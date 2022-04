Diego Bazán: “El presidente Pedro Castillo debió ser vacado hace mucho tiempo” | ENTREVISTA

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, conversó con Infobae sobre la crisis económica y social que se vive en nuestro país y cree que el presidente Pedro Castillo debe ser vacado o renunciar a su cargo.

En el pleno del Congreso se pidió la exhortación a renuncia de Pedro Castillo, ¿cómo analiza esa situación?

La situación que vive el país es bastante complicada. Yo he sido claro desde el inicio, para mí solo hay dos opciones: la renuncia o la vacancia. En ese sentido, vamos a seguir pidiendo desde la bancada de Avanza País la renuncia del señor Castillo. Sabemos que la vacancia es un camino difícil. No tenemos los 87 votos, pero está la iniciativa de modificarlo a través de un proyecto para poder reducir la cantidad de votos necesarios de 87 a 78, que creo es un número importante, teniendo en cuenta los antecedentes de exhortación del Tribunal Constitucional.

¿Cuándo provee que esté el cambio en cantidad de votos que conlleve a la vacancia de Pedro Castillo?

Considero que para que sea un tema sostenible y que tenga éxito debe ser multipartidario. Yo espero hablar en los próximos días con las otras bancadas y llegar a un consenso sobre este tema.

Para el ciudadano de a pie que no sabe que significa exhortación a la renuncia de Pedro Castillo, ¿qué sigue de aquí?

Constitucionalmente si se diera la renuncia, esperamos la congruencia y la consecuencia de la señora Dina Boluarte; en diversas ocasiones ha referido que ella no piensa quedarse como presidenta. Lo que sigue es la asunción de la presidenta del Congreso y hay que recordar que su función es convocar a elecciones de manera inmediata y estoy muy seguro que es lo primero que hará. Sería muy saludable para el país que se renueve la clase política.

La gente ya está cansada de los políticos de siempre.

Somos una bancada mayoritariamente joven y vamos a seguir trabajando de manera consecuente. Nunca hemos cambiado nuestra línea y desde el inicio hemos hecho fiscalización y control político, que son las dos cosas fundamentales para el país en este momento.

El congresista de Avanza País consideró que tanto el presidente Pedro Castillo como la vicepresidenta Dina Boluarte deben renunciar al cargo. Foto: Andina

¿Y es que el futuro de Pedro Castillo con sus malas decisiones no viene favoreciendo al país?

El presidente debió ser vacado hace mucho tiempo. Lamentablemente no existe madurez política de algunos parlamentarios para tomar decisiones. Debemos priorizar los intereses del país antes que los intereses personales o de nuestras bancadas.

De irse Pedro Castillo de la presidencia quien ocuparía su cargo sería Dina Boluarte, ¿desde la oposición consideran que es la persona idónea para asumir las riendas del país?

Yo te doy una posición bastante personal, no es la posición de mi bancada. Yo pienso que lo mejor que le puede pasar en estos momentos al país es que el presidente y la vicepresidenta renuncien y que la presidenta del Congreso (María del Carmen Alva) convoque a elecciones inmediatamente. Creo que así saldríamos de esta crisis, ya que actualmente no se goza de legitimidad ni del Congreso ni del presidente.

Se llevó a un consenso para que se exonere del IGV a productos de primera necesidad, ¿considera que eso dará tranquilidad a las familias peruanas?

Hemos llegado a un punto, en el cual el Congreso de la República tiene que hacer el trabajo que le corresponde a Pedro Castillo. Estos temas tributarios tendrían que haber sido solucionados por el presidente. Pero creo que está aplicando una estrategia para hacer quedar mal a sus ministros y así distrae a la población y a los medios, que están enfocándose en frases lamentables como la que dijo el premier Aníbal Torres sobre Hitler. Ahora se pretende que los culpables sean los ministros cuando la responsabilidad absoluta recae en el presidente porque es quien los elige. Promoví la censura de Condori como ministro de Salud, con la esperanza que pongan un ministro que esté de acuerdo al cargo y, en cambio, pusieron a alguien relacionado con el Gobierno. Eso demuestra que Castillo no tiene idea de cómo manejar el país y carece de idas para cambiar las cosas al insistir en sus errores.

"La situación que vive el país no es producto del Congreso sino de los errores de Pedro Castillo", dijo Bazán en esta entrevista. Foto: Andina.

Y se demoró una semana en elegir al nuevo ministro de Salud.

Estamos aún en una situación de pandemia y no solo me he quejado por las vacunas COVID-19, sino por otros temas relacionados a la salud como la rubéola, sarampión, influenza porque están dejando de inmunizar en otras regiones del país. Puede venir una cuarta ola durísima que nos puede afectar a los peruanos. Esto es producto de la desidia del presidente para nombrar a un ministro. Hemos tenido ocho días sin ministro de Salud y eso demuestra que le interesa dos pepinos la salud de todos los peruanos a Pedro Castillo.

Este Congreso tiene muchas críticas y no goza de la confianza de la población, ¿qué le diría a los peruanos que se sienten decepcionados de su gestión?

Yo hago un mea culpa. Hay congresista que aparentemente tienen intereses personales y lo priorizan antes que el país. Obviamente no hemos sido transparentes en muchas cosas y como el Congreso es un órgano colectivo, por el error de un legislador, nos tachan a todos. La situación que vive el país no es producto del Congreso sino de los errores de Pedro Castillo que persiste en colocar gente que no tiene capacidad o conocimiento alguna sobre cómo se manejan las cosas en el Gobierno. Aquí el presidente debería haber sido procesado, pero goza de inmunidad propia por ser mandatario, pero la Fiscalía tiene que acelerar las investigaciones y encontrar al responsable porque alrededor de él hay una ola de corrupción.

¿En algún momento hablaste con el presidente y le hiciste ver cómo va su gestión?

Nosotros hemos sido bastantes consecuentes como bancada y Avanza País no se reunió con Pedro Castillo. Además, no hemos querido participar de la última reunión en el Congreso que, particularmente, me ha parecido un show porque no se ha podido aterrizar ninguna propuesta en beneficio del país. Y el mandatario abandonó la sesión temprano dejando a sus ministros que no atan ni desatan.

