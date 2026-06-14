Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

¡Domingo de estreno! Alianza Lima se enfrentará a César Vallejo en Trujillo por el debut de la Copa de la Liga 2026. Los ‘blanquiazules’ usarán a su equipo de Liga 3, que está conformada por 20 jugadores de la reserva.
¿Con qué equipo jugará Alianza Lima?
La Copa de la Liga 2026 fue diseñada para mantener la actividad de los clubes de Primera y Segunda División durante el receso provocado por el Mundial. En la previa al debut frente a César Vallejo en Trujillo, los hinchas de Alianza Lima han manifestado inquietudes sobre la formación que presentará el equipo.
El técnico Pablo Guede optó por afrontar el encuentro con el plantel de la Liga 3, integrado por futbolistas provenientes de las divisiones menores. Entre los convocados figuran Ángel de la Cruz, Geray Motta y Jussepi García.
Todo indica que el guardameta de 24 años será titular en el arco, dado su desempeño y proyección dentro del club. La decisión de alinear a jóvenes promesas responde a la estrategia de darles rodaje en un torneo que servirá de vitrina para el futuro del equipo.
Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa de la Liga 2026
La transmisión del duelo entre Alianza Lima y César Vallejo por la Copa de la Liga estará disponible en todo el país a través de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permite a los hinchas acceder al partido tanto desde dispositivos móviles como computadoras, ampliando el alcance del torneo fuera de la televisión tradicional.
Por su parte, Infobae Perú realizará una cobertura integral desde la primera fecha. Los seguidores podrán encontrar información previa, actualizaciones minuto a minuto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones, todo a través de sus plataformas digitales.
A qué hora juega Alianza Lima vs César Vallejo por la Copa de la Liga 2026
El partido está programado para hoy, domingo 14 de junio, a las 15:30 horas en Perú. Recientemente, la organización modificó la sede y el encuentro se jugará en el complejo deportivo César Acuña Peralta, en lugar del estadio Mansiche.
En cuanto a otros países, el inicio será a las 14:30 horas en México; a las 15:30 en Colombia y Ecuador; a las 16:30 en Estados Unidos, Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 17:30 en Uruguay, Argentina y Brasil.
Entradas para Alianza Lima vs César Vallejo
La UCV anunció la venta de entradas para el próximo partido de la Copa de la Liga a través de sus redes sociales. Los boletos podrán adquirirse de forma virtual mediante Joinnus y la aplicación Yape, además de la venta presencial en la boletería del estadio el 13 de junio, entre las 10:00 y las 16:00 horas, y también el día del partido desde las 10:00 horas.
El valor de las entradas será único para ambas hinchadas, fijándose en aproximadamente 30 soles tanto para la zona UCV como para la de visitantes. El ingreso estará habilitado para los seguidores de Alianza Lima en el estadio de Trujillo, garantizando así la presencia de ambas aficiones.