Keiko Fujimori revierte marcador y pasa a Roberto Sánchez: ¿Por qué todos los recursos legales de JP fueron desestimados?

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

El procesamiento del 100% de las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú ha cerrado una de las etapas más observadas del reciente proceso electoral. El escenario, marcado por la disputa voto a voto, ha tenido como uno de sus principales protagonistas a Juntos por el Perú, formación política que ha intentado revertir el resultado a través de distintos mecanismos legales. Las autoridades electorales han confirmado que todos los recursos presentados por el partido fueron rechazados por incumplimientos normativos y ausencia de pruebas sustanciales.

Representantes debaten acaloradamente en una sala del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante el escrutinio de actas observadas de las Elecciones 2026, con montones de documentos sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones legales de Juntos por el Perú

Durante el escrutinio, Juntos por el Perú recurrió a dos herramientas principales para impugnar los resultados: los recursos de nulidad de mesas de sufragio y la impugnación directa de votos. Según fuentes oficiales, la agrupación solicitó la anulación de más de 1.751 mesas en Lima y otras 649 en el extranjero, con énfasis en Estados Unidos. Argumentaron presuntas irregularidades, vicios de forma en las actas e, incluso, la existencia de un supuesto fraude electoral.

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El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, fue captado el pasado 9 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

A la vez, los personeros legales del partido presentaron impugnaciones sobre votos específicos ante los organismos electorales, buscando abrir debates caso por caso en audiencias públicas.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media accompanied Ernesto Zunini, secretary general of the Juntos por el Peru party, and economist Pedro Francke, ahead of the June 7 runoff election against Keiko Fujimori, in Lima, Peru, June 5, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El contexto de la segunda vuelta, definida por una diferencia mínima, llevó a Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, a solicitar un recuento extraordinario de votos, alegando inconsistencias numéricas y demoras en el conteo en varias regiones. Esta petición incluyó la revisión de todas las mesas tanto en territorio nacional como internacional, aunque posteriormente se aclaró que el pedido se restringía a actas observadas e impugnadas, especialmente provenientes de países como Argentina y Estados Unidos.

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Una mano señala una cifra en un acta electoral peruana con el sello de 'observada' y marcas de resaltador amarillo y rojo, indicando inconsistencias en el documento oficial de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marco legal y los recursos de nulidad

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el recuento de votos en Perú constituye un mecanismo excepcional que solo puede activarse cuando existen errores materiales, aritméticos, falta de firmas o datos ilegibles en las actas, elementos que no pueden corregirse mediante cotejo. Según fuentes oficiales, Juntos por el Perú buscaba ampliar el alcance de este mecanismo, lo que generó controversia entre las agrupaciones políticas rivales y los entes electorales.

Acta electoral impugnada por Juntos por el Perú en Elecciones 2026

El proceso formal para solicitar la nulidad de mesas exige el cumplimiento de requisitos estrictos. Entre ellos, el pago de una tasa electoral obligatoria, cifrada en S/ 1.375 por cada mesa cuestionada, y la presentación de pruebas documentadas que sustenten las denuncias. El Jurado Electoral Especial (JEE), instancia encargada de evaluar estos recursos en primera instancia, declaró improcedentes todos los pedidos presentados por el partido, citando en sus resoluciones la omisión del pago de la tasa y la ausencia de evidencia contundente sobre las supuestas irregularidades.

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Una mano estampa el sello oficial de la ONPE en un acta electoral, mostrando el logo de la ONPE, firmas y datos numéricos, garantizando el rigor administrativo del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Razones técnicas para el rechazo de los recursos

El rechazo sistemático de los recursos de Juntos por el Perú se fundamentó en dos aspectos centrales. Por un lado, los expedientes presentados omitieron el pago de la tasa electoral, requisito indispensable para la admisión a trámite de cualquier solicitud de nulidad. Por otro, las denuncias carecieron de pruebas sólidas: las autoridades señalaron que no se acompañaron documentos, testimonios verificables ni registros que demostraran alteraciones en las actas o irregularidades en la conformación de las mesas.

Funcionarios de la ONPE revisan y custodian cajas de votos selladas en una sala de conteo institucional, asegurando la integridad del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El JNE remarcó en diversas comunicaciones que el recuento de votos no puede aplicarse de manera generalizada ni a pedido de una sola agrupación, sino únicamente bajo las causales expresamente contempladas por la ley. Voceros del organismo recordaron que el procedimiento tiene como objetivo preservar la voluntad popular y garantizar la transparencia, descartando que pueda utilizarse como mecanismo para modificar resultados desfavorables sin fundamentos legales.

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Funcionarios electorales peruanos revisan minuciosamente actas de votación sobre una mesa de trabajo, con la carpeta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) destacando en el centro de la composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicancias políticas y respuesta institucional

La insistencia en la revisión de actas y votos por parte de Juntos por el Perú generó reacciones divididas en el espectro político nacional. Mientras la agrupación defendió su derecho a agotar todas las vías legales, sus adversarios acusaron a sus dirigentes de intentar desconocer la decisión mayoritaria expresada en las urnas. El JNE y la ONPE reiteraron la necesidad de respetar los procedimientos y los plazos establecidos, subrayando que cualquier impugnación debe presentarse con fundamento y dentro del marco normativo vigente.

Una sala de audiencia pública de recuento en un tribunal electoral peruano muestra gráficos de resultados en pantalla, mesa frontal con carpetas rojas, el logo del JNE y urnas transparentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio puso en relieve la importancia del sistema de control y fiscalización electoral peruano, que establece instancias claras para plantear recursos, así como reglas estrictas para su admisión y evaluación. Las audiencias públicas, convocadas para analizar las impugnaciones, permitieron a todas las partes exponer sus argumentos, pero la falta de elementos objetivos llevó al rechazo de los pedidos de Juntos por el Perú.

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El cierre del proceso y la posición oficial de los organismos electorales

Con el procesamiento del 100% de las actas por parte de la ONPE, las autoridades electorales declararon finalizada una etapa clave del proceso. Según comunicados oficiales, la revisión de los expedientes confirmados y las resoluciones del JEE y el JNE refuerzan la validez del resultado. Las acciones legales impulsadas por Juntos por el Perú no lograron alterar la voluntad popular, dado que no cumplieron con los requisitos normativos básicos ni aportaron pruebas que respaldaran las acusaciones de fraude o irregularidad.

Una urna electoral con el logo del Jurado Nacional de Elecciones de Perú y fajos de billetes de soles representan los desafíos financieros y legales en un proceso de impugnación electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)