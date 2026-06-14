Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 14 de junio de 2026

La madrugada y la tarde del 13 de junio sorprendieron a los habitantes de Piura y Arequipa con movimientos telúricos, luego de un periodo sin actividad perceptible en el territorio nacional

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Vista cenital de manos señalando epicentros marcados en rojo sobre un mapa del Perú, junto a un sismógrafo y una laptop con gráficos sísmicos.
Manos señalan epicentros sísmicos recientes en Piura y Arequipa sobre un mapa físico del Perú, parte del monitoreo en un centro de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de un periodo de inactividad inusual, la madrugada y la tarde del 13 de junio se registraron dos sismos en el norte y sur de Perú, reactivando la atención sobre la actividad sísmica en la región. Entre el 10 y el 12 de junio, los sensores no detectaron movimientos significativos, lo que generó expectativas y preguntas entre la población y especialistas.

Ese silencio se rompió durante la madrugada, cuando un sismo de magnitud 5.5 se localizó a 10 kilómetros al oeste de Suyo, en la provincia de Ayabaca, Piura. Horas más tarde, un segundo movimiento de menor intensidad, magnitud 3.3, se sintió a 3 kilómetros al norte de Huambo, en la provincia de Caylloma, Arequipa.

Operadores en centro de monitoreo sísmico del IGP en Perú, viendo pantallas con mapas de actividad y gráficos sísmicos. Logo azul del IGP visible en pantalla superior.
Operadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean datos sísmicos en tiempo real en una sala de control, con el logo de la institución visible en una pantalla principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
10:34 hsHoy

Silencio sísmico: ausencia de movimientos perceptibles

Entre el 10 y el 12 de junio, diferentes servicios de vigilancia sísmica reportaron una baja inusual de eventos en el territorio peruano. Especialistas en sismología explican que estos lapsos, conocidos como “silencios sísmicos”, pueden ocurrir en cualquier región activa y suelen estar acompañados de incertidumbre sobre su duración y significado.

Durante esos tres días, la población de zonas habitualmente expuestas a sismos experimentó una pausa en la percepción de temblores. Según varios informes técnicos, los registros instrumentales no mostraron actividad sísmica relevante, lo que contrastó con el ritmo regular de eventos de baja magnitud que caracterizan la región andina y la costa norte.

Sismógrafo abierto y señal triangular amarilla de alerta sísmica en una vereda con grietas; al fondo, una iglesia y casas bajas en una ciudad peruana.
Un sismógrafo portátil y una señal de advertencia sísmica descansan en la vereda de una tranquila ciudad del norte peruano al amanecer, evidenciando la calma y la continua prevención post-sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
10:07 hsHoy

El sismo de Suyo, Piura: características y repercusiones

El primer evento del 13 de junio ocurrió a la 01:35 horas, a 10 kilómetros al oeste de Suyo, Ayabaca, departamento de Piura. De acuerdo con reportes técnicos, la magnitud fue de 5.5 y el epicentro se ubicó a una profundidad moderada.

Registro del IGP sobre el sismo que se sintió en Piura
Registro del IGP sobre el sismo que se sintió en Piura

Varios pobladores de Suyo, así como de localidades cercanas en la frontera con Ecuador, reportaron haber sentido el movimiento con intensidad leve a moderada, sin consecuencias graves para la infraestructura ni reportes de víctimas, según las autoridades locales. El sismo fue percibido también en sectores de la región Tumbes y en parte del sur ecuatoriano, donde se activaron protocolos de monitoreo y verificación.

Mapa físico de América del Sur con Perú resaltado, mostrando las placas de Nazca y Sudamericana en rojo. Iconos sísmicos marcan riesgos. Logo del IGP.
Un mapa físico de América del Sur, centrado en Perú, muestra las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, delimitadas con íconos sísmicos marcando zonas de riesgo y el logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:54 hsHoy

Segundo evento: sismo en Caylloma, Arequipa

A las 16:20 horas del mismo día, los sistemas de monitoreo sísmico detectaron un movimiento de magnitud 3.3 a 3 kilómetros al norte de Huambo, en la provincia de Caylloma, Arequipa. Este evento, de menor magnitud y profundidad, generó reportes aislados de percepción en la zona rural de la sierra sur.

Las autoridades de Arequipa informaron que no se registraron daños materiales ni personas afectadas. El evento fue considerado parte del patrón habitual de sismicidad en la región, donde se producen movimientos de baja a moderada magnitud de manera frecuente.

Mapa de la costa sur de Perú que muestra la región de Arequipa, las localidades de Chala y Caravelí con pines rojos, y el epicentro de un sismo offshore con ondas naranjas.
Este mapa físico detalla el epicentro de un sismo al suroeste de Chala, Perú, mostrando las localidades de Chala y Caravelí en la costa sur de Arequipa con marcadores rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:56 hsHoy

Contexto regional: recurrencia de sismos y percepción ciudadana

El territorio peruano se ubica en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, al encontrarse en el límite entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Los sismos de baja y moderada magnitud se presentan de manera constante, aunque la percepción pública puede variar según la frecuencia e intensidad de los eventos.

Tres técnicos observan múltiples monitores con gráficos de ondas sísmicas y mapas geográficos en el centro de control del IGP en Perú, con el logo visible.
Técnicos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorean la actividad sísmica en tiempo real desde su centro de control, observando gráficos de ondas y mapas geográficos en múltiples pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos consultados por medios internacionales subrayaron que la ausencia de sismos perceptibles durante tres días no representa un cambio significativo en el comportamiento tectónico del país. “Estos silencios pueden darse por periodos cortos sin que impliquen un aumento o disminución del riesgo”, indicó un portavoz del Instituto Geofísico del Perú (IGP), citado en un reporte internacional.

07:23 hsHoy

Respuestas institucionales y monitoreo permanente

Tras los sismos del 13 de junio, las autoridades de Defensa Civil y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reiteraron la importancia de mantener medidas de prevención y tener listas mochilas de emergencia. El IGP confirmó que continúan los monitoreos constantes en las zonas donde se registraron los movimientos, y que la información se actualiza en tiempo real a través de sus plataformas oficiales.

Grupo de estudiantes con uniformes escolares formados en filas durante un simulacro, una docente los guía, al fondo bandera peruana y pancarta de INDECI.
Estudiantes peruanos con uniformes, parte de una brigada escolar, participan en un simulacro de evacuación guiados por una docente, con una mochila de emergencia y la bandera de Perú e INDECI al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Recomendamos a la población no difundir rumores e informarse únicamente por canales oficiales”, enfatizó un representante del INDECI durante un contacto con la prensa extranjera. Este llamado busca evitar la circulación de información no verificada tras la reaparición de la actividad sísmica.

Familia peruana de cuatro, con mochilas de emergencia, sale de una casa. La madre sostiene una radio. El cartel del INDECI está visible en la pared.
Una familia peruana, compuesta por padre, madre y dos hijos, sale ordenadamente de su hogar con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación, con el logo del INDECI visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:46 hsHoy

Impacto social y preparación ante futuros eventos

Los recientes sismos reactivaron conversaciones sobre la preparación ciudadana ante emergencias. Diversas organizaciones no gubernamentales y agrupaciones vecinales recordaron la importancia de los simulacros, la actualización de planes familiares y el fortalecimiento de infraestructuras en zonas de riesgo.

Si bien los eventos del 13 de junio no generaron daños, la experiencia evidencia la necesidad de mantener la cultura de prevención y la coordinación entre autoridades y sociedad civil. El monitoreo continúa activo, y los especialistas insisten en la importancia de la vigilancia constante en un país donde la sismicidad forma parte de la vida cotidiana.

Una pantalla electrónica con el logo del IGP y una alerta sísmica roja con sismograma y exclamación, con una ciudad peruana de edificios y calles vacías al fondo bajo cielo gris.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra una alerta sísmica con un sismograma rojo y un signo de exclamación, mientras la ciudad peruana se muestra con calles vacías bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:05 hsHoy

Perú, territorio de alta actividad sísmica

Perú se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica en el planeta, al integrar el Cinturón de Fuego del Pacífico. En este extenso corredor geológico se produce la convergencia de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera un proceso permanente de subducción. Como resultado, la energía acumulada en el subsuelo se libera periódicamente en forma de sismos de diversa magnitud.

Sala de monitoreo sísmico del IGP. Tres operadores de espaldas ven pantallas. Central: logo IGP. Laterales: mapas de Perú con epicentros y gráficos de actividad sísmica.
Operadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) observan pantallas que muestran mapas sísmicos y gráficos de actividad en tiempo real, garantizando la vigilancia permanente del país ante movimientos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recurrencia de estos movimientos ha dejado una huella profunda en la historia del país y plantea desafíos constantes para la prevención y la respuesta de las comunidades. Tanto la costa como el interior han resultado afectados por eventos sísmicos a lo largo de los años, lo que ha impulsado la creación de protocolos de emergencia y campañas de capacitación en gestión del riesgo.

Ilustración del mapa de Perú en rojo, explicando su vulnerabilidad sísmica en el Cinturón de Fuego con placas de Nazca y Sudamericana. Océano, tsunami, edificios y logo del IGP.
Ilustración que explica la vulnerabilidad sísmica de Perú, situado en el Cinturón de Fuego de Sudamérica por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, con el logotipo del Instituto Geofísico del Perú monitoreando la actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:08 hsHoy

Monitoreo permanente y recomendaciones oficiales

El Instituto Geofísico del Perú mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica y actualiza reportes a través de sus canales oficiales. La institución recomienda a la ciudadanía mantenerse informada, identificar zonas seguras en viviendas y centros de trabajo, y tener preparados kits de emergencia que incluyan agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y documentos importantes.

Una calle destruida con grietas y escombros. Al fondo, un edificio de ladrillo colapsado con cinta amarilla. Un casco naranja y una libreta están en primer plano.
Daños estructurales severos en una ciudad peruana tras un sismo, mostrando una calle con grietas profundas, escombros, una vivienda parcialmente colapsada y cinta de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades locales y regionales han reforzado la difusión de medidas preventivas y la importancia de simulacros periódicos. El Ministerio de Salud, Defensa Civil y otras entidades públicas coordinan acciones para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad sísmica que pudiera presentarse en el futuro.

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