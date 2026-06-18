Ducelia Echevarría llegó a reality mexicano y agradece a Nicola Porcella por la oportunidad

La presencia de Ducelia Echevarría en el programa mexicano Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales marcó un antes y un después en la competencia. La noche del 17 de junio, la deportista peruana fue presentada oficialmente como integrante del equipo Cobras, en reemplazo de Fer de la Mora, quien debió abandonar el certamen debido a una lesión.
Su llegada fue recibida con entusiasmo por parte del público y de sus nuevos compañeros de equipo, quienes valoraron la trayectoria y experiencia internacional de la competidora.
Con cuatro medallas de campeona y una reputación consolidada en competencias de alto rendimiento, Echevarría asumió el reto de fortalecer a Cobras en una semana clave, donde el equipo ya contaba con una ventaja de 400 puntos sobre Leones.
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La pozucina reapareció en una competencia internacional y no dudó en reconocer la ayuda del peruano para estar en el programa | TikTok
Su presentación tuvo lugar en un contexto de expectativa, pues su nombre había circulado en los días previos como posible reemplazo de Fer de la Mora. Al confirmarse su ingreso, la organización la describió como una de las competidoras más exitosas de Guerreros Perú, donde alcanzó el reconocimiento de multicampeona.
Desde el primer momento, la deportista peruana evidenció motivación y energía. Vestida de rosado y mostrando sus medallas de “Esto es guerra”, Ducelia Echevarría saludó a los miembros de su equipo y expresó su gratitud por la oportunidad de incorporarse a la competencia. Su debut competitivo se produjo frente a Azul, en un duelo que puso a prueba su capacidad de adaptación al formato y las exigencias de Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales.
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Ducelia agradeció a Nicola Porcella por la oportunidad
La llegada de Ducelia Echevarría al reality mexicano no solo sorprendió por su historial deportivo, sino también por sus declaraciones al momento de incorporarse a Cobras. Durante su presentación, la competidora agradeció a quienes hicieron posible su llegada al programa.
“¡Wow! Con mucha energía y con muchas ganas de competir. Primero, quiero agradecer a Dios por estar aquí y a la producción. Agradecer también a Nicola (Porcella), quien fue quien me abrió la puerta para entrar”, manifestó la atleta, reconociendo el respaldo de su compatriota.
El gesto de Echevarría hacia Nicola Porcella fue interpretado como un reconocimiento al rol que desempeñó el también exconcursante de realities peruanos en el proceso de selección.
A pesar de este agradecimiento, la nueva integrante de Cobras dejó en claro que su principal objetivo es competir al máximo nivel y buscar la victoria para su equipo. “Llegué para derrotar a las chicas de los Leones”, afirmó la deportista, subrayando su compromiso con la competencia.
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El arribo de Ducelia Echevarría no pasó inadvertido para los presentadores y el público presente en la arena. Uno de los conductores destacó su trayectoria y la consideró una de las mejores competidoras en la historia de estos formatos televisivos.
Al referirse al enfrentamiento con Azul, mencionó: “Ducelia para mí ha sido una de las mejores competidoras en la historia de este reality, pero todavía no conoce cómo compite Azul acá. Y te ganaba”, en alusión al nivel de exigencia de la competencia y a la rivalidad que comenzaba a gestarse.
La deportista respondió con firmeza al comentario, remarcando que la competencia se define en la arena y no en las palabras. “Acá se viene a competir, no a hablar”, sentenció, reflejando la mentalidad de alto rendimiento que caracteriza su carrera.
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