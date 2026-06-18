Intención de voto para la Alcaldía de Lima 2026: ¿Qué candidato lidera preferencias, según encuesta CIT?

Este video presenta una encuesta de intención de voto para la Alcaldía de Lima realizada por CIT Perú. Se muestran resultados para dos escenarios: uno sin la participación de Rafael López Aliaga y otro con él. Los gráficos de barras detallan los porcentajes de apoyo a diversos candidatos y fórmulas. Además, se expone la ficha técnica del estudio, incluyendo el tamaño de la muestra de 759 casos efectivos, un margen de error de ±3.6% y las fechas de campo del 14 al 16 de junio de 2026. El estudio tuvo como objetivo la intención de voto en Lima Metropolitana.

La carrera por la Alcaldía Metropolitana de Lima comienza a tomar forma a poco más de tres meses de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. La primera encuesta de intención de voto, que llega a cargo del CIT, muestra una contienda todavía abierta y marcada por un alto nivel de indecisión ciudadana.

El sondeo, realizado entre el 14 y el 16 de junio en 24 distritos de Lima Metropolitana, ubica al alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison (Avanza País), en el primer lugar de las preferencias con 15,8%. Le siguen Carlos Bruce (Somos Perú), con 13,2%; Susel Paredes (Ahora Nación), con 10,4%; y Daniel Urresti (Podemos Perú), con 8,8%.

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Más atrás aparecen Alberto Tejada (Acción Popular), con 4,1%, y Luis Rubio (Renovación Popular), con 2%. Además, un 1,4% mencionó a otros candidatos.

Sin embargo, el dato más significativo del estudio es el elevado porcentaje de electores que aún no define su voto. El 31,6% respondió que no sabe o no opina, mientras que un 12,7% señaló que no votaría por ninguno de los postulantes. En conjunto, ambos grupos suman 44,3% del electorado consultado, una cifra superior a la intención de voto de cualquier candidato.

Cinco candidatos a la alcaldía de Lima se presentan en esta imagen compuesta, mostrando sus rostros y vestimenta formal. (Infobae)

Los resultados reflejan una carrera municipal sin un favorito claro y con amplio margen para cambios conforme avance la campaña electoral. Ninguno de los aspirantes supera actualmente el 20% de respaldo, en un escenario marcado por la fragmentación política.

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La elección de este año también destaca por el número de postulantes. Un total de 42 candidaturas fueron inscritas para competir por la Alcaldía de Lima, la cifra más alta registrada en la historia de los comicios municipales de la capital y superior al récord anterior de 1993.

Entre los principales aspirantes figuran Carlos Bruce por Somos Perú; Susel Paredes por Ahora Nación; Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar; Daniel Urresti, quien vuelve a la arena electoral municipal; y Luis Rubio, candidato de Renovación Popular, partido del actual alcalde Rafael López Aliaga. También se encuentra en carrera el exalcalde de Lima Ricardo Belmont, quien busca regresar al gobierno municipal con el partido Obras.

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La encuesta fue elaborada sobre una muestra de 759 casos efectivos y presenta un margen de error de ±3,6%, con un nivel de confianza del 95%.

Una encuesta de opinión revela la intención de voto para la alcaldía de Lima en un escenario sin Rafael López Aliaga, mostrando a Francis Allison con la mayor preferencia. (24 Horas)

Según el cronograma electoral, el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de listas venció el 16 de junio. El Jurado Nacional de Elecciones deberá publicar las listas admitidas hasta el 5 de agosto, mientras que los comicios se realizarán el próximo 4 de octubre, cuando los limeños elegirán al alcalde metropolitano y a los integrantes del Concejo Metropolitano para el periodo 2027-2030.

¿Quiénes han sido elegidos alcaldes de Lima?

Alberto Andrade: 1996-2002

Luis Castañeda Lossio: 2003-2006 y 2007-2010 (en octubre renunció para postular sin éxito a la presidencia)

Susana Villarán: 2011-2014

Luis Castañeda Lossio: 2015-2018

Jorge Muñoz: 2019-2022 (fue vacado en abril de 2022)

Rafael López-Aliaga: 2023-2025 (renunció para postular sin éxito a la presidencia)