expresada en las urnas. El organismo recalca que la observación de actas es parte regular de los procedimientos electorales y no implica irregularidad por sí misma.

FOTO DE ARCHIVO. Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú recibe datos de las provincias mientras supervisan la votación durante el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre la candidata presidencial conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú. 9 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Plazos y procedimientos para la resolución

La resolución de las actas observadas sigue un procedimiento establecido. En primera instancia, los JEE analizan cada caso y emiten un fallo. Si alguna organización política no está conforme con la decisión, puede presentar una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se constituye como la segunda y última instancia.

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De acuerdo con la ONPE, el JNE resuelve las apelaciones en audiencias públicas, en un plazo estimado de tres días. Luego de este proceso, las actas resueltas son devueltas a la ONPE para su incorporación definitiva al cómputo de votos.

La Ley Orgánica de Elecciones de Perú establece que este procedimiento tiene por objetivo garantizar la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana en todas las etapas del proceso. Las organizaciones políticas disponen de instrumentos legales para impugnar resoluciones, lo que puede extender los plazos de resolución en caso de controversias significativas.

Funcionarios electorales peruanos revisan minuciosamente actas de votación sobre una mesa de trabajo, con la carpeta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) destacando en el centro de la composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo monitorear el avance del proceso

La ciudadanía puede consultar el estado y avance de las actas observadas a través del portal oficial del Reporte de Avance de Actas Observadas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta herramienta digital permite verificar, en tiempo real, el número de actas pendientes, las resoluciones emitidas y el estado de los expedientes.

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Una mesa de recuento electoral en Perú con documentos, urnas transparentes, actas oficiales apiladas, sellos de seguridad y sobres lacrados, mientras el Jurado Nacional de Elecciones supervisa el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo público de este proceso se considera una garantía de transparencia e integridad institucional, según ha manifestado la ONPE. “La información sobre el tratamiento de actas observadas se encuentra disponible para todos los ciudadanos”, ha afirmado el organismo en documentos difundidos tras la jornada electoral.

Importancia para el resultado electoral

La existencia de actas “Para envío al JEE” puede ser determinante en elecciones reñidas. El volumen de votos contenidos en estos documentos puede modificar el margen de diferencia entre los candidatos, especialmente cuando la distancia es reducida.

Juntos por el Perú organiza marcha tras perder ventaja en el conteo de la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/MML)

La ONPE enfatiza que la observación y revisión de actas no detiene el avance del cómputo general, ya que el resto de las actas sin observaciones continúa su procesamiento normal. No obstante, el desenlace de las actas bajo revisión mantiene en suspenso el resultado definitivo hasta que se pronuncien los organismos correspondientes.

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Manifestantes con banderas de "Juntos por el Perú" y "Fuerza Popular" se congregan frente al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, expresando vigilancia democrática en un ambiente de expectativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En procesos electorales anteriores, la resolución de actas observadas se ha convertido en un punto de atención nacional, debido al impacto potencial en el resultado y a los plazos legales involucrados. Las autoridades electorales reiteran que la transparencia y la legalidad guían cada etapa del tratamiento de estos documentos.