Roberto Sánchez se reunió con diputados y senadores de Juntos por el Perú y piden al JNE “verdad y transparencia”

El candidato de la izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, fue captado este 10 de junio, al atender a la prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, sostuvo un encuentro con diputados y senadores de su organización para demandar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que todas las controversias surgidas tras la segunda vuelta presidencial sean resueltas con “verdad y transparencia”.

La reunión, realizada en medio del ambiente de tensión poselectoral, sirvió como plataforma para reafirmar el compromiso de la agrupación con la defensa de la democracia y el respeto al voto popular.

Durante el pronunciamiento, Sánchez enfatizó la necesidad de que los organismos electorales actúen con total claridad en la resolución de los cuestionamientos. El líder de Juntos por el Perú declaró: “Los diputados y senadores de Juntos por el Perú nos reafirmamos en la defensa de la democracia, de la victoria del pueblo y del respeto irrestricto a la transparencia y la justicia electoral”.

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Solicitó que cada decisión del JNE y la ONPE esté sustentada en la verdad objetiva y el cumplimiento irrestricto de la normatividad vigente.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El candidato también reivindicó el derecho de la ciudadanía a expresarse en las calles, siempre dentro del marco constitucional. “Defendemos el derecho constitucional de los ciudadanos a la movilización pacífica, democrática y comprometida con el Perú”, manifestó, dejando en claro la postura del partido frente a las manifestaciones populares que han surgido en este contexto.

Movilizaciones autoconvocadas

En una conferencia de prensa, Sánchez abordó el tema de las movilizaciones ciudadanas que distintos colectivos sociales han anunciado en respaldo a su candidatura. El candidato precisó que estas acciones no son organizadas oficialmente por el partido, sino que surgen de “autoconvocatorias”.

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Hizo un llamado a que todas las protestas se desarrollen de manera pacífica y dentro del marco legal. “Nuestro convencimiento a las movilizaciones en el marco del derecho a la protesta, e invocamos a que estas autoconvocatorias tienen que ser pacíficas”, afirmó.

Solicitó además a las autoridades nacionales y locales que no obstaculicen el ejercicio del derecho a la protesta y garanticen condiciones adecuadas para su desarrollo.

Roberto Sánchez pidió al JNE y a la ONPE que las controversias de la segunda vuelta presidencial se resuelvan con verdad y transparencia.

“Que más bien nuestras autoridades no les pongan obstáculos, sino que garanticen de que, efectivamente, van a ser así, en el ejercicio del derecho democrático, pacífico de un pueblo que también tiene sus dudas. Han acontecido muchas cosas que no ocurrían desde el año 2000”, remarcó el postulante.

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Reiteró que el movimiento que lidera mantiene una postura popular y democrática, con el objetivo de que todas las dudas e indicios que rodean los comicios sean aclarados legalmente.

“Nosotros nos ratificamos como un movimiento popular, hoy, con un consenso político democrático que quiere transparencia radical [en los comicios], que las dudas e indicios se aclaren en el marco de la ley. Para eso estamos los políticos, para asumir causa común y legarle eso al país”, puntualizó.

Reacción ante operativos

La jornada también estuvo marcada por la intervención de Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, quien expresó inquietud frente a un comunicado firmado por alcaldes de Lima. Dicho pronunciamiento solicitaba reforzar el control del orden interno y la seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, ante las movilizaciones anunciadas.

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El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, fue captado el pasado 9 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Zunini criticó que estas acciones, lejos de garantizar la seguridad, podrían interpretarse como un intento de restringir el derecho ciudadano a la manifestación.

“Yo quiero referirme a las autoconvocatorias ciudadanas de los colectivos civiles, de los gremios, que se están movilizando el día de hoy. Nosotros estamos en un estado de derecho democrático y le asiste el derecho de la libertad de expresión, de organización y de la movilización, y queremos manifestar nuestra preocupación, particularmente en la ciudad de Lima, por un comunicado que han sacado un conjunto de alcaldes que ya están tomando medidas dirigidas no a garantizar el orden y la seguridad, sino que nosotros entendemos dirigidas a reprimir el derecho ciudadano de manifestarse”, afirmó.

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El dirigente relató además incidentes ocurridos en la plaza adjunta al JNE, donde simpatizantes del partido habrían sido dispersados por orden de un alcalde, bajo el pretexto de tareas de mantenimiento en el parque. “Eso es algo que nos hace recordar los momentos más difíciles de la dictadura en nuestro país y que es un serio indicio de autoritarismo que nosotros rechazamos”, agregó.

Finalmente, Zunini hizo un llamado a la calma social, instando al diálogo y rechazando cualquier forma de criminalización de la protesta. “Hacemos un llamado al diálogo, pero tampoco podemos permitir que haya este tipo de maltratos y este tipo de criminalización de la protesta social, lo rechazamos”, concluyó.

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