Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo HOY: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo HOY: canal TV del debut de los 'blanquiazules' en la Copa de la Liga 2026.

Alianza Lima y Universidad César Vallejo se medirán por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El encuentro, correspondiente al Grupo A, está programado para las 15:30 horas de Perú y se disputará en el estadio César Acuña, en la ciudad de Trujillo. A continuación, los detalles para seguir la transmisión del partido.

El Grupo A está conformado por Alianza, César Vallejo, Alianza Atlético y Carlos A. Mannucci. Únicamente los dos primeros de la zona avanzarán a la siguiente fase del torneo, que reúne a equipos de la Primera y Segunda División del fútbol peruano.

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Horario de Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga 2026

El encuentro se disputará a las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 17:30 horas de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Dónde ver Horario de Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga 2026

La transmisión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la Copa de la Liga estará disponible a través de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa permite ver el encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, y extiende la cobertura del torneo más allá de la televisión tradicional.

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Infobae Perú realizará una cobertura integral del certamen desde la primera fecha, con información previa, seguimiento minuto a minuto, resumen de jugadas, resultados al instante y actualización de la tabla de posiciones. Los seguidores podrán acceder a todos los detalles de la competencia en las plataformas digitales.

La Copa Caliente reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo que recorrerá buena parte del país. Treinta y cuatro equipos buscarán abrirse camino hacia el título. (Copa Caliente de la Liga)

Lista de convocados de Alianza Lima

Alianza Lima afrontará sus dos primeros partidos en la Copa de la Liga con el equipo de la Liga 3, dado que los jugadores del plantel profesional se encuentran de vacaciones tras obtener el título del Torneo Apertura.

El plantel principal y el cuerpo técnico, encabezado por Pablo Guede, regresarán a los entrenamientos el lunes 22 de junio. Por esta razón, el cuadro ‘blanquiazul’ disputará los encuentros ante César Vallejo y, posiblemente, frente a Carlos A. Mannucci con futbolistas de las divisiones menores.

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De la Cruz Cojal Rosillo García Muñoz Meza Matzuida Aranda Santos Neciosup Reyna Arquiñigo Hidalgo Reynaldo Aramburú Vidaurre Alarcón Mathey Inchaustegui Motta

Alianza Lima jugará con su equipo de Liga 3 en el inicio de la Copa de la Liga 2026.

Fixture completo de Alianza Lima en la Copa de la Liga

- Fecha 2: del 18 al 22 de junio

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima

- Fecha 3: del 25 al 29 de junio

Alianza Lima vs. Alianza Atlético

La última vez que se enfrentaron

El historial reciente entre Alianza Lima y Universidad César Vallejo refleja un equilibrio, aunque con una leve superioridad para el equipo ‘blanquiazul’. En los últimos cinco encuentros disputados, cada uno obtuvo dos triunfos y solo hubo un empate.

El último enfrentamiento se jugó el 13 de julio de 2024 en Trujillo y terminó igualado 2-2. Antes de ese empate, Alianza Lima se impuso 2-1 jugando en Matute. En la temporada 2023, ambos equipos repartieron puntos con un empate 1-1.

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Además, el conjunto aliancista logró una victoria por 2-0 en Lima, mientras que el equipo trujillano celebró un triunfo por 3-2 en octubre de 2022. Estos resultados evidencian una serie de partidos disputados y sin un claro dominador, con marcadores ajustados y alternancia de victorias para ambos lados.