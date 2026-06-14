Edson Dávila debutó con programa propio en América TV: así fue el estreno de ‘Edson pa’ qué más’ con Cuto Guadalupe

El conductor de ‘América Hoy’ se lució en su espacio propio en el prime time de canal 4, con un invitado que quería tener hace bastante tiempo en su formato | América TV

El estreno de ‘Edson pa’ qué más’ marcó un nuevo capítulo en la carrera de Edson Dávila, quien asumió el reto de conducir su propio programa en el horario estelar de América Televisión. La noche del sábado 13 de junio, la pantalla de canal 4 dio la bienvenida a una propuesta que nació en el entorno digital y que, por primera vez, se trasladó al prime time de la televisión peruana. El conductor celebró en vivo el paso de su formato de YouTube a la señal abierta, agradeciendo la oportunidad con un entusiasmo visible en cada gesto y palabra.

Desde el primer minuto, Edson Dávila apareció con la energía que lo caracteriza. Antes de iniciar la entrevista central, se dirigió a la audiencia con una frase que dejó clara su satisfacción por este logro: “¡Qué rico!, es lo que me merezco. Gracias mi Fer, mi guatemalteco querido, porque estas oportunidades no se presentan así nomás”, expresó delante de las cámaras, reflejando el aprecio por quienes lo han acompañado en este proceso.

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El ambiente en el set osciló entre el humor y la cercanía. Apenas notó que el público mantenía cierta distancia, el conductor lanzó una broma que provocó las primeras risas: “Todo no es felicidad aquí”, soltó, logrando romper el hielo y encender el ánimo de los presentes.

Edson Dávila, conocido como 'Giselo', celebra el esperado debut de su nuevo programa 'Edson pa' qué más' en América TV rodeado de sus invitados en un vibrante escenario.

El espacio también sirvió para mostrar el respaldo que ha recibido: arreglos florales y mensajes de afecto se hicieron visibles como símbolo del reconocimiento a su trayectoria.

La presencia de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, exfutbolista y figura reconocida en el medio deportivo, aportó un componente especial a la jornada inaugural. Guadalupe fue el primer invitado del ciclo, y accedió a responder preguntas sobre su vida profesional y personal. El equipo de producción preparó dinámicas con tarjetas que propiciaron respuestas espontáneas y momentos de complicidad, acercando al público a una faceta distinta del exjugador.

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El debut de ‘Edson pa’ qué más’ no solo representó un cambio de plataforma para el conductor sino un avance en su carrera mediática, consolidando su presencia en la televisión nacional. Durante la transmisión, la interacción entre anfitrión e invitado reflejó el estilo distendido que se propone imprimir al formato, buscando conectar con el público a través de entrevistas abiertas y situaciones inesperadas.

Edson Dávila y Cuto Guadalupe en el estreno del nuevo programa 'Edson pa’ qué más' en América TV, marcando un exitoso debut para el presentador.

Asegura que no le ha quitado nada a nadie

Pocas horas antes del estreno, Edson Dávila participó como invitado en el programa ‘Estás en Todas’. Allí, abordó uno de los temas que más comentarios ha generado en torno a su llegada al prime time: la percepción de algunos sectores sobre su salto desde YouTube a la pantalla de América Televisión. Melissa Paredes le planteó la inquietud sobre las posibles críticas que podría suscitar su nuevo espacio, a lo que él respondió con claridad y sin rodeos.

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“Simplemente es una oportunidad. O sea, si me regalan una casa, no voy a devolverla, yo construyo más arriba... Ojo, es un programa que me llegó sorpresivamente. Considero que no le he quitado nada a nadie porque a veces también dicen ‘le quitaste el horario tal’... es un horario que hace muchos años han pasado cosas”, manifestó Dávila.

El conductor enfatizó que su objetivo es aprovechar el espacio con autenticidad y dedicación, sin pretensiones de desplazar a colegas ni de apropiarse de espacios ajenos. La referencia a la “casa” y a la construcción “más arriba” ilustró la visión de crecimiento personal y profesional que lo acompaña en esta nueva etapa frente a las cámaras de América Televisión.

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Edson Dávila presenta sonriente su nuevo programa 'Edson pa' qué más' en América TV, marcando su debut como conductor principal.

La expectativa en torno a ‘Edson pa’ qué más’ se mantiene, mientras el programa busca consolidarse dentro de la oferta nocturna de la televisión peruana. El debut, marcado por la espontaneidad y el tono festivo, dejó en claro que el conductor apuesta por una propuesta propia, en la que el humor, la cercanía y la autenticidad se convierten en los principales ejes del formato.