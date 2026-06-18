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Juntos por el Perú: ¿Se anularán más de 2300 mesas de sufragio en Lima y EE. UU.? La solicitud admitida en favor de Roberto Sánchez

La decisión solo valida que el recurso cumplió plazos, firmas y tasas, sin pronunciarse sobre presuntas irregularidades, y remite el caso al Jurado Nacional de Elecciones para que resuelva en única instancia, de acuerdo a la normativa electoral

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El conteo rápido, la técnica electoral defendida por Juntos por el Perú tras los comicios| Foto: Facebook de Roberto Sánchez
El conteo rápido, la técnica electoral defendida por Juntos por el Perú tras los comicios| Foto: Facebook de Roberto Sánchez

Juntos por el Perú, con su candidato Roberto Sánchez, presentó solicitudes formales para la nulidad de un total de 2.398 mesas de sufragio tanto en Lima Metropolitana como en Estados Unidos, donde mayoritariamente los votos favoceren a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026.

Tras un proceso administrativo, el Jurado Electoral Especial (JEE) admitió a trámite la apelación presentada para 1.751 mesas en Lima y 647 en el extranjero, lo que ha generado preocupación y expectativas en distintos sectores.

¿Qué significa la admisión?

La admisión de estos recursos no equivale a una sentencia de nulidad. De acuerdo a la normativa electoral, la aceptación del trámite solo confirma que se cumplieron los requisitos formales: plazos, firmas y pago de tasas.

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Manos de funcionarios revisan documentos electorales con lupas y bolígrafos sobre una mesa de madera. Una carpeta roja con el logo del JNE está en el centro.
Funcionarios electorales peruanos revisan minuciosamente actas de votación sobre una mesa de trabajo, con la carpeta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) destacando en el centro de la composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El JEE no ha determinado la existencia de irregularidades ni ha dado razón de fondo al partido solicitante. El caso pasará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que será la única instancia con potestad para decidir si se anulan o no las mesas señaladas.

En el sistema electoral peruano, anular una mesa de votación requiere pruebas contundentes y penales sobre irregularidades graves, como falsificación o violencia física, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

El principio de conservación del voto ciudadano prevalece; la mera sospecha o coincidencias estadísticas no son suficientes para anular resultados. Históricamente, los pedidos de nulidad masiva sin pruebas sólidas han sido rechazados para no vulnerar el derecho constitucional al sufragio.

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En Estados Unidos, Juntos por el Perú denunció irregularidades en 647 mesas, con señalamientos sobre funcionarios consulares, miembros de mesa y traslado del material electoral. (REUTERS/Alessandro Cinque)
En Estados Unidos, Juntos por el Perú denunció irregularidades en 647 mesas, con señalamientos sobre funcionarios consulares, miembros de mesa y traslado del material electoral. (REUTERS/Alessandro Cinque)

Solicitudes de nulidad

Juntos por el Perú busca la nulidad de 1.751 mesas en Lima, distribuidas en 225 locales de votación de 36 distritos. El argumento central es la existencia de presuntas irregularidades durante la jornada electoral del pasado domingo 7 de junio, señalando patrones de resultados idénticos en 584 casos, lo que según la agrupación “desafía toda probabilidad matemática” y sugiere una adulteración sistemática del llenado de las actas.

El impacto potencial de este pedido se estima entre 350.200 y 525.300 votos, considerando que cada mesa involucra entre 200 y 300 electores habilitados.

El JEE había rechazado inicialmente el recurso al no acreditarse el pago de la tasa correspondiente, pero tras subsanarse este punto, la apelación fue admitida y elevada al JNE, que deberá realizar una revisión de los argumentos y determinar el curso del proceso.

Cinco personas en chalecos rojos con el logo del JNE sentadas en una mesa roja con laptops y documentos, frente a banners de 'Recuento de Votos EG2026'
Miembros del Jurado Electoral Especial (JEE) realizan una audiencia pública de recuento de votos para las Elecciones Generales 2026, revisando actas observadas en Lima Centro 1. (JNE)

En Estados Unidos

De forma paralela, el partido impulsa la nulidad de 647 mesas en Estados Unidos, alegando diversas irregularidades. Entre los motivos expuestos se incluyen supuestas acciones indebidas de funcionarios consulares y miembros de mesa, orientaciones de voto, fusiones de mesas sin respetar la normativa y descuidos en el traslado del material electoral.

Según Juntos por el Perú, los controles de envío de actas habrían sido menos estrictos que en la primera vuelta, lo que, a su juicio, podría haber afectado la transparencia de los resultados.

El pedido se fundamenta en la Ley Orgánica de Elecciones, que permite la anulación únicamente si se acredita la existencia de fraude, cohecho o irregularidades graves que alteren los resultados. La agrupación sostiene que el análisis de los resultados arroja coincidencias sospechosas y patrones inusuales que ameritan la revisión.

Acuarela de Keiko Fujimori y un hombre llamado Sanchez, ambos sonriendo y saludando, de la cintura para arriba, con la bandera peruana de fondo.
Esta acuarela muestra a Keiko Fujimori y al político Sánchez saludando, con la bandera de Perú ondeando majestuosamente detrás de ellos, capturados de la cintura para arriba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escenario jurídico

La posibilidad de que se anulen más de 2.300 mesas es muy baja, según expertos consultados por Infobae Perú. El sistema electoral peruano exige pruebas irrefutables y sanciones penales para anular votos a gran escala, pues ello implicaría dejar sin sufragio a más de medio millón de personas, un escenario inédito y de alto impacto constitucional. El JNE escuchará a las partes en audiencia pública antes de tomar una decisión definitiva.

Hasta la fecha, los antecedentes muestran que la mayoría de los recursos de nulidad masiva sin pruebas directas han sido desestimados. La autoridad electoral busca preservar la integridad y el derecho al voto, evaluando cada caso bajo criterios estrictos.

Resultados, según ONPE

Mientras se resuelven los recursos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presenta el avance del escrutinio. Con el 99,383 % de actas contabilizadas hasta las 07:35 a. m. del 18 de junio de 2026, Keiko Fujimori obtiene el 50,107 % de votos, equivalente a 9.157.631 sufragios. Roberto Sánchez registra el 49,893 %, con 9.118.516 votos.

La diferencia entre ambos candidatos es estrecha, lo que realza la atención sobre los procedimientos en curso. El desenlace final dependerá de la decisión que adopte el Jurado Nacional de Elecciones respecto a los pedidos de nulidad y de los resultados oficiales que publique la ONPE.

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