Cuenta con 28 denuncias por violación sexual y robo en Lima e Ica, pero es puesto en libertad

Paolo Laursen Herencia.

Se presentaba como un próspero empresario para contactarse con mujeres jóvenes con las que salía para luego, presuntamente, dormirlas, abusar de ellas y hasta robarles sus pertenencias. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el sujeto cuenta con 28 denuncias de este tipo. Sin embargo, la Fiscalía lo dejó en libertad.

El sujeto identificado como Paolo Laursen Herencia de 29 años, alías ‘El villano’, cuenta con 28 denuncias por violación sexual y hurto los cuales se habrían cometido entre Ica y Lima.

“La había ultrajado, le había tomado fotos y la amenazaba con publicarlas si no le daba plata”, manifestó una de las familiares de las presuntas víctimas al noticiero Domingo al Día, de América TV.

UNA VIDA FALSA

Paolo Laursen Herencia, se encontraba en redes sociales como Paolo Santana o Logan Da Souza. Se presentaba como dueño de un hotel en Paracas, decía vivir en Las Casuarinas, en Surco, y ser administrador de una importante compañía, alguien que llevaba una vida acomodada, pero en realidad trabajaba como bar tender en un restobar.

En las imágenes que compartía en sus redes sociales mostraba una vida de ‘viajes’, paseos y lujos. Así lograba contactarse con jóvenes mujeres.

La denuncia revela que usaba la misma modalidad con sus presuntas víctimas: las invitaba a salir, les ofrecía algo de licor y luego ellas aparecían en un cuarto de hotel y sin sus objetos de valor.

TESTIMONIO DE LAS VÍCTIMAS

Una joven que prefirió ocultar su identidad contó a Domingo al Día que conoció a Paolo por las redes sociales, se hicieron amigos y durante dos meses mantuvieron contacto por Facebook.

“Lo conocí por Facebook, se llamaba Logan Da Souza y decía que tenía 30 años”, comentó.

Cuando se ganó su confianza, invitó a salir de paseo a la ciudad de Pisco en abril de este año. Ahí se conocieron en persona. Él llevó una botella de tequila.

“Eso fue más o menos a las siete de la noche del sábado. Una hora después terminó todo porque yo no recuerdo cómo me quedé dormida. Busqué mis cosas y vi que no tenía mi celular, ni mi tarjeta, ni mi DNI. Creo que ha pensado que tengo mucho dinero en mi tarjeta. Yo recuerdo haber tomado como seis o siete vasos y nada más, me desperté sin ropa”, manifestó.

Además, denunció que hicieron movimientos de su tarjeta desde la ciudad de Pisco a las 9.00 p. m., cuando ella estaba inconsciente.

En otros casos, según señaló el programa Domingo al Día, el sujeto llevaba chicas de Lima a Pisco con la promesa de que les iba a dar trabajo, pero terminaban dopadas.

Tiene 28 denuncias por violación sexual y robo en Lima e Ica, pero fue puesto en libertad. | Video: América TV

CAPTURA Y LIBERACIÓN

Las últimas denuncias, una de ellas de parte de una joven policía de 28 años, permitieron que los agentes policiales realizaran un operativo logrando la identificación y captura de Paolo Laursen, quien se encontraba en un cuarto alquilado ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

Sin embargo, y pese a las múltiples denuncias, la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra La Mujer y los Integrantes del grupo familiar de Comas cambiaron la orden de detenido a citado y salió en libertad.

