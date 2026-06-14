Keiko Fujimori revierte marcador y pasa a Roberto Sánchez: ¿Por qué todos los recursos legales de JP fueron desestimados?

El procesamiento del 100% de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú ha cerrado una de las etapas más observadas del reciente proceso electoral. El escenario, marcado por la disputa voto a voto, ha tenido como uno de sus principales protagonistas a Juntos por el Perú, formación política que ha intentado revertir el resultado a través de distintos mecanismos legales. Las autoridades electorales han confirmado que todos los recursos presentados por el partido fueron rechazados por incumplimientos normativos y ausencia de pruebas sustanciales.
Las acciones legales de Juntos por el Perú
Durante el escrutinio, Juntos por el Perú recurrió a dos herramientas principales para impugnar los resultados: los recursos de nulidad de mesas de sufragio y la impugnación directa de votos. Según fuentes oficiales, la agrupación solicitó la anulación de más de 1.751 mesas en Lima y otras 649 en el extranjero, con énfasis en Estados Unidos. Argumentaron presuntas irregularidades, vicios de forma en las actas e, incluso, la existencia de un supuesto fraude electoral.
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A la vez, los personeros legales del partido presentaron impugnaciones sobre votos específicos ante los organismos electorales, buscando abrir debates caso por caso en audiencias públicas.
El contexto de la segunda vuelta, definida por una diferencia mínima, llevó a Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, a solicitar un recuento extraordinario de votos, alegando inconsistencias numéricas y demoras en el conteo en varias regiones. Esta petición incluyó la revisión de todas las mesas tanto en territorio nacional como internacional, aunque posteriormente se aclaró que el pedido se restringía a actas observadas e impugnadas, especialmente provenientes de países como Argentina y Estados Unidos.
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El marco legal y los recursos de nulidad
De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el recuento de votos en Perú constituye un mecanismo excepcional que solo puede activarse cuando existen errores materiales, aritméticos, falta de firmas o datos ilegibles en las actas, elementos que no pueden corregirse mediante cotejo. Según fuentes oficiales, Juntos por el Perú buscaba ampliar el alcance de este mecanismo, lo que generó controversia entre las agrupaciones políticas rivales y los entes electorales.
El proceso formal para solicitar la nulidad de mesas exige el cumplimiento de requisitos estrictos. Entre ellos, el pago de una tasa electoral obligatoria, cifrada en S/ 1.375 por cada mesa cuestionada, y la presentación de pruebas documentadas que sustenten las denuncias. El Jurado Electoral Especial (JEE), instancia encargada de evaluar estos recursos en primera instancia, declaró improcedentes todos los pedidos presentados por el partido, citando en sus resoluciones la omisión del pago de la tasa y la ausencia de evidencia contundente sobre las supuestas irregularidades.
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Razones técnicas para el rechazo de los recursos
El rechazo sistemático de los recursos de Juntos por el Perú se fundamentó en dos aspectos centrales. Por un lado, los expedientes presentados omitieron el pago de la tasa electoral, requisito indispensable para la admisión a trámite de cualquier solicitud de nulidad. Por otro, las denuncias carecieron de pruebas sólidas: las autoridades señalaron que no se acompañaron documentos, testimonios verificables ni registros que demostraran alteraciones en las actas o irregularidades en la conformación de las mesas.
El JNE remarcó en diversas comunicaciones que el recuento de votos no puede aplicarse de manera generalizada ni a pedido de una sola agrupación, sino únicamente bajo las causales expresamente contempladas por la ley. Voceros del organismo recordaron que el procedimiento tiene como objetivo preservar la voluntad popular y garantizar la transparencia, descartando que pueda utilizarse como mecanismo para modificar resultados desfavorables sin fundamentos legales.
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Implicancias políticas y respuesta institucional
La insistencia en la revisión de actas y votos por parte de Juntos por el Perú generó reacciones divididas en el espectro político nacional. Mientras la agrupación defendió su derecho a agotar todas las vías legales, sus adversarios acusaron a sus dirigentes de intentar desconocer la decisión mayoritaria expresada en las urnas. El JNE y la ONPE reiteraron la necesidad de respetar los procedimientos y los plazos establecidos, subrayando que cualquier impugnación debe presentarse con fundamento y dentro del marco normativo vigente.
El episodio puso en relieve la importancia del sistema de control y fiscalización electoral peruano, que establece instancias claras para plantear recursos, así como reglas estrictas para su admisión y evaluación. Las audiencias públicas, convocadas para analizar las impugnaciones, permitieron a todas las partes exponer sus argumentos, pero la falta de elementos objetivos llevó al rechazo de los pedidos de Juntos por el Perú.
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El cierre del proceso y la posición oficial de los organismos electorales
Con el procesamiento del 100% de las actas por parte de la ONPE, las autoridades electorales declararon finalizada una etapa clave del proceso. Según comunicados oficiales, la revisión de los expedientes confirmados y las resoluciones del JEE y el JNE refuerzan la validez del resultado. Las acciones legales impulsadas por Juntos por el Perú no lograron alterar la voluntad popular, dado que no cumplieron con los requisitos normativos básicos ni aportaron pruebas que respaldaran las acusaciones de fraude o irregularidad.
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