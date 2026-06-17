Mónica Sánchez responde a Aldo Mariátegui tras pedirle que abandone el Perú ante posible gobierno de Keiko Fujimori: "Ya cálmate"

Mónica Sánchez respondió a Aldo Mariátegui y negó que haya anunciado que dejaría el Perú si Keiko Fujimori gana las Elecciones 2026.

La actriz Mónica Sánchez respondió públicamente al periodista Aldo Mariátegui tras las reiteradas menciones que este le dedicó en su columna del diario Perú.21 y en su programa de Willax Televisión, en las que le sugería abandonar el país ante un eventual triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral de 2026.

La recordada ‘Charito’ de Al fondo hay sitio utilizó su cuenta de X para rechazar las afirmaciones del comunicador y desmentir que alguna vez haya anunciado su intención de irse del Perú por razones políticas. “Alditus, llevas años nombrándome. Ya cálmate, ¿no?”, escribió la actriz.

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La réplica de Sánchez fue directa y en dos partes. Además de pedirle calma al periodista, cuestionó que sus argumentos se sustentaran en información que ella calificó como falsa. “Qué ingenuidad basar tus opiniones en memes falsos, ¿o es que el delirio es lo tuyo?”, agregó la actriz en la misma publicación, dejando en claro que niega haber hecho alguna vez ese anuncio público.

La actriz sostuvo que, si bien mantiene una postura crítica frente al fujimorismo, nunca planteó dejar el país como consecuencia de un resultado electoral.

Mónica Sánchez defiende a electores de Roberto Sánchez.

El intercambio se produce en el marco del clima político generado por las Elecciones 2026, cuya segunda vuelta enfrenta a Keiko Fujimori con otro candidato. Mariátegui había convertido a Sánchez en un blanco recurrente de sus columnas y apariciones televisivas al referirse a figuras del espectáculo que han expresado oposición al fujimorismo.

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Lo que escribió y dijo Mariátegui

Las referencias del periodista a Sánchez se acumularon en dos formatos distintos. En una columna publicada en Perú.21, Mariátegui escribió: “¿Tal como han prometido, las dizque actrices Mónica Sánchez, Tatiana Astengo y Mayra Couto se irán del Perú antes del 28 de julio o se resignarán a ver jurar a Keiko y vivir algún tiempito bajo su mandato antes de largarse hasta el 2031?”.

En el mismo texto, el periodista especuló sobre los posibles destinos de las tres actrices y descartó uno a uno los países de izquierda o progresistas como opciones viables, desde Cuba y Venezuela hasta México y España. En una emisión anterior de su programa Yo Caviar, Mariátegui había sido más directo al referirse a Sánchez.

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“Lo anecdótico de esto es que la artista Mónica Sánchez señala que se va del país si gana Keiko Fujimori. Que se vaya a Cuba, pues, si es tan ‘roja’ y le gusta tanto la izquierda. Que se vaya a Cuba, Nicaragua o Venezuela. Que no venga a Madrid, ya suficientes caviares y ‘rojos’ hay aquí”, declaró el comunicador.

La actriz Mónica Sánchez cuestionó a Aldo Mariátegui por basar sus opiniones en memes falsos y le pidió que deje de mencionarla.

Sánchez, al responder, no entró en el debate político de fondo sino que cuestionó directamente la fuente de las afirmaciones de Mariátegui, al señalar que se trataría de memes sin sustento. La actriz no aclaró en qué publicación o declaración previa se habría basado el periodista para atribuirle ese anuncio.

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Una actriz con posiciones políticas públicas y sostenidas

El cruce entre Sánchez y Mariátegui no ocurre en el vacío. La actriz viene expresando abiertamente sus posiciones políticas en redes sociales desde hace años, con una postura crítica hacia el fujimorismo y alineada con causas progresistas. Durante la campaña electoral de 2026, Sánchez se pronunció en defensa de los votantes del candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y condenó los ataques clasistas y racistas dirigidos a ese electorado.

“La hipocresía no es patriotismo”, escribió en ese contexto. La actriz también expresó su admiración por Kristen Belmont, hija del político Ricardo Belmont, tras el anuncio público de su voto a favor de Roberto Sánchez como forma de oponerse al fujimorismo, de acuerdo con la misma fuente.

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Mónica Sánchez respalda postura de Kristen Belmont.

Estas posiciones le han valido tanto respaldo entre sectores afines como ataques sostenidos desde la derecha política, que la acusa de incoherencia o de tener doble moral.

Mariátegui, por su parte, no es la primera figura mediática con la que Sánchez tiene un cruce público. La actriz también tuvo enfrentamientos con creadores de contenido del gremio artístico que la cuestionaron por su rol en debates sobre la ley del artista, y respondió con dureza a quienes la acusaron de protagonismo o de generar divisiones.