¿Dina Boluarte podría ser vacada por el mismo motivo que Jorge Muñoz?

Jorge Muñoz ha sido vacado de la alcaldía de Lima luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) considerase fundado el requerimiento ya que la autoridad edil formó parte del directorio de Sedapal en el 2019, año en que ya se encontraba desempeñándose como la máxima autoridad de la capital. Valiéndose de este precedente, algunas figuras políticas han señalado que la vicepresidenta de la república, Dina Boluarte, tenga el mismo destino ya que al asumir funciones se encontraba vinculada con el Registro nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“A igual razón, igual derecho. El caso fundado sobre Jorge Muñoz aplicaría a Dina Boluarte”, escribió la congresista fujimorista Rosangella Barbarán mientras que el excandidato presidencial Rafael López Aliaga acusó de “doble moral” al Jurado. “Entonces con la misma lógica, Dina Boluarte debe ser vacada de inmediato y de oficio, pues recién en abril del 2022 acaba de renunciar a Reniec, entidad estatal también”, se lee en la publicación del líder de Renovación Popular.

Sin embargo, para el abogado especialista en temas electorales, Roy Mendoza, no existe similitud alguna entre el caso que enfrentó el exalcalde de Lima y la vicepresidente Dina Boluarte “porque lo de Muñoz es una vacancia establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades”. En conversación con el diario La República, resaltó que “el artículo 22 de dicha norma establece diez causales de vacancia y ese es el asidero legal para la vacancia de Muñoz. En el caso de Dina Boluarte, ella no tiene ningún proceso abierto en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que requiera pronunciamiento”.

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y titular del Midis. | FOTO: Midis

La existencia de la Ley orgánica de municipalidades propició la salida de Muñoz mientras que en el caso de Boluarte se trata de “cosa juzgada”, según Mendoza. “No se puede reabrir. Ahora, el JNE, en el caso de Boluarte, teniendo cosa juzgada, no puede hacer nada frente a la vacancia de una vicepresidencia porque no es su competencia. No hay similitud en ambos casos y no hay causa pendiente que requiera pronunciamiento del órgano electoral”, agregó.

LA RESPUESTA DE MUÑOZ

En una conferencia de prensa, el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, calificó de corrupto al JNE, instancia que oficializó su salida del cargo. “A nadie se le puede sancionar por ayudar, por querer colaborar. Esa es la sanción que me están poniendo, injusta y desproporcionadamente, a mí persona. Este Jurado corrupto lo ha hecho. Ese es un tema que hay que investigar: hay corrupción en el JNE”, señaló.

“Participé de cuatro sesiones de directorio que fueron beneficiosas para los ciudadanos. No cobré las dietas. Algunos dicen que cobré dietas y que distraje mi labor municipal. No lo hice. Más bien trabajamos para poder buscar soluciones desde dentro de la institución donde se regula el agua y el desagüe. Logré resultados tangibles que están en las actas y se pueden verificar”, agregó.

Jorge Muñoz: Se Tiene Que Investigar. El Jne Tiene Un Doble Rasero. | Video: Canal N

Sobre un posible intento de revertir lo sucedido, el experto en derecho municipal, José Manuel Villalobos, señaló que se puede presentar una acción de amparo, pero esto tomará mucho tiempo, incluso hasta después de finalizada la gestión. “Jorge Muñoz podría poner una acción de amparo, pero tiene que acretidar que el JNE ha violado el procedimiento, sus derechos, pero el amparo sería resuelto cuando la gestión ha concluido y ha empezado otra, por lo tanto es inexorable que Jorge Muñoz no es más alcalde de Lima”, resaltó. Por el momento, se sabe que Manuel Romero será quien reemplace a Muñoz en el más alto cargo de gobierno de la capital.

SEGUIR LEYENDO