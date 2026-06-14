Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 14 de junio de 2026

Manos señalan epicentros sísmicos recientes en Piura y Arequipa sobre un mapa físico del Perú, parte del monitoreo en un centro de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de un periodo de inactividad inusual, la madrugada y la tarde del 13 de junio se registraron dos sismos en el norte y sur de Perú, reactivando la atención sobre la actividad sísmica en la región. Entre el 10 y el 12 de junio, los sensores no detectaron movimientos significativos, lo que generó expectativas y preguntas entre la población y especialistas.

Ese silencio se rompió durante la madrugada, cuando un sismo de magnitud 5.5 se localizó a 10 kilómetros al oeste de Suyo, en la provincia de Ayabaca, Piura. Horas más tarde, un segundo movimiento de menor intensidad, magnitud 3.3, se sintió a 3 kilómetros al norte de Huambo, en la provincia de Caylloma, Arequipa.